Demonstration für Israel zieht friedlich durch Berlin

Berlin. Statt der angekündigten 7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen am Sonntagnachmittag nur etwa 70 zu einer weiteren propalästinensischen Demonstration am Alexanderplatz. Die Kundgebung an der Weltzeituhr und direkt neben der Alex-Wache fand unter dem Titel „Freiheit für die Menschen in Gaza/Friedensdemo“ statt. Mehrere Sprecherinnen und Sprecher forderten Solidarität für die Menschen in Gaza und ein Ende der Gewalt.

Wesentlich mehr Menschen kamen zu einem Solidaritätsmarsch für Israel, der ab mittags vom Wittenbergplatz in Schöneberg bis zum Olivaer Platz in Wilmersdorf verlief. 450 Menschen zogen über die Tauentzienstraße und den Kurfürstendamm bis zum Endpunkt der Veranstaltung. Auf der Kundgebung sprach unter anderem auch Yehuda Teichtal, Gründer und Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Chabad Berlin.

Beide Demonstrationen verliefen nach Angaben der Polizei störungsfrei. Auch eine weitere Veranstaltung verlief friedlich: Auf dem Arkonaplatz in Mitte wurde eine Installation inszeniert mit dem Aufruf zur Freilassung der israelischen Geiseln, die am 7. Oktober von der Hamas entführt wurden. Bei der Demonstration in der City West soll es nach Beobachtungen von Teilnehmern zwei Störer gegeben haben, die von der Polizei zur Identitätsfeststellung kurzfristig beiseite genommen wurden, dann aber wieder auf freien Fuß kamen.

Alle Veranstaltungen wurden massiv von der Polizei begleitet. Vor dem Hintergrund des Terrorangriffs der radikalislamischen Hamas auf Israel mit 1400 Toten und der darauffolgenden militärischen Intervention waren bundesweit am Sonnabend zigtausende Menschen aus Solidarität mit Palästina auf die Straßen gegangen. In Berlin war diese Versammlung laut Polizei „weitgehend friedlich“ verlaufen.