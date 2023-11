Kein Wachschutz – Berliner Schulen zeigen Drohanrufe an

Am ersten Schultag gab es vereinzelte Zwischenfälle an Berliner Schulen. Auf den versprochenen Wachschutz warten sie noch immer.

Berlin. Die Lage an den Berliner Schulen bleibt wegen des Krieges im Nahen Osten auch nach den Herbstferien angespannt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hätten am ersten Schultag mehrere Schulen Anzeige erstattet, weil bei ihnen Drohanrufe auf den Anrufbeantwortern eingegangen seien. Dies bestätigte auch die Bildungsverwaltung. Um wie viele Fälle es sich genau handelt, werde derzeit alledings noch erfasst.

Außerdem sei es vereinzelt zu kleineren Zwischenfällen gekommen. An einer Schule in Steglitz seien beispielsweise Aufkleber mit der Palästina-Flagge angebracht worden. Diese konnten aber schnell wieder entfernt werden. Und an einer Schule in Neukölln haben Unbekannte „Free Gaza“ auf eine Wand geschmiert. Zu größeren Konflikten wie im vergangenen Monat am Neuköllner Ernst-Abbe-Gymnasium, wo es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Lehrer und Schülern gekommen war, nachdem der Pädagoge einen 14-Jährigen aufgefordert hatte, eine Palästina-Flagge von seinen Schultern zu nehmen, sei es am ersten Schultag nach Angaben der Bildungsverwaltung aber nicht gekommen.

Schulen warten auf Wachschutz

Eigentlich wollte der Senat nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, der auch zu Konflikten auf Berliner Schulhöfen geführt hat, durch Wachschutz an einigen Schulen möglichst schnell für mehr Sicherheit sorgen. Dieses Versprechen machte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bereits am 10. Oktober nach der Senatssitzung. „Wir werden da zu Lösungen kommen, es wird wieder Wachschutz geben“, sagte der Politiker. „Wir sehen die Notwendigkeit, dass Wachschutz an die Schulen kommt, um den Schulfrieden zu wahren.“

Doch bislang warten die Schulen, die gern Wachschutz hätten, noch immer auf diese vom Senat zugesicherte Unterstützung. Die Bildungsverwaltung ist nach eigenen Angaben mit den Bezirken und der Senatsfinanzverwaltung in engem Austausch. Sie unterstütze den Wunsch, wenn einzelne Schulen hier Bedarf sehen. Auch aus der Finanzverwaltung hieß es auf Nachfrage der Berliner Morgenpost: „Es laufen weitere Abstimmungen zum Thema.“ Wann jedoch mit einer Einigung zu rechnen ist, blieb unklar.

Gespräche auf einem guten Weg

Im Bezirk Neukölln ist die Haltung dennoch optimistisch. Die Gespräche seien insgesamt auf einem guten Weg und man gehe davon aus, dass „wir relativ bald eine Freigabe über die Finanzierung bekommen und wieder Wachschutz einsetzen können“, so ein Sprecher des Bezirksamts.

Erst in diesem Schuljahr hatte der Bezirk Neukölln den Wachschutz, den es seit 2007 an mehreren Schulen gab, abgeschafft. Die Kosten von rund 700.000 Euro habe man angesichts der Sparzwänge nicht mehr zahlen wollen. Gegen diese Entscheidung hatte es Proteste von Lehrkräften, Schülern und Eltern gegeben.

Einlasskontrollen verlängert

Lediglich am Neuköllner Ernst-Abbe-Gymnasium gibt es aktuell Einlasskontrollen. Die hatte das Bezirksamt als Sofortmaßnahme eingeführt, nachdem es auf dem Schulhof zum Streit zwischen einem Lehrer und einem Schüler gekommen war, „damit überhaupt ansatzweise so etwas wie geregelter Unterricht möglich ist“, so ein Sprecher des Bezirksamts. Diese Maßnahme sei ursprünglich zwar nur bis zu den Herbstferien geplant gewesen, ist nun aus Sicherheitsgründen aber verlängert worden. Voraussichtlich so lange, bis die Frage zur Finanzierung des Wachschutzes endgültig geklärt ist.

„Ich erwarte, dass das nun schnellstmöglich passiert“, sagt Louis Krüger, bildungspolitischer Sprecher der Grünen. Zwar bräuchten Finanzierungsfragen immer etwas Zeit, aber „der Bedarf ist da und die Schulen brauchen jetzt Unterstützung“, so Krüger.

Große Nachfrage nach Fortbildungen

Für die Lehrkräfte hat die Bildungsverwaltung bereits eine umfangreiche Übersicht zu Fortbildungsveranstaltungen und Beratungsmöglichkeiten sowie Unterrichtsvorschläge und Hinweise etwa auf Literatur oder Erklärvideos zusammengestellt. „Die Behandlung der Ereignisse im Unterricht einschließlich des Austausches kontroverser Positionen dazu ist zulässig und ausdrücklich erwünscht“, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung. Es gebe unter den Lehrkräften bereits eine große Nachfrage nach den Fortbildungen und Beratungsangeboten.