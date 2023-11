Füchse Berlin stehen beim Super Globe im Halbfinale

Die Handballer der Füchse Berlin haben beim IHF Super Globe in Saudi-Arabien das Halbfinale erreicht. Am Donnerstag siegte der Bundesligist in Dammam gegen Kuwait SC am Ende klar mit 37:28 (18:16). Im Halbfinale am Samstag treffen die Füchse entweder auf den FC Barcelona oder Al Ahly Sporting Club (15.30 Uhr/handall-globe.tv). Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit 13 und Jerry Tollbring mit sieben Toren.