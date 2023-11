Zaun um Görlitzer Park: Bündnis entwickelt Alternativkonzept

In der Diskussion um die Sicherheit im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg wollen Stadtteilinitiativen und Kommunalpolitiker die vom Senat geplante Umzäunung des Parks verhindern. Dazu schlagen sie ein anderes Konzept für die gesamte Umgebung des Parks in mehreren Stadtteilen vor. Dieses orientiert sich an früheren Plänen mit mehr Sozialarbeit und Streifengängen sogenannter Parkläufer und soll in der kommenden Woche im Detail vorgestellt werden, wie es am Mittwoch hieß. Statt des ab Anfang 2024 geplanten Zaunes um den Park seien soziale Antworten nötig, teilte ein Bündnis „Görli zaunfrei“ aus mehreren Initiativen mit. Beteiligt daran ist auch das von den Grünen geführte Bezirksamt.