Razzia: Schleuser in Berlin und Brandenburg verhaftet

Am Dienstagmorgen stürmten Bundespolizisten bei einer Razzia gegen eine organisierte Schleuserbande eine Wohnung in Berlin-Lichtenberg. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Berlin. Fünf Monate nach einer spektakulären Flucht, die mit mehreren verletzten Flüchtlingen in einem Transporter in der Spree im Landkreis Bautzen endete, wurden am frühen Dienstagmorgen die Hintermänner einer Schleuserbande in Berlin und in Brandenburg verhaftet. Nach mehrmonatigen intensiven Ermittlungen hat die Bundespolizei in Zusammenarbeit mit der Brandenburger Landespolizei bei einer Razzia in der Wiecker Straße im Lichtenberger Ortsteil Neu-Hohenschönhausen am Dienstagmorgen eine Person verhaftet. Zwei weitere Haftbefehle wurden in Dallgow-Döberitz und in Luckenwalde in Brandenburg vollstreckt. Die Männer kommen aus Syrien, Deutschland und Serbien. In Serbien sollen auch die Fäden dieser kriminellen Schleuserbande zusammenlaufen. Sie sollen noch heute in Potsdam einem Haftrichter vorgeführt werden. 140 Beamte der Bundespolizei und 80 Kräfte der Landespolizei Brandenburg waren am Morgen im Einsatz.

Hier fand in Berlin-Lichtenberg die Razzia gegen Schleuserbande statt.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Bundespolizei und Landespolizei Brandenburg durchsuchen 18 Objekte

Nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei wird der Bande von insgesamt zehn Männern im Alter zwischen 20 und 43 Jahren die gewerbsmäßige Schleusung von Menschen nach Deutschland vorgeworfen. Ein Teil der Gruppe soll zusätzlich mit Drogen gehandelt und diese auch konsumiert haben. Neben der Razzia und der Verhaftung in Lichtenberg durchsuchten die Beamten auch Wohnungen und Geschäftsräume in den Berliner Bezirken Tempelhof-Schöneberg, Treptow-Köpenick, Neukölln und Reinickendorf sowie im brandenburgischen Luckenwalde (Landkreis Teltow-Fläming), Dallgow-Döberitz (Havellandkreis) und Ortrand (Oberspreewald-Lausitz). „Die Bundespolizei hat neun Objekte durchsucht“, sagte der Sprecher der Bundespolizei, „weitere neun Objekte hat die Brandenburger Landespolizei durchsucht.“ Ein vierter Beschuldigter befindet sich bereits in Haft. Der Einsatz lief unter Federführung der Staatsanwaltschaft Potsdam.

Am Dienstagmorgen fand in Berlin-Lichtenberg eine Razzia gegen eine Schleuserbande statt. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

30-jähriger Syrer saß bereits in Untersuchungshaft

Die Bundespolizei hatte im April dieses Jahres Ermittlungen wegen des Einschleusens von Ausländern unter lebensgefährdenden Umständen und unerlaubter Einreise nach Deutschland aufgenommen. Über die Balkanroute sollen die Beschuldigten Menschen auf der Ladefläche von Transportern unter menschenunwürdigen Bedingungen geschleust haben. Nach Aussagen eines Sprechers der Bundespolizei werden der Gruppe gesichert vier Schleusungen vorgeworfen, dabei sollen etwa 60 Personen geschleust worden sein.

Einer der mutmaßlichen Schleuser, ein 30-jähriger Syrer, der am Dienstagmorgen in Lichtenberg verhaftet wurde, soll vornehmlich organisatorisch tätig gewesen sein, in einigen Fällen soll er die Fahrzeuge aber auch selbst gefahren haben. Der 30 Jahre alte Syrer wurde bereits im Juni dieses Jahres nach einer Verfolgungsfahrt mit der Bundespolizei im Landkreis Bautzen festgenommen und saß dann in Untersuchungshaft. Offenbar wurde er aus der Untersuchungshaft wieder entlassen, weil er einen festen Wohnsitz nachweisen konnte und über legale Flüchtlingspapiere verfügte. In Dallgow-Döberitz nahmen Polizisten einen 20 Jahre alten Deutschen, in Luckenwalde einen 27-Jährigen aus Deutschland fest.

Transporter mit 17 Geflüchteten rast in Spree – sechs Verletzte

Die Ermittler kamen der kriminellen Schleuserbande im Sommer nahe der tschechischen Grenze auf die Spur. Bundespolizisten, die auf dem Weg zum Dienst waren, fiel der Transporter mit Berliner Kennzeichen auf der Bundesstraße B178 auf. Daraufhin alarmierten die Beamten eine Streife. Diese konnte den Transporter nahe Löbau (Kreis Görlitz) lokalisieren. Als die Polizei das Fahrzeug in Ost-Sachsen anhalten und kontrollieren wollte, raste der Fahrer davon. Nachdem der Wagen von der Straße abgekommen war, endete die Flucht für den Transporter und seine Insassen in Taubenheim (Landkreis Bautzen) in der Spree.

Nach ersten Ermittlungen befanden sich laut Bundespolizei 17 syrische Flüchtlinge im Alter von zwölf bis 24 Jahren und zwei Schleuser in dem verunglückten Fahrzeug. Die 17 Syrer hielten sich offenbar ungesichert auf der Ladefläche des Fahrzeugs auf. Bei dem Sturz in die Spree wurden sechs der Geflüchteten verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Einer der Schleuser, ein 30 Jahre alter Syrer, der in Berlin lebt, wurde festgenommen. Der zweite mutmaßliche Schleuser im Alter von 17 Jahren konnte nach dem Unfall zunächst weglaufen. Nur einige Stunden später wurde der Mann dennoch etwa 20 Kilometer vom Unfallort entfernt in einem Auto aufgegriffen. Beide Männer wurden einem Haftrichter am Amtsgericht Görlitz vorgeführt. Gegen sie wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Lesen Sie auch: Flüchtlinge: Wie Russland die Menschen über die Balkanroute lockt