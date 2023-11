Die schönsten Martinsumzüge Berlins

Berlin. Bunte Laternen, Weckmänner, Gesang und manchmal sogar ein echtes Pferd: An diesem Sonnabend wird in Berlin wieder mit vielen Festen und Umzügen der Martinstag gefeiert. Der Legende zufolge ritt der römische Soldat Martin von Tours im Winter an einem frierenden Bettler vorbei. Er zog sein Schwert, teilte seinen Mantel und gab dem Bettler eine Hälfte davon. Die Berliner Morgenpost hat einige schöne Veranstaltungen zusammengestellt, die an die Freundlichkeit und das Mitgefühl von St. Martin erinnern.

Mit Posaune auf der Domäne Dahlem:

Ab 16 Uhr treffen sich die Teilnehmer auf dem Gutsgelände, Königin-Luise-Straße 49. Es gibt eine Andacht und ein gemeinsames Liedersingen. Ab 17 Uhr beginnt der von Posaunen und anderen Blasinstrumenten begleitete Laternenumzug über das Gelände der Domäne Dahlem.

St. Martins-Umzug in der Hufeisensiedlung in Britz:

Der Verein der Freunde und Förderer der Hufeisensiedlung Britz e.V. veranstaltet einen Umzug mit Pferd, Musik und einer Kinderaufführung, die die Geschichte von St. Martin erzählt. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr an der Infostation, Fritz-Reuter-Allee 44.

Erst Laterne basteln, dann Laterne laufen in Friedrichshain:

Ab 15 Uhr können Familien und Kinder in der Projekt:Kirche in der Wühlischstraße 40 gemeinsam Laternen basteln, um 16.30 Uhr beginnt dann der Umzug zur Offenbarungskirche in der Simplonstraße. An einem Feuer, bei Tee und Gebäck können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann der Martinsgeschichte lauschen.

Lagerfeuer im Britzer Garten:

Ab 16.30 Uhr wird auf der Festplatzbühne am See im Britzer Garten die Martinsgeschichte erzählt, dazu singt der Schulchor der Rose-Oehmischen-Schule Laternenlieder. Anschließend geht der Umzug - angeführt vom Heiligen St. Martin auf seinem Pferd - den Weg am Seeufer entlang bis zum Rodelberg. Hier gibt es am großen Lagerfeuer Musik und traditionelles Gebäck: den Weckmann. Parkeintritt: 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Jahreskarteninhaber und Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.

Riesenumzug in Prenzlauer Berg:

Gleich drei Martinsumzüge erreichen als Ziel den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Der erste Martinsumzug mit Pferd startet um 16:30 Uhr am Stadtkloster Segen (Schönhauser Allee 161). Beim zweiten Laternenlauf um 17 Uhr ab der Gethsemane Kirche (Stargarder Str.77) werden die kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenfalls von einem Sankt Martin zu Pferd begleitet. Die dritte Tour startet um 18 Uhr am Moritzhof (Schwedterstraße 80). Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark treffen die Teilnehmerinnen alle aufeinander. Dort können sie sich dann am Lagerfeuer aufwärmen, gemeinsam singen, das Martinsspiel beobachten, Martinshörnchen teilen und den Abend mit warmen Getränken und Bratwürstchen ausklingen lassen. Veranstaltet wird das Fest von der evangelischen Kirchengemeinde Prenzlauer Berg, beteiligt sind außerdem die Freiwillige Feuerwehr Prenzlauer Berg, das Deutsche Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk Pankow sowie einige ehrenamtliche Helfer.

Kinderpunsch in Kreuzberg:

Ab 16 Uhr führt der Laternenumzug von der Admiralbrücke zur Christuskirche am Zickenplatz (Hohenstaufenplatz). Dort wird die Sage von Sankt Martin erzählt, es gibt Kinderpunsch und Martinsbrötchen. Das Programm wird gemeinsam von der Evangelischen Kirchengemeinde Kreuzberg und der Evangelisch-methodistischen Christuskirche organisiert.

Martinswecken in Reinickendorf:

Unter dem Motto „Wer teilt, gewinnt“ feiert die evangelische Kirchengemeinde Reinickendorf wieder ein Martinsfest an der gemütlichen Kirche Konradshöhe (Schwarzspechtweg 1-3). Um 16.30 Uhr beginnt das Fest mit einer Andacht in der Kirche. Der anschließende Martinsumzug mit Laternen führt durch die Borsigsiedlung und zurück zur Kirche. Dort werden die großen und kleinen Laternenträgerinnen und -träger mit Martinsfeuer, Martinswecken und Kinderpunsch erwartet.

Schalmeien auf dem Kinderbauernhof in Tempelhof:

Ein großes Laternenfest mit Umzug findet am Martinstag auf dem Kinderbauernhof NUSZ in der ufaFabrik statt. Treffpunkt und Start des Umzugs ist um 17.17 Uhr der Bauernhof-Spielplatz. Mit dabei sind das Berliner Schalmeienorchester „Fritz Weineck“ sowie einige Ponys. Danach gibt es ein Lagerfeuer mit Punsch, Kakao, Waffeln und Stockbrot.

Laternen auf der Museumsinsel in Mitte:

Los geht es um 17 Uhr mit dem Spiel vom Heiligen Martin im Berliner Dom. Gegen 18 Uhr macht sich der stimmungsvolle Laternenumzug durch Berlins historische Mitte auf den Weg. Mit Gesang geht es vorbei am Humboldtforum und dem Alten Museum.

Sternlauf in Spandau:

In Spandau findet am Martinstag ein Sternlauf mit drei unterschiedlichen Laternenumzügen statt. Um 16.30 Uhr beginnt das Martinsfest mit einer kurzen Andacht in der Wichernkirche. Zu den Klängen der Bläser machen sich dann alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam auf den Weg. Um 17 Uhr starten die Umzüge an der Lutherkirche (Lutherkirchplatz) sowie am Gemeindezentrum Radeland (Schwanter Weg). Alle drei Laternenumzüge treffen sich am katholischen Gemeindezentrum Sankt Lambertus in der Cautiusstraße. Für Getränke sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Becher mitbringen.

St. Martin hoch zu Ross in Steglitz

Um 17 Uhr startet von der Matthäuskirche der Laternenumzug durch die Steglitzer Straßen, angeführt von St. Martin auf seinem Pferd. Der Umzug endet wieder im Kirchhof der Matthäuskirche mit Tee und Brezeln.

Suppe und Stockbrot in Lübars

Ab 15 Uhr werden in der Alten Fasanerie (Fasanerie 10) traditionell Laternen gebastelt (Material gegen eine kleine Spende). Um 17 Uhr startet der rund einstündige Umzug, der von besinnlichen Gedichten begleitet wird. Als Abschluss gibt es in der Alten Fasanerie ein lauschiges Lagerfeuer, Stockbrot und heiße Suppe.