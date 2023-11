Behörde: Deutliche Zunahme von Corona-Infektionen in Berlin

Eine Altenpflegerin hält in einem Seniorenheim einen Antigen-Corona-Schnelltest in der Hand.

In Berlin stecken sich nachweislich wieder mehr Menschen mit Corona an. Die Zahl der im Labor bestätigten Fälle sei seit etwa Mitte Oktober deutlich gestiegen, berichtet das Landesamt für Gesundheit (Lageso) am Donnerstag in seinem wöchentlichen Bericht zu gemeldeten Erkrankungen. In der vergangenen Woche seien es gut 1000 Nachweise gewesen. Insgesamt mache Covid-19 weiterhin den Großteil der ans Lageso gemeldeten Krankheitsfälle aus.