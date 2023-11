Ministerpräsident Woidke: Migrationsbeschluss „Schritt in richtige Richtung“

Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident von Brandenburg, kommt in den Brandenburg-Saal der Staatskanzlei, um die Landräte und die Oberbürgermeister Brandenburgs über die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) zu informieren.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht mit dem Beschluss aus der Ministerpräsidentenkonferenz einen wesentlichen Schritt im Migrationsbereich gemacht. „Die Vereinbarungen betreffen wichtige Punkte“, sagte Woidke am Dienstag in der Potsdamer Staatskanzlei. Weitere Maßnahmen würden folgen. „Es ist aber ein großer Schritt in die richtige Richtung.“