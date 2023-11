Patienten vernachlässigt? Durchsuchungen bei Pflegedienst

Wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung, gefährliche Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft derzeit gegen einen Pflegedienst. Fast 50 Beamte durchsuchten in diesem Zusammenhang am Mittwoch mehrere Objekte des Unternehmens, darunter zwei Seniorenwohnanlagen sowie eine Arztpraxis in Lichtenberg und im Prenzlauer Berg, wie die Staatsanwaltschaft am Nachmittag mitteilte. Beschlagnahmt worden seien zahlreiche Unterlagen, darunter Patientenakten, hieß es.