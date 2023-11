Ladendiebin verletzt zwei Mitarbeiterinnen und flüchtet

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium.

Eine Ladendiebin hat auf ihrer Flucht aus einem Discounter in Massen (Landkreis Elbe-Elster) eine Mitarbeiterin schwer und eine zweite leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei sprach eine der Frauen die Unbekannte am Mittwochabend an, weil sie mit einer vollgepackten Tasche ohne zu bezahlen den Laden verlassen hatte.