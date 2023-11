KaDeWe: Russische Hacker greifen Berliner Luxus-Kaufhaus an

Der Kaufhaus-Konzern ist von Hackern der russischen Gruppe „Play“ angegriffen worden. In den Geschäften läuft ein Offline-Notbetrieb.

Das KaDeWe am Wittenbergplatz in Berlin.

Cyber-Attacke Russische Hacker greifen das KaDeWe an

Berlin. Das Berliner KaDeWe ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Wie der Kaufhaus-Konzern in der Nacht zu Dienstag mitteilte, habe die russische Hacker-Gruppe „Play“ das KaDeWe attackiert. Der Angriff habe abgewehrt werden können. „Mit Hochdruck und mit Unterstützung der Cyber Crime Unit der Polizei Berlin und Forensikern laufen die Untersuchungen zum Umfang des Angriffs“, teilte das Unternehmen mit.

Das KaDeWe leitete Vorsichtsmaßnahmen ein, wie es weiter hieß. Dazu gehöre auch ein „Offline-Notbetrieb“ in den Geschäften und den Büros der KaDeWe-Gruppe. Der Einkauf mit Kartenzahlung in den Geschäften und in den Online-Shops sei „zu jedem Zeitpunkt sicher und möglich“ gewesen, teilte das Unternehmen weiter mit.

Hacker-Angriff auf das KaDeWe: Gruppe verantwortlich für Ransomware-Attacken

Die Hackergruppe „Play“ wird für sogenannte Ransomware-Angriffe auf Unternehmen und staatliche Institutionen verantwortlich gemacht. Zuletzt etwa war die Bundesverwaltung der Schweiz ins Visier der Hacker geraten. Dabei sollen auch Finanzdaten wie Steuerinformationen gestohlen worden sein.

