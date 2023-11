Am Sonnabend soll es in Berlin eine pro-palästinensische Großdemonstration geben. Zahlreiche Auflagen. Israel-News aus Berlin im Blog.

Eine Schüler-Demonstration auf der Sonnenallee löste sich vorzeitig auf

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) wertete das Betätigungsverbot des Netzwerks Samidoun und der Organisation Hamas als wichtiges Signal

In der City West gab es am Mittwochabend eine pro-palästinensische Demo

Die Polizei Berlin hängte Plakate israelischer Geiseln ab. Das löste Irritationen aus

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) stellte sich hinter die Polizei

Berlin. Etwas 100 Schüler des Ernst-Abbe-Gymnasiums haben am Donnerstagabend an einer pro-palästinensischen Demonstration auf der Sonnenallee teilgenommen. Die Polizei eskortierte den Zug. Auch am Freitag gab es eine entsprechende Demo vor der Freien Universität Berlin. Für den Samstag ist eine große Kundgebung in Berlin geplant.

Israel-News aus Berlin vom 3. November: Berliner Rabbiner warnt vor antimuslimischem Rassismus

19.01 Uhr: Der Berliner Rabbiner Elias Dray hat vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas vor wachsendem Rassismus gegenüber Muslimen gewarnt. „Es ist für mich auch wichtig zu sagen, dass man auch antimuslimischen Rassismus bekämpfen muss“, sagte er am Freitag nach einem Treffen von Organisationen, die sich insbesondere gegen Antisemitismus engagieren. Obwohl es derzeit sehr schwierig sei, sei es ihm wichtig, den muslimisch-jüdischen Dialog, den er mit Freunden führe, fortzusetzen. Es gebe viele Leute, die diesen Dialog weiter wollten, sagte Dray. „Das ist mir wichtig, dass man das weiß.“

Es dürfe nicht sein, dass Menschen angegriffen würden, nur weil sie Muslime seien. „Das wollen wir als jüdische Gemeinde auch nicht. Wir wollen eine offene, freie Gesellschaft. Wir wollen eine Gesellschaft haben, die für alle da ist.“ Es dürfe überhaupt keine Angriffe geben, gegen niemand. „Das ist meine Hoffnung.“

Zahlreiche Auflagen für pro-palästinensische Demo

18.10 Uhr: Die Berliner Polizei hat zahlreiche Auflagen für eine am Samstag geplante pro-palästinensische Demonstration erlassen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag auf Anfrage mitteilte, sind jegliche Äußerungen untersagt, die antisemitisch, antiisraelisch oder gewaltverherrlichend sind. Auch, wer das Existenzrecht Israels leugne, müsse mit Konsequenzen rechnen. Die Polizei werde konsequent gegen Verstöße vorgehen, betonte die Sprecherin. Würden die Auflagen massiv missachtet, müsste die Versammlung notfalls aufgelöst werden.

Propalästinensische Kundgebung vor der FU Berlin - Gegendemonstration

9.40 Uhr: Dutzende Menschen, darunter Studierende, kamen am Freitagmittag zu einer propalästinensischen Kundgebung vor die Freie Universität (FU) Berlin. Teilnehmer der Kundgebung schwenkten Palästina-Flaggen und hielten Transparente mit der Aufschrift „Stop the Genocide“ und „Ceasefire now Stop the war“. Die Polizei zählte etwa 160 Teilnehmer.

In dem im Internet veröffentlichten Aufruf zur Kundgebung war unter anderem von Völkermord im Zusammenhang mit dem Krieg im Gaza-Streifen die Rede. Israel wird Apartheid vorgeworfen.

Am Rande der Kundgebung gab es eine Gegendemonstration. Etwa zehn Menschen zeigten Israel-Flaggen. Die Polizei positionierte sich zwischen den beiden Veranstaltungen.

Es wurde für eine propalästinensische Demonstration am Samstag geworben. Eine marxistische Hochschulgruppe hatte zur „Kundgebung für Palästina“ vor die Mensa der Universität eingeladen.

