Signa-Krise: Baustellen in Berlin stehen still

Berlin. Der mutmaßliche Milliardär René Benko und seine Immobilienholding Signa drehen auch in Berlin seit Jahren das ganz große Rad. Ganz oben im Turm des Upper West am Breitscheidplatz gönnt sich Benkos deutscher Statthalter Timo Herzberg eine fast fußballfeldgroße Lounge neben seinem Eckbüro mit den bodentiefen Fenstern.

Der Blick über die Stadt dürfte den Manager aber derzeit eher beklommen machen. Denn die Turbulenzen um Signa schlagen voll auf die Berliner Aktivitäten des Konzerns durch. Dem Vernehmen nach steckt Signa in akuter Geldnot, die gestiegenen Zinsen und höhere Baukosten bringen den Konzern in Schwierigkeiten.

Wie die Lage von Signa in Berlin ist und wie es um das Befinden des Chefs steht, ist nicht zu ermitteln. Signa schweigt seit Wochen beharrlich zu all den Berichten über die Geldnot von Benko und der heftigen Kritik, die seine schwerreichen Teilhaber am Geschäftsgebaren des einstigen Immobilien-Wunderkindes und derzeitigem Eigner der angeschlagenen letzten deutschen Warenhauskette GaleriaKarstadtKaufhof sowie einiger erfolgreicher Konsumtempel wie dem Berliner KaDeWe.

Inzwischen hat sich die Lage zugespitzt. Benko übergab seine Stimmrechte im Unternehmen an den externen Sanierer Arndt Geiwitz. Der muss nun frisches Geld besorgen und das verschachtelte Imperium neu aufstellen.

Signa beantwortet offiziell keine Fragen zur Lage der einzelnen Bauprojekte

Kommunikativ stellt sich Signa weiter tot. Man werde sich nicht zur Lage der Berliner Projekte äußern, hieß es auch auf Anfrage der Berliner Morgenpost bei Signa in Berlin. Dabei ist die Lage nach Informationen der Morgenpost dramatisch. Auf allen Baustellen des Konzerns in der Stadt ruhen bis auf Weiteres die Arbeiten.

Zuletzt musste Signa einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Die Immobilientochter der Commerzbank, Commerz Real, kündigte den Vertrag mit dem Projektentwickler für den Bau des Hochhauses Mynd am Alexanderplatz.

Den Turmbau am Alexanderplatz hat Signa verkauft, nun soll Züblin weiterbauen

Die Hochbauarbeiten an dem Turm an der Nordwestecke des bestehenden Kaufhofs sollten bereits begonnen haben, lagen aber ebenfalls auf Eis. Nun hat der Eigentümer, der als bisheriger Signa-Partner das Vorhaben im Sommer von Signa komplett erworben hatte, den Baukonzern Züblin beauftragt. Damit wollen die Banker offenbar verhindern, dass das Vorhaben in den Strudel der Signa-Probleme gerissen wird.

Wo Signa allein das Sagen hat, ruhen die Arbeiten. Sowohl an der Passauer Straße 1 gegenüber vom KaDeWe, wo Signa einen Neubau mit Einzelhandelsflächen und einem Punkthochhaus im Blockinneren errichten wollte, wie auch an der nahegelegenen Nürnberger Straße. Hier baut Signa das frühere Ellington-Hotel um zu einem Gebäude mit gemischter Nutzung um. Aber nun gilt auch hier Baustopp. Und auch beim Büroprojekt Glance an der Franklinstraße im Spreebogen ruhen die Arbeiten.

Die Planungen für die Kaufhausstandorte am Hermannplatz in Wedding liegen auf Eis

Weitere Vorhaben waren bisher noch nicht über die Planungsphase hinausgekommen. Auch die Planungs- und sonstigen Vorbereitungsarbeiten liegen aber derzeit nach Morgenpost-Informationen weitgehend auf Eis.

Prominentestes und zugleich umstrittenstes Signa-Projekt ist der Ausbau des alten Karstadt-Warenhauses am Herrmannplatz an der Bezirksgrenze zwischen Kreuzberg und Neukölln. Hier wollte Signa einen Turm im Stil der 1920-er Jahre errichten, geplant ist auch hier eine Mischnutzung, wobei auch eine große Einzelhandelsfläche erhalten werden soll.

Der Altbau aus den 60-er Jahren sei in energetisch sehr schlechtem Zustand und insgesamt nicht mehr zeitgemäß. Ohne Neubau könne der Warenhaus-Standort nicht erhalten werden, hatte Signa stets argumentiert. Vor allem im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gibt es Gegenwind gegen das Projekt. Kritiker fürchten einen weiteren Beitrag zur Gentrifizierung und Verdrängung aus der sozial schwachen Nachbarschaft.

Für das Vorhaben in der City-West gibt es noch keinen abgestimmten Plan

Wegen seiner Hochhauspläne umstritten sind auch die Konzepte für den Standort des Karstadt-Warenhauses am Kurfürstendamm. In der West-City soll das in die Jahre gekommene Einzelhandelsobjekt einem neuen Komplex mit einem oder mehreren „Hochpunkten“ weichen. Und auch in Wedding war Signa in intensiven Planungen für die umfassende Modernisierung des Karstadt-Hauses am Leopoldplatz.

Wie es mit all diesen Projekten, die teilweise mit aufwändigen Dialog- und Beteiligungsverfahren für die Bürger begleitet waren, nun weitergeht, ist völlig offen. Bei Signa ist man aber offenbar optimistisch, dass es für die guten Lagen in der Innenstadt eine Zukunft für modernisierten Einzelhandel und hochwertige Büroflächen geben kann. Und ob es am Standort des früheren Schuhhauses Leiser einen Neubau geben wird, wie ihn Signa gerade vorgestellt hat, steht ebenfalls in Frage.