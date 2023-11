Binnengrenzkontrolle Schleuser mit 24 Menschen in Transporter aufgegriffen

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Polizeikelle in der Hand.

Ein mutmaßlicher Schleuser hat am Mittwochabend 24 Menschen, darunter auch Kinder, in einem Transporter über die Grenze nach Deutschland gefahren. Die Bundespolizei stellte den 34-jährigen Fahrer im Rahmen einer wieder eingeführten Binnengrenzkontrolle in Schwedt/Oder (Uckermark), wie die Polizei mitteilte.