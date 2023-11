Berlin will mit dem Greentechfestival hoch hinaus

Berlin. Mit Innovation und Technologie gegen den Klimawandel: Diesem Ziel hat sich das Greentechfestival (GTF) verschrieben. Im kommenden Jahr wird es erstmals in der Messe Berlin ausgerichtet. Den Startschuss gab es schon jetzt im Rahmen eines Pressegesprächs.

Dafür ging es hoch hinaus. Im Funkturm stellten die Veranstalter gemeinsam mit Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) ihr Programm vor. Von dort hat man einen guten Rundum-Blick auf die Stadt, für die sich auch die Senatorin große Chancen durch das Festival erhofft. Auch wenn es mittlerweile Ableger in Los Angeles, Singapur und London gibt, Berlin bleibe das „Zuhause“ des nach Angaben der Veranstalter „größten Nachhaltigkeitsfestivals Europas“.

2024 geht das Festival in sein sechstes Jahr. Formel-1-WeltmeisterNico Rosberg und Marco Voigt hatten es 2019 gegründet. Rosberg selbst konnte an der Vorstellung des Programms nicht teilnehmen. Mit zwei Kindern sei es eben manchmal nicht so leicht, entschuldigt er sich in einer Videobotschaft.

Das Festival soll weiter wachsen

Im laufenden Jahr hatte das Festival noch auf dem Gelände des ehemaligen Flughafen Tegel stattgefunden. Rund 11.500 Besucher waren gekommen. 2024 nun also zum ersten Mal die Messe Berlin. Der Grund für diesen Ortswechsel: Das Festival will weiter wachsen. Den dafür nötigen Platz gibt es auf dem Messegelände. Hier werden vom 15. bis 17. Mai mehr als 250 Aussteller, über 200 Speaker und über 30.000 Gäste erwartet. Zu den Partnern des Festivals gehören Google, Lufthansa und die Deutsche Bahn.

Passend zur erstmaligen Ausrichtung des Greentechfestivals wird auch die Messe Berlin nachhaltiger, sagte Giffey. Mit einem Blick aus dem Fenster sucht sie nach den Solarpanels, die auf die Dächer der Messegelände geschraubt werden sollen. „Sieht man eigentlich die ersten Panels von hier aus?“, fragt sie und wird dann fündig: „Ach guck, die arbeiten gerade.“ Abgesprochen sei das jetzt nicht gewesen, versichert sie und gibt dann noch die Eckdaten der Planungen bei der Messe an: 20.000 Panels müssen aufs Dach. Bis Ende nächsten Jahres soll alles fertig sein. Das werde dann die größte Solaranlage Berlins, so Giffey – ein großer Faktor beim Plan „Solar City“.

Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg (l.) und Marco Voigt haben das Greentech Festival in Berlin Tegel 2019 gegründet.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Das Festival richtet sich nicht ausdrücklich nur an Fachpublikum, sondern auch an die breite Öffentlichkeit. Man verstehe sich als breite Plattform, hieß am Mittwoch. Hier treffen Bundesminister und Dax-Vorstand auf Aktivisten, Forscher und Start-Ups. Ziel ist es, die Transformation erlebbar zu machen und die Menschen für ein nachhaltiges Leben zu begeistern. Präsentieren werden die Aussteller Zukunftstechnologien, Produkte und Prototypen, die besonders nachhaltig sein sollen. Mit den Green Awards werden zusätzlich visionäre Ideen und grüne Projekte prämiert.

Deren Bedeutung hebt Rosberg noch einmal gesondert hervor: Start-ups seien die treibende Kraft hinter innovativen grünen Technologien und für das Festival deshalb von enormer Bedeutung. Co-Gründer Voigt ergänzt, man reagiere in der Planung auf Kritik, die Start-Ups seien bei der vorherigen Ausgabe des Festivals vernachlässigt worden. 2024 soll es deshalb kostenlose Flächen für Start-Ups geben.

Neben den Start-Ups waren im letzten Jahr auch Vertreter der Letzten Generation eingeladen. Rosberg hatte zwar deren Protestaktionen verurteilt, aber weil Deutschland eine „vitale Demokratie“ sei und die Aktivisten gewaltfrei agierten, sprach er trotzdem mit ihnen.

Im Sommer 2022 besuchte Marco Voigt das Greentech Festival in Berlin Tegel.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Voigt ergänzte, auch er könne die Protestformen der Letzten Generation nicht gutheißen. Dennoch sei es richtig gewesen, dass man sie eingeladen habe. Man müsse unterschiedliche Meinungen zulassen, denn „alles nur im Gleichschritt“, das sei langweilig „und so ist das Leben ja auch gar nicht“, sagte der Festival-Gründer.

Für Berlin bedeutet das Festival jedenfalls einen „enormen Wirtschaftspush“ und wird eine „hohe Stadtrendite“ haben, so ist sich Giffey sicher. Immer wieder würde sie hören, die Menschen hätten Angst vor einer Transformation der Wirtschaft, insbesondere vor den damit verbundenen Kosten. Ihr sei es wichtig, diese Geschichte umzudrehen und dafür auch Evidenzen zu schaffen. Die industrielle Revolution, die sie für alternativlos hält, sei eine Riesenchance für Wirtschaft und Wachstum für alle in Berlin. Die Stadt müsse sich nun an die Spitze dieser Bewegung stellen.