Pro-Palästina-Demo von Neuköllner Gymnasiasten löst sich frühzeitig auf

8.40 Uhr: Eine Solidaritätsdemonstration für Palästina hat sich am Donnerstagabend schnell von alleine aufgelöst. Rund 100 Gymnasiasten des Ernst-Abbe-Gymnasiums hatten einen Protestzug von der Sonnenallee zum Kottbusser Tor angemeldet. Begleitet von einem 300-köpfigen Großaufgebot der Polizei, trugen die Schüler Banner und Plakate durch Neukölln. Bereits am Hermannplatz löste sich die Demonstration auf. Zwischenfälle, bei denen vorab verbotene Slogans skandiert wurden, unterband die Anmelderin des Protestzugs schnell. Das „Netzwerk Schulen im Widerstand“ hatte die Demo organisiert.

Das Ernst-Abbe-Gymnasium war kurz nach dem Überfall der Hamas auf israelische Zivilisten in die Schlagzeilen geraten, weil ein Schüler einen Lehrer getreten hatte, nachdem dieser ihm eine Palästina-Flagge auf dem Schulhof entrissen hatte. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.

Israel-News aus Berlin vom 2. November: Polizei rechnet nach Verbot von Samidoun mit Protesten in Berlin

14.22 Uhr: Die Berliner Polizei stellt sich auf Proteste ein wegen des Verbots des Netzwerks Samidoun in Deutschland und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas. Man gehe davon aus, dass die Entscheidung „zu einer Emotionalisierung“ führen werde, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Für den Abend sei auf der Sonnenallee in Neukölln eine Versammlung angekündigt. Es sei damit zu rechnen, dass daran mehr Menschen teilnehmen als zunächst erwartet. Auch zu einer pro-palästinensischen Demonstration an diesem Samstag, für die bundesweit mobilisiert wird, erwartet die Polizei einen großen Zustrom.

Menschen bei einer pro-palästinensischen Demonstration (Symbolbild)

Foto: Paul Zinken / DPA Images

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) geht ebenfalls davon aus, dass die Berliner Polizistinnen und Polizisten die Auswirkungen des Verbots der Organisationen zu spüren bekommen. Gleichwohl sei es wichtig und längst überfällig, sagte der GdP-Landeschef Stephan Weh am Donnerstag. „Das Verbot versetzt die Sicherheitsbehörden in die Lage, noch entschlossener gegen jegliche Tätigkeiten auf Deutschem Boden vorzugehen und so den Nährboden von Hass und Terror trockenzulegen.“

Innensenatorin Spranger: Verbot von Samidoun wichtiges Signal

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD)

Foto: Christophe Gateau / dpa

12.31 Uhr: Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat das Betätigungsverbot des Netzwerks Samidoun in Deutschland und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas als wichtiges Signal gewertet. „Es zeigt, dass wir weiterhin entschlossen und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen Antisemitismus und Israelfeindschaft vorgehen“, sagte Spranger der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Das Palästina-Netzwerk Samidoun habe nicht nur den „barbarischen Terrorangriff“ der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober gefeiert. Es sei auch in den vergangenen Wochen in Berlin „ein zentraler Treiber und Multiplikator israelfeindlicher Propaganda“ gewesen. „Der insbesondere von Samidoun verbreitete Hass bildet den Nährboden für Gewalt gegen Jüdinnen und Juden in unserer Stadt“, erklärte Spranger. Dies gelte auch für die Aktivitäten der Hamas. „Diesem menschenfeindlichen Handeln stellen wir uns konsequent entgegen.“

Die Innensenatorin bedankte sich in diesem Zusammenhang bei der Berliner Polizei und den Sicherheitsbehörden der Hauptstadt. Diese hätten ihren Informationen zu den Verboten beigetragen.

Mit den Verboten ist verbunden, dass den Vereinigungen die Betätigung in Deutschland untersagt ist und ihre Kennzeichen öffentlich nicht mehr verwendet werden dürfen. Laut Innenverwaltung wird sich das auf das Demonstrationsgeschehen in Berlin deutlich auswirken. Bei solchen Versammlungen dürften keine Kennzeichen der Vereinigungen mehr gezeigt werden, hieß es.

Polizei-Einsatz-Bilanz: 1200 Personen bei Demo in der City West

11.10 Uhr: Die Polizei ist am Mittwoch mit rund 600 Beamten im Einsatz gewesen. Ein Teil der Einsatzkräfte betreute Versammlungen, die im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt stehen. Am Donnerstag veröffentlichte die Polizei ihre Einsatz-Bilanz.

