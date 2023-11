Senat Anwohnerparken in Berlin soll teurer werden

Anwohnerparken soll in Berlin bald teurer werden. Das kündigte Verkehrssenatorin Manja Schreiner am Dienstag nach einer Sitzung des schwarz-roten Senats an. „Wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema“, sagte die CDU-Politikerin. Bisher koste die Jahresvignette 10,20 Euro. Die Summe solle angehoben werden. „In welcher Höhe, da sind wir im Moment dabei zu entscheiden“, sagte Schreiner.