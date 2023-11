Brandenburg könnte Modell für Bezahlkarte werden

Brandenburg will die geplante Bezahlkarte für Asylbewerber wenn möglich als Modell-Land einführen. Zunächst müsse eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern abgewartet werden, die bis Ende Januar 2024 ein Modell einer Bezahlkarte vorbereiten wolle, sagte Finanzministerin Katrin Lange (SPD) am Freitag auf Anfrage. „Brandenburg ist aber in der Tat an einer schnellen Einführung interessiert und daher auch gerne dazu bereit, als ein (Modell)-Flächenland bei der Einführung zur Verfügung zu stehen.“ Der „Tagesspiegel“ berichtete am Freitag darüber zuvor.