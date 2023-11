Kündigungsstreit: Hertha macht Bobic Angebot für Einigung

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat Ex-Geschäftsführer Fredi Bobic nach Club-Angaben im Streit um dessen Kündigung ein Angebot für eine außergerichtliche Einigung gemacht. „Wir können bestätigen, dass Hertha BSC den anwaltlichen Vertretern von Fredi Bobic in Orientierung an die vertraglichen Rahmenbedingungen ein faires und tragfähiges Angebot zur umfassenden Beendigung der Rechtsstreitigkeiten um seine vormalige Beschäftigung bei Hertha BSC unterbreitet hatte“, teilte Hertha am Freitag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.