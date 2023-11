Ifo-Studie: Rentner mit Ost-Einkommen künftig im Nachteil

Das Angleichen der Rentenberechnung in Ost und West führt laut dem Dresdner Ifo-Institut dazu, dass Beitragszahler in Ostdeutschland schlechter gestellt werden. Ost-Einkommen wurden bisher bei der Ermittlung der Rente höher bewertet, damit niedrigere Löhne im Osten nicht auch zu niedrigen Rentenansprüchen führen, teilte das Institut am Donnerstag mit. Diese Unterscheidung wird seit 2018 schrittweise abgebaut.