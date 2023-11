IW-Studie Darum ist die Kaufkraft in Berlin so gering

Berlin. Wie wohlhabend man ist, hängt nicht nur am Einkommen. Auch die regionalen Lebenshaltungskosten spielen eine Rolle. In Berlin sind die Kosten verhältnismäßig hoch – im bundesweiten Kaufkraft-Ranking hat die Hauptstadt daher keine Chance auf einen vorderen Platz.

Bereinigt man die Pro-Kopf-Einnahmen um die regionalen Lebenshaltungskosten, landet Berlin im Vergleich mit allen weiteren Städten und Landkreisen auf Platz 376 von 400, wie Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigen. Der Hauptstadt ergeht es dabei ähnlich wie beispielsweise Augsburg, Freiburg, Frankfurt am Main und Mainz: In all diesen Städten treffen verhältnismäßig niedrige durchschnittliche nominelle, also nicht preisbereinigte Einkommen auf hohe Lebenshaltungskosten. Im IW-Ranking landen diese Städte so am unteren Ende.

Das durchschnittliche nominelle Einkommen der Menschen, die in Berlin arbeiten, liegt der Auswertung des IW zufolge bei 22 658 Euro im Jahr – im bundesweiten Vergleich bedeutet das Platz 294. Gleichzeitig wird Berlin beim Preisniveau auf Rang 38 von 400 einsortiert – im Ergebnis sorgt das für die im Vergleich geringe Kaufkraft beziehungsweise ein preisbereinigtes Einkommen von 21.469 Euro.

Warum die Kaufkraft in Berlin gering ist

Ein Grund, warum die Kaufkraft der Berlinerinnen und Berliner im bundesweiten Vergleich so gering ist, sind die hohen Mieten. Zahlen des Verbands deutscher Pfandbriefmarken (vdp) aus dem Sommer 2023 zeigen, dass die Hauptstadt hinsichtlich der Angebotsmieten bereits als zweitteuerste Stadt Deutschlands hinter München gilt. Die Mieten seien im zweiten Quartal um 9,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum gestiegen – im Bundesdurchschnitt lag das Plus bei 6,2 Prozent. Für Berlinerinnen und Berliner, die hauptsächlich zur Miete und nicht im Eigentum wohnen, sind solche Zahlen alarmierend.

„Diese statistische Belastung macht sich konkret im Geldbeutel bemerkbar. Insbesondere wer derzeit einen neuen Mietvertrag abschließt, läuft Gefahr, seinen Haushalt viel zu hoch zu belasten, denn die Angebotsmieten klettern rasant“, erklärt Ulrike Hamann-Onnertz, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins. „Da das Wohnen aber kein Gut ist, wo Sparen möglich ist, muss hier dringend eine wirksame Preisbremse eingezogen werden. Sonst laufen insbesondere die Haushalte am unteren Ende der Einkommen in eine Armutsfalle.“

Den hohen Ausgaben für Mieten stehen relativ geringe Einnahmen durch Lohn gegenüber, die der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Bezirk Berlin Brandenburg auf die Praxis der Tarifflucht bei Unternehmen zurückführt. „Immer mehr Unternehmen der Berliner Wirtschaft drücken die Kaufkraft der Beschäftigten, weil sie aus Tarifverträgen flüchten und den Niedriglohnsektor und prekäre Arbeit bis aufs Äußerste ausdehnen“, moniert Katja Karger, Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg. „Geringe Tarifbindung und hohe Wohnkosten dominieren die Kaufkraft-Unterschiede in der Bundesrepublik. Berlin trifft es besonders hart. Der Senat muss endlich Entscheidungen treffen, die Tarifverträge in der Stadt stärken. Tarifliche Bezahlung muss Standard werden in Berlin.“

Senat kritisiert IW-Studie

Aus Sicht der Wirtschaftssenatsverwaltung ist die IW-Studie zu kurzsichtig. „Seit zehn Jahren entwickelt sich Berlin wirtschaftlich sehr positiv und besser als der Bundesdurchschnitt“, heißt es. „Beim BIP pro Kopf liegen wir inzwischen bundesweit auf Platz sechs, allein letztes Jahr – im Jahr der Stapelkrisen – konnte Berlin ein Wirtschaftswachstum von 4,9 Prozent und 65.000 neue, sozialversicherungssteuerpflichtige Arbeitsplätze verzeichnen, und damit die bundesweit beste Entwicklung.“ Das schlechte Ranking in der Kaufkraft-Statistik wird unter anderem damit erklärt, dass die Arbeitslosigkeit, die in die Berechnung der Kaufkraft mit einfließt, immer noch höher liege als in anderen Bundesländern. Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass in den letzten Jahren enorme Fortschritte in diesem Bereich verzeichnet wurden. Weiterhin seien die Wohnkosten in Großstädten und Ballungsräumen höher.

Um die Kaufkraft zu steigern, schlägt die Wirtschaftssenatsverwaltung die Stärkung der Wirtschaft vor – beispielsweise durch mehr Investitionen. „Wir unterstützen dies gezielt durch verschiedene Programme zur Innovations- und Investitionsförderung sowie eine aktive Ansiedlungspolitik. Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres konnten 44 Unternehmen in Berlin neu angesiedelt werden (die Hälfte davon aus dem Ausland) und fast 150 Unternehmen sind in Berlin expandiert.“

Potsdam ist Schlusslicht im brandenburgischen Vergleich

Im benachbarten Potsdam sieht die Lage ähnlich wie in der Bundeshauptstadt aus: Das preisbereinigte durchschnittliche Einkommen der Auswertung zufolge liegt mit 21.631 Euro im Jahr am niedrigsten im brandenburgischen Vergleich – Berlin liegt noch etwas dahinter mit 21.469 Euro. Ähnlich schlecht schneiden die kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) ab.

Insgesamt werden in Brandenburg 18 Kreise und kreisfreie Städte auf ihre Kaufkraft überprüft und miteinander verglichen. Angeführt wird die Liste vom Landkreis Potsdam-Mittelmark. Er liegt mit 25.311 Euro pro Jahr an der Spitze, gefolgt vom Spree-Neiße-Kreis mit 25.051 Euro. Die Stadt Cottbus kommt auf Platz 14: Hier liegt das preisbereinigte Einkommen – oder Realeinkommen – bei 22.903 Euro pro Jahr. Dahinter folgt noch der Kreis Uckermark mit 22.725 Euro.

Die bundesweit höchste Kaufkraft haben die Wissenschaftler im Landkreis Starnberg (Bayern) ermittelt – sie liegt fast 11.000 Euro über dem Berliner Wert. Unter den Top Ten finden sich darüber hinaus drei weitere bayerische Landkreise. Am Ende der Rangliste stehen die Städte Duisburg (19.604 Euro), Offenbach am Main (19.082 Euro) und Gelsenkirchen (18.886 Euro). Das höchste Preisniveau sahen die Wissenschaftler in der Stadt München.

Basis der Berechnungen sind ein vom IW und dem Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) entwickelter regionaler Preisindex mit Stand 2022 und Einkommensdaten des Statistischen Bundesamts mit Stand 2021.

