Berlin: Zentralrat der Juden enttäuscht über Beschlüsse

Justizminister der Länder wollen lediglich prüfen, ob der Ausspruch „From the River to the Sea“ antisemitisch ist.

Berlin. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat sich enttäuscht darüber gezeigt, dass sich die Justizministerinnen und Justizminister von Bund und Ländern am Freitag nicht dazu durchringen konnten, den Ausspruch „From the River to the Sea, Palestine Will Be Free“ als klar antisemitisch einzustufen.

Bei der 94. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister (JuMiKo) in Berlin hätten sich diese lediglich auf einen Prüfantrag einigen können, sagte Schuster am Rande des Treffens im ehemaligen Krematorium Wedding gegenüber Pressevertretern. Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos, für CDU) führt den diesjährigen Vorsitz der Konferenz.

Berlin: Resolution als Bekenntnis zum jüdischen Leben in Deutschland

Klare Worte über das, was auf pro-palästinensischen Demonstrationen und Kundgebungen erlaubt ist und was nicht, würden dabei auch den Polizeibeamten vor Ort helfen, so Schuster weiter: „Nie wieder ist jetzt und nicht erst nach zwei Jahren Prüfzeit.“ Der Zentralratspräsident begrüßte jedoch, dass sich die Konferenzteilnehmer auf eine gemeinsame Resolution und ein klares Bekenntnis zum jüdischen Leben in Deutschland und dessen Schutz verständigen konnten.

Zusammen mit Hessen hatte Berlin kurzfristig den Tagespunkt „Antisemitischer Terror der Hamas in Israel und die Folgen für den öffentlichen Frieden in Deutschland. Konsequenter strafrechtlicher Schutz jüdischen Lebens in Deutschland“ eingebracht und hierzu Schuster und den israelischen Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, eingeladen. Letzterer gab sich sehr dankbar gegenüber Justizsenatorin Badenberg und lobte vor allem Berlins Politik und Sicherheitskräfte im konsequenten Umgang mit antisemitischen Straftaten auf den Straßen der Hauptstadt.

Botschafter Prosor: „Diese Ideologie ist tödlich“

Seit dem 7. Oktober und dem Überfall der terroristischen Hamas auf Israel sei es umso wichtiger geworden, gerade auf Deutschlands Straßen eine klare Linie zwischen Meinungs- und Kunstfreiheit auf der einen und Aufhetzen zu Gewalt und Terror auf der anderen Seite zu ziehen, so Prosor. Die Ideologie, die wie zuletzt etwa ein Essen ein Kalifat forderte, sei letztlich tödlich.

Neben dem Schutz jüdischen Lebens geht es in der diesjährigen JuMiKo auch um das Bewahren der „wehrhaften Demokratie“. Durch Verhinderung verfassungsfeindlicher Strömungen in staatlichen Funktionen und gerichtlichen Verfahren, um den effektiven Umgang mit innovativen Technologien in der Justiz, um die Bekämpfung von Straftaten im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und digitaler Gewalt. Dazu auch um die Beschleunigung der Strafverfolgung jugendlicher Straftäter, um die Bekämpfung illegaler Kraftfahrzeugrennen und die effektive und nachhaltige Bekämpfung organisierter und schwerer Kriminalität durch Erweiterung des rechtlichen Handlungsspielraums.