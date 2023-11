Berlin baut Europas größten unterirdischen Wasserspeicher

Im Sommer wird aufgeheiztes Wasser in die Tiefe gepumpt, im Winter wieder hochgeholt: So funktioniert ein Aquiferspeicher, wie er unter dem Berliner Südosten entstehen soll

Berlin. In Berlin wird eine weitere Großanlage entstehen, um die Energiewende voranzubringen. Der zum Energiekonzern Eon gehörende Fernwärmeanbieter BTB in Adlershof baut Europas größten unterirdischen Speicher für warmes Wasser. Das kündigte BTB-Geschäftsführer Oliver Zernahle am Donnerstagabend bei einer Diskussionsveranstaltung des Wirtschaftsklubs VBKI an.

Man erwarte in den nächsten Tagen den Förderbescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, so der Manager. Der Staat wird die Hälfte der 20 Millionen Euro teuren Investition subventionieren. In 400 Meter Tiefe sollen 30 Gigawattstunden Energie gespeichert werden, mit der sich 5000 Haushalte versorgen lassen. Ziel ist es, Erkenntnisse zu gewinnen, um in der Zukunft noch deutlich größere solcher Anlagen zu errichten. „Das müssen wir skalieren“, sagte Zernahle.

Speicher sollen die Lücke zwischen Produktion im Sommer und Bedarf im Winter schließen

Der geothermische Aquiferwärmespeicher soll dazu dienen, die Lücke zwischen der sommerlichen Energieerzeugung und dem höheren Bedarf im Winter in der Wärmeversorgung zu schließen. Laut Zernahle soll im Sommer das Wasser im mit Biomasse befeuerten Heizkraftwerk Neukölln im nahe gelegenen Ortsteil Rudow erwärmt werden. Experten bescheinigen der Technologie ein großes Potenzial in Deutschland.

Die dort eingesetzte Kraft-Wärme-Koppelung erzeugt parallel zum Strom eben auch Wärme, für die es aber in den warmen Monaten keine Abnehmer gibt. Das aufgeheizte Wasser soll nun in poröse, tiefe Grundwasserleiter gepumpt und dort gelagert werden, bis es mit dem Start der Heizperiode im September wieder benötigt wird. Gleichzeitig kann im Sommer aber auch kaltes Wasser zum Kühlen von Gebäuden oder Rechenzentren nach oben geholt werden.

Mit einer Erkundungsbohrung wurde der Untergrund von Adlershof bereits überprüft

Ein solcher Speicher braucht zwei Bohrlöcher. Einer davon soll auf dem Gelände des Technologieparks Adlershof entstehen, das zweite auf einer Fläche der BTB. Anders als bei der tiefen Geothermie, die der Berliner Senat ebenfalls massiv ausbauen möchte, braucht es bei einem solchen Speicher kein bereits natürlich erwärmtes Grundwasser.

Die geologische Situation unter dem Berliner Südosten ist bereits gut bekannt. Vor zwei Jahren haben Experten des Geoforschungszentrums Potsdam (GFZ) mit einer Erkundungsbohrung begonnen, die bis 650 Meter in die Tiefe ging. Nun weiß man über die Speicherfähigkeit der erreichten „geologischen Horizonte“ Bescheid, kennt nach umfangreichen mineralogisch-geochemische Analysen mögliche Wechselwirkungen des porösen Speichergesteins mit der Umwelt.

Geothermie soll insgesamt in Berlin eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielen

Der Projektleiter Ali Saadat vom GFZ sagte seinerzeit, die Erkundungsbohrung sei ein wichtiger Schritt für die Zukunft einer klimaneutralen Wärmeversorgung der Stadt. „Das geothermische Nutzungspotenzial muss signifikant erweitert werden, um im Energiemix eine größere Rolle zu spielen.“

In der Diskussion beim VBKI waren sich die Experten Kristina Haverkamp von der Deutschen Energieagentur, Vattenfalll-Wärme Transformations-Managerin Heike Tauber, Gasag-Chef Georg Friedrichs und Gabor Beyer vom Infrastruktur-Planer Ryze Power einig, dass der Umbau der Wärmeversorgung weg von Kohle und Erdgas hin zu erneuerbaren Quellen auch in Berlin grundsätzlich möglich sei. Dazu müssten die Energieunternehmen alle verfügbaren Technologien nutzen.

Grundsätzlich sei die Wärmewende zu schaffen, sagen Experten. Die Frage ist, wie schnell

Die Frage sei eher, ob die „physikalischen und die politischen Zeitachsen“ zusammenpassten, sagte Gabor Beyer, ob es also wirklich gelingen kann, Berlin und Deutschland in den wenigen Jahren bis 2040 oder 2045 klimaneutral zu machen.

BTB, hier das Heizkraftwerk Adlershof, ist in Berlin ein Vorreiter der Energiewende.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Genug erneuerbare Energie gebe es jedenfalls, war sich Beyer sicher und verwies auf die vielen Windkraftanlagen, die regelmäßig abgeregelt werden. Ihr Strom werde zwar pro Jahr mit mehr als zwei Milliarden Euro bezahlt, sei aber am Ort der Erzeugung nicht zu nutzen. Mit diesen acht Terrawattstunden Ökostrom ließen sich theoretisch über Elektrolyseure 120.000 Tonnen grüner Wasserstoff erzeugen. „Mit Speicherlösungen kommen wir hin“, sagte Beyer.

Umstritten ist, welche Rolle grüner Wasserstoff wirklich spielen kann

Zwischen Gasag-Chef Friedrichs und BTB und Eon-Manager Zernahle zeigten sich unterschiedliche Auffassungen über die Bedeutung von Wasserstoff für die Wärmewende in der Region. Der Eon-Mann bezeichnete es als „Märchen“, dass es in absehbarer Zeit genügend grünen Wasserstoff zum Heizen geben werde. Friedrichs zeigte sich hingegen wie auch die Vattenfall-Managerin Tauber überzeugt, dass man in den bestehenden Heizkraftwerken in den Spitzenzeiten Wasserstoff brauchen werde, um das Gas zu ersetzen. Die gesamte Infrastruktur umzubauen sei zu teuer und dauere zu lange, wenn man die Klimaziele erreichen wolle.

Energieagentur-Chefin Haverkamp sagte, Wasserstoff werde wohl zunächst an die Industrie gehen, zudem sei der Brennstoff sehr teuer. Alle waren sich ohnehin einig, dass die Wärmewende viel Geld kosten werde und dass es ein ungelöstes Problem sei, wie der künftig zusätzlich für mehr Wärmepumpen und Elektroautos benötigte Ökostrom überhaupt in die Stadt kommen solle.

Berlins Senat verhandelt mit Vattenfall über die Rekommunalisierung der Fernwärme

Die Debatte war auch deswegen interessant, weil Friedrichs und Zernahle demnächst womöglich gemeinsam unter dem Dach des Landes Berlin antreten werden. Der Senat verhandelt inzwischen exklusiv mit dem mit Abstand größten Berliner Fernwärme-Anbieter Vattenfall um einen Rückkauf der Kraftwerke und Leitungen. Ein Erwerb der Gasag ist ebenfalls vorgesehen, beide Unternehmen sollen dann zusammengehen. Als industriellen Partner hat der Senat die Eon mit an Bord. Vattenfall-Managerin Tauber sagte, ihr Unternehmen wolle in den kommenden Jahren drei Milliarden Euro in den Umbau der Fernwärme investieren.