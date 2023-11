Migration: Berlin mit allen Ländern gegen den Bund

Berlin wird bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Migrationspolitik mit einer gemeinsamen Position aller Länder gegenüber dem Bund in die Verhandlungen gehen. Im Roten Rathaus wird für Montag ein zähes Ringen im Kanzleramt erwartet, das bis spät in die Nacht dauern könnte.

Sollte sich der Bund nicht bewegen, bekäme Berlin 2024 nur 40 Millionen für Geflüchtete

Die Länder verlangen vom Bund unter anderem erheblich mehr Geld, um Flüchtlinge unterzubringen und zu integrieren. 2003 zahlt der Bund den Ländern nach Angaben der Berliner Finanzverwaltung 3,4 Milliarden Euro. 2024 sollen es bisher trotz erheblich gestiegener Ankunftszahlen nur noch 1,25 Milliarden Euro sein. Für Berlin bedeutet das Zahlungen von 151 Millionen Euro in diesem und nur noch 40 Millionen im kommenden Jahr.

Das wäre in etwa das, was das Land allein für die Massenunterkunft samt Ankunftszentrum am früheren Flughafen Tegel pro Monat aufwenden muss. Insgesamt rechnet Berlin für dieses Jahr mit Flüchtlingskosten von mehr als einer Milliarde Euro. Es sei unbedingt notwendig, hier zu einer Entlastung zu kommen, hieß es aus Senatskreisen. Schließlich habe man als Bundesland keinen Einfluss darauf, wie und in welcher Form Deutschland und die Europäische Union ihre Außengrenzen schützen und die Migration begrenzen könnten.

Kai Wegner lobt vor dem Migrationsgipfel die Einigkeit der Bundesländer

Am Sonntag wollte sich Wegner nicht noch einmal zu dem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen äußern. Die Erwartungen sind hoch, Politiker aller Parteien stehen unter dem Druck hoher Umfragewerte für die rechte AfD. Im Berliner Senat wird nicht mal mehr ausgeschlossen, dass die AfD bei den Landtagswahlen in elf Monaten in Sachsen sogar die absolute Mehrheit erreichen könnte. Der Höhenflug der AfD wird vielfach mit dem starken Zustrom von ukrainischen Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern aus anderen Staaten erklärt.

Zuletzt hatte Berlins Regierender Bürgermeister Wegner das gemeinsame Vorgehen der Länder über alle Partei- und Koalitionsgrenzen hinweg gelobt. „Von Bodo Ramelow bis Markus Söder haben sich alle verständigt“, sagte der Regierende Bürgermeister vergangene Woche nach der gemeinsamen Sitzung der Kabinette von Berlin und Brandenburg in Potsdam.

Die Länder gehen mit der Forderung nach einer Pauschale von 1,25 Milliarden Euro sowie 10.500 Euro pro Migrant in die Verhandlungen mit der Bundesregierung. Außerdem soll der Bund die Unterkunftskosten vollständig übernehmen. Bisher gab es vonseiten der Bundesregierung keine Signale, den Ländern finanziell entgegenkommen zu wollen.

Länder drängen auf eine an den Flüchtlingszahlen orientierten Zuschuss des Bundes

Zu den Forderungen, auf die sich die Länder bei ihrer letzten Konferenz im Oktober verständigt hatten, gehört auch die Idee, die Geflüchteten künftig mit einer Bezahlkarte anstatt mit Bargeld auszustatten. Das soll die Attraktivität Deutschlands als Zielland senken und vermeiden, dass Asylbewerber Teile ihres Taschengeldes in die Heimatländer schicken. Es soll aber eine bundeseinheitliche Lösung für die Geldkarte geben.

Wegner ist in dieser Frage kein Hardliner. Er würde Sachleistungen für Asylsuchende auf Gruppen ohne Bleibeperspektive beschränken, wie er kürzlich gesagt hatte. Die Zurückhaltung des Berliner Regierungschefs ist auch durch die Bedenken seiner eigenen Fachleute begründet.

Integrationssenatorin Kiziltepe hält nichts von Bezahlkarten statt Bargeld für Flüchtlinge

Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) sandte vor dem Gipfel im Kanzleramt eigene Botschaften, ohne jedoch die Position Wegners und seiner Ministerpräsidenten-Kollegen offensiv anzugreifen. „Die Umstellung auf ein Guthabenkartensystem ist allein in zeitlicher Perspektive nicht kurzfristig realisierbar“, warnte die Senatorin. Der gesamte Aufwand für die Verwaltung sei als ein Großprojekt zu beschreiben. Aus Sicht der Migrationsforschung gebe es keinen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen verstärkter Migration und Barzahlungen. „Die Einführung von Bezahlkarten statt Geldleistungen lehne ich daher ab“, sagte Kiziltepe. Zuvor hatte der Interimspräsident des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), Kiziltepes Staatssekretär Aziz Bozkurt, vor einer Überforderung des ohnehin schon überlasteten Amtes gewarnt.

Die ebenfalls unter anderem von Bundeskanzler Scholz in Aussicht gestellten verstärkten Abschiebungen sieht die Senatorin ebenfalls kritisch. Schnellere Abschiebungen seien „eine Scheinlösung“. In Berlin lebten aktuell fast 180.000 Geflüchtete im Zuständigkeitsbereich des Landeseinwanderungsamtes. „Nur knapp 2000 davon könnten zum jetzigen Zeitpunkt abgeschoben werden“, sagte die Politikerin, die dem linken Flügel der SPD angehört. „Das löst nicht unsere Probleme der überlasteten Ankommens- und Integrationsinfrastruktur vor Ort.“

Die allermeisten Geflüchteten würden langfristig in Deutschland bleiben, argumentiert die Senatorin. „Für den Zeitraum zwischen Januar und September 2023 lag die bereinigte Schutzquote bei 70 Prozent.“ Vorrangig sollte Deutschland also in den Ausbau der Integrationsinfrastruktur investieren. Allgemeine soziale Fragen wie bezahlbarer Wohnraum, Bildung und gute Arbeit sollten im Mittelpunkt politischen Handelns stehen. Die Zuwanderer müssten schneller in den Arbeitsmarkt kommen. Für die Geflüchteten müsse der Zugang zu Sprachkursen gesichert sein, Arbeitsverbote sollten „endlich aufgehoben“ werden. Mit Blick auf den Gipfel im Kanzleramt sagte Kiziltepe, sie erwarte eine zielorientierte Debatte: „Wir brauchen keine weiteren Scheinlösungen.“