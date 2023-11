Die Steuerpläne des Bundes werden teuer für Berlin

Finanzsenator Stefan Evers (CDU) warnt vor erheblichen Einnahmeausfällen für Berlin. Schon in den nächsten zwei Jahren drohen Lücken.

Berlins Finanzlage wird sich in den kommenden Jahren drastisch verschlechtern. Mit der Finanzplanung bis 2027 hat Finanzsenator Stefan Evers (CDU) den finanzpolitischen Handlungsbedarf, der entweder durch höhere Einnahmen oder Einsparungen zu erbringen ist, ab 2026 mit drei Milliarden Euro pro Jahr beschrieben, bei einem Gesamtetat von rund 40 Milliarden Euro.

Aber der finanzielle Druck auf den Senat wird darüber hinaus durch verschiedene politische Entscheidungen der Bundesregierung noch zunehmen und auch schon im derzeit noch im Berliner Abgeordnetenhaus beratenen Doppelhaushalt 2024/2025 wirksam werden.

Entlastungsgesetze des Bundes schlagen auf Berlins Einnahmen durch

Die November-Steuerschätzung verheißt für Berlin bereits geringere Einnahmen als noch im Mai erwartet. Für die Laufzeit des Doppelhaushaltes liegen die Ausfälle laut Finanzverwaltung bei insgesamt 127 Millionen Euro. In den beiden Folgejahren fallen 137 und 91 Millionen Euro eingeplanter Einnahmen weg. Das liegt jedoch nicht an einer schleppenden Wirtschaftsentwicklung, sondern ist Folge zweier von der Ampel-Koalition im Bund beschlossenen Gesetze, die mit Steuererleichterungen einhergehen.

Das Zukunftsfinanzierungsgesetz und das Wachstumschancengesetz sorgen in Berlin für Steuerausfälle von mehr als 300 Millionen Euro in den Jahren 2024/25 und mehr als 600 Millionen Euro 2026/27. Diese hatten die Experten der Finanzverwaltung jedoch schon in ihre Prognose eingepreist, sodass die negative Abweichung durch die neueste Steuerschätzung eben geringer ausfällt.

Wird der Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie nicht erhöht, fehlen Berlin 100 Millionen

Senator Evers hat dem Hauptausschuss auch die absehbaren Folgen weiterer bundespolitischer Vorhaben verdeutlicht. So würde es Berlin 100 Millionen Euro pro Jahr kosten, sollte es über das Jahresende hinaus beim ermäßigten Steuersatz für die Gastronomie bleiben. Käme es auch für andere Produkte wie Arznei- oder Lebensmittel zu einer Umsatzsteuersenkung, wären die Ausfälle noch größer.

2024 steht die vorgeschriebene Anpassung des steuerfrei gestellten Existenzminimums an. Die letzten derartigen Gesetze führten 2020 und 2022 zu Einnahmeausfällen für das Land von 800 Millionen beziehungsweise 1,3 Milliarden für die je zweijährige Geltungsdauer. Sollte Bundesfinanzminister Martin Lindner (FDP) wie angekündigt die sogenannte kalte Progression angehen und den Einkommenssteuertarif entsprechend verändern, würde das ein zusätzliches Loch von 60 Millionen Euro in der Landeskasse reißen. Diese Steuerrechtsänderungen sind weder im Haushaltsplan noch in der Finanzplanung berücksichtigt.

Die Folgen der im Bund geplanten Öffnungsklausel für die Länder bei der Grunderwerbsteuer sind noch nicht absehbar. Sollte der Senat diese beim Immobilienkauf anfallende Landessteuer senken, um den Markt zu beleben, schlüge das direkt auf die Einnahmen des Landes durch. Aus der Grunderwerbsteuer sind eine Milliarde Euro Einnahmen eingeplant. Aber auch Absenkungen der Grundsteuer in anderen Ländern hätte über den Länderfinanzausgleich indirekte Folgen für die Hauptstadt.

Der neue Zensus wird zu Einwohner- und Einnahmeverlusten führen

Absehbar und bereits in der Planung berücksichtigt sind statistische Einwohnerverluste für Berlin, die sich wie nach 2011 auch aus dem neuen Zensus ergeben dürften. Allein für 2024 wird durch den Zensus mit 600 Millionen Euro weniger gerechnet als bisher.