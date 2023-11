Dreiste Taschendiebe schlagen in Ku'damm-Restaurant zu

Zwei dreiste Taschendiebe haben in einem Restaurant am Berliner Ku'damm einen Gast bestohlen - und sind dabei von Polizisten beobachtet worden. Die beiden Männer nahmen am Dienstagabend ein Portemonnaie aus der Jacke eines Mannes, die über einem Stuhl hing, leerten das Portemonnaie, steckten es zurück in die Jackentasche und verließen das Restaurant. Der Mann bekam davon nichts mit, bestätigte aber kurz darauf, dass mehrere hundert Euro fehlten. Polizisten beobachteten den Diebstahl und verständigten Kollegen, die den Dieben folgten. In einem weiteren Restaurant wurden die Täter festgenommen, und auch dort hatten sie bereits ein Portemonnaie gestohlen, das dem Besitzer zurückgegeben wurde.