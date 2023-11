Mette-Marit: Deutschland nach Mauerfall Garant für Freiheit

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat am Tag des Mauerfalls die Bedeutung Deutschlands seit der Einheit betont. „Heute ist Deutschland ein Garant für Frieden und Freiheit in Europa“, sagte die 50-Jährige am Donnerstag in Berlin während einer Gedenkveranstaltung an der Gedenkstätte Berliner Mauer. Mit dabei waren unter anderem auch ihr Mann, Kronprinz Haakon (50), und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU).

Berlin. Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat am Tag des Mauerfalls die Bedeutung Deutschlands seit der Einheit betont. „Heute ist Deutschland ein Garant für Frieden und Freiheit in Europa“, sagte die 50-Jährige am Donnerstag in Berlin während einer Gedenkveranstaltung an der Gedenkstätte Berliner Mauer. Mit dabei waren unter anderem auch ihr Mann, Kronprinz Haakon (50), und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU).

„Wir bewundern die Bereitschaft und Fähigkeit Deutschlands, sich der Vergangenheit zu stellen und die Versöhnung im Namen der europäischen und weltweiten Gemeinschaft zu fördern“, sagte Mette-Marit. Das sei nicht selbstverständlich gewesen. „Und es war nicht immer einfach“.

Mette-Marit verwies darauf, Mauern könnten nicht nur aus Stein oder Beton bestehen. „Sie können auch aus Intoleranz, Lügen und Feindseligkeit gebaut werden.“ Die Menschheit habe die freie Wahl. „Wir können uns dafür entscheiden, Mauern zu errichten, und wir können uns dafür entscheiden, sie niederzureißen.“

Haakon befindet sich aktuell auf einer Deutschlandreise. Berlin ist nach München und Hamburg die letzte Station seines Staatsbesuchs.

Die Gedenkstätte an der Bernauer Straße gilt als Symbol der deutschen Teilung. Beim Mauerbau 1961 lag die Häuserfront der Straße im Osten, der Bürgersteig im Westen. Der Mauerfall am 9. November 1989 leitete das Ende der DDR ein, am 3. Oktober 1990 war Deutschland wieder vereinigt. Die Berliner Mauer bestand mehr als 28 Jahre. Zum 34. Jahrestag der Grenzöffnung zwischen Ost- und Westberlin gab es in Berlin und Brandenburg zahlreiche Gedenkveranstaltungen.