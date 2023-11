Vieritz (Brandenburg) aktuell: Polizei muss sich zurückziehen

Der bewaffnete Mann, der sich in einem Wohnhaus in Vieritz verschanzt hat, ist von der Polizei noch nicht überwältigt worden.

Der Polizei-Großeinsatz im brandenburgischen Vieritz (Landkreis Havelland) dauert an

Am Samstagabend rückte die Polizei in das Haus vor, wo sich ein bewaffneter Mann verschanzt

In der Nacht kamen eine Mutter und ein Kind aus dem Gebäude. Es fielen Schüsse

Vieritz. Es herrscht Ausnahmezustand in Vieritz im brandenburgischen Landkreis Havelland: Die Polizei ist in das Haus des bewaffneten Mannes vorgerückt, der sich seit mehr als 30 Stunden in der Gemeinde Milower Land verschanzt hat. Beamte befänden sich im und am Haus, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Polizei habe sich jedoch wieder zurückgezogen, nachdem der Mann erneut Schüsse abgefeuert habe, wie der rbb berichtete. Verletzt sei dabei niemand geworden.

Zuvor hatte der bewaffnete Mann am Samstagnachittag weitere Schüsse abgegeben. Das sagte Polizeisprecher Daniel Keip der Deutschen Presse-Agentur. Die Schüsse seien in dem Gebäude gefallen. Die Polizei versuche weiterhin, Kontakt zu dem Mann herzustellen.

Vieritz (Brandenburg): SEK seit mehr als 30 Stunden im Einsatz

Seit mehr als 30 Stunden ist die Polizei mit einem Großaufgebot inklusive Spezialkräften im Einsatz. Sie versuchen, den bewaffneten Mann, der sich im Haus verschanzt hat, festzunehmen. Dieser schoss in der Nacht auch auf die Polizei. Kontakt zum Verdächtigen besteht derzeit nicht. Weiterhin versuche die Polizei, diesen herzustellen, sagte ein Sprecher. Das Haus sei noch immer umstellt.

Schweres Gerät eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei rollt durch den Ort.

Foto: Cevin Dettlaff/TNN/dpa

Laut „Bild“-Zeitung habe der verschanzte Mann mit einer Sprengung des Hauses gedroht, falls sich die Polizei erneut nähere. Er habe Sprengfallen gelegt. Ein dpa-Reporter berichtete am Samstagmittag von einer Detonation vor dem Haus. Ein Panzerfahrzeug habe sich Richtung Gebäude in Bewegung gesetzt.

Mutter verlässt mit Kind das Gebäude – Schüsse fallen

Die Polizei war am Freitagnachmittag zu dem Haus ausgerückt, in dem sich zu dem Zeitpunkt zwei Männer, ein Kind und eine Frau aufgehalten haben. Auslöser des Polizei-Einsatzes war ein Beschluss des Amtsgerichts, angeregt vom Jugendamt. Wegen anzunehmender Kindeswohlgefährdung waren auch Spezialeinheiten der Polizei vor Ort. Bislang ist unklar, in welcher Beziehung die erwachsenen Personen zueinander stehen.

Die Polizei ist mit einem Spezialeinsatzkommando zu einem Einsatz im kleinen Ort Vieritz (Landkreis Havelland) ausgerückt. Auslöser sei ein Beschluss des Amtsgerichts, angeregt vom Jugendamt.

Foto: Cevin Dettlaff / dpa

Einer der Männer wurde am Freitagabend festgenommen, als er bewaffnet das Haus verlassen habe. In der Nacht trat auch die Mutter aus dem Gebäude, um das Kind dem Jugendamt zu übergeben. Dabei fielen der Polizei zufolge Schüsse aus dem Haus.

Weiträumige Absperrungen in Vieritz – Anwohner sollen Wohnungen nicht verlassen

Die Hauptstraße des kleinen Ortes und das Wohngebiet, in dem sich das Gebäude befindet, ist weiträumig abgesperrt. Anwohner wurden angehalten, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Bewohner, die von außen kommend in das Gebiet wollten, wurden abgewiesen und gebeten, sich andere Unterkünfte oder Aufenthaltsorte zu suchen, da die Polizei „Handlungsspielraum“ brauche.

Die Gemeinde Milower Land hat rund 4400 Einwohner, im Ortsteil Vieritz leben rund 300. Der Ort befindet sich etwa 20 Kilometer nordwestlich von Brandenburg an der Havel, an der westlichen Brandenburger Grenze zu Sachsen-Anhalt.

Einwohner zeigten sich beunruhigt. „Man weiß ja nicht, wie es ausgehen wird“, sagte der 33-jährige Harry Meier am Samstag. Anwohner hätten von Familienstreitigkeiten berichtet. Meier wohnt am Ortsrand, außerhalb des abgesperrten Gebietes. Das Wohnhaus, aus dem die Schüsse abgegeben wurden, befinde sich etwa in der Mitte des Dorfes, beschrieb er.

Gemeinde-Bürgermeister: Lage in Vieritz beunruhigend

Der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde Milower Land rief dazu auf, sich nicht an Spekulationen im Internet zu beteiligen. „Das bringt nichts, die Leute sollen bitte abwarten“, sagte Felix Menzel am Samstagmorgen der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“. „Ich hoffe, dass niemand verletzt wird - weder von der Bevölkerung noch von den Einsatzkräften.“ Die Situation sei beunruhigend und außergewöhnlich. „Hoffentlich behalten alle die Nerven.“