In der Zeit von 9 bis 15 Uhr fand auf dem Wittenbergplatz eine Versammlung mit dem Thema „Aufruf zur Freilassung der israelischen Geiseln, die am 07. Oktober von der Hamas entführt wurden“ statt. Es kamen insgesamt 1800 Personen.

eine Versammlung mit dem Thema „Aufruf zur Freilassung der israelischen Geiseln, die am 07. Oktober von der Hamas entführt wurden“ statt. Es kamen insgesamt 1800 Personen. Von 18 bis 21 Uhr wurde zu einer Demo unter dem Motto „Demo in Solidarität mit Palästina“ aufgerufen. Diese startete am Adenauer Platz mit circa 220 Teilnehmern unter anderem mit der Auflage, propagandistische oder gewaltverherrlichende Äußerungen und Aktionen zu unterlassen. Aufgrund eines Verstoßes gegen diese Beschränkung wurde ein Lautsprecherfahrzeug in Höhe der Eisenzahnstraße/Kurfürstendamm von der Versammlung ausgeschlossen. Des Weiteren kam es aus der Versammlung heraus auch zu vereinzelten Rufen. Polizisten forderten die Teilnehmer mehrmals auf, diese Rufe zu unterlassen. Die Personalien von sechs Personen wurden festgestellt. Die Kundgebung endete am Henriettenplatz mit circa 1200 Personen.

mit circa 220 Teilnehmern unter anderem mit der Auflage, propagandistische oder gewaltverherrlichende Äußerungen und Aktionen zu unterlassen. Aufgrund eines Verstoßes gegen diese Beschränkung wurde ein Lautsprecherfahrzeug in Höhe der Eisenzahnstraße/Kurfürstendamm von der Versammlung ausgeschlossen. Des Weiteren kam es aus der Versammlung heraus auch zu vereinzelten Rufen. Polizisten forderten die Teilnehmer mehrmals auf, diese Rufe zu unterlassen. Die Personalien von sechs Personen wurden festgestellt. Die Kundgebung endete am Henriettenplatz mit circa 1200 Personen. Des Weiteren fand eine Podiumsdiskussion mit dem Thema „Ausnahmezustand - das neue Normal?“ ab 18 in der Lucy-Lamek-Straße statt. Circa 50 Personen nahmen teil. Es gab keine Störungen.

Darüber hinaus kam es im Stadtgebiet zu diversen Plakatierungen und Sachbeschädigungen durch israelfeindliche Schriftzüge. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.

Israel-News aus Berlin vom 1. November: Pro-Palästina-Demo am Wochenende

13.19 Uhr: Am Samstag wollen Tausende Menschen in Berlin gegen Israels Angriffe auf Gaza demonstrieren. Die Demo startet um 14 Uhr am Neptunbrunnen in Mitte. Es werden auch Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet erwartet. Welche Akteure hinter der Demo stecken, lesen Sie hier.

Etwa 500 Menschen bei antiisraelischer Demonstration am Kurfürstendamm

21.01 Uhr: Am Mittwochabend haben sich in der City West etwa 500 Menschen zu einer antiisraelischen Demonstration am Kurfürstendamm versammelt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es sollen auch Äußerungen gefallen sein, die Israel das Existenzrecht absprechen. Die Polizei forderte die Menge auf, diese zu unterlassen. Zu Ausschreitungen kam es nach ersten Informationen nicht.

Wegner zum Abhängen von Plakaten: Berliner Polizei verdient Rückhalt

Kai Wegner und Manuela Schwesig besuchen das Jüdische Krankenhaus.

Foto: Christophe Gateau / DPA Images

17.12 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat sich in der Diskussion um das Abhängen von Plakaten mit Bildern israelischer Geiseln hinter die Polizei gestellt. Dass das Irritationen ausgelöst habe, sei keine Frage, sagte Wegner am Mittwoch bei einem Besuch des Jüdischen Krankenhauses in Berlin-Gesundbrunnen zusammen mit Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Es sei auch keine Frage, dass ihn das nicht gefreut habe. Ein am Dienstag auf der Plattform X (früher Twitter) geteiltes Video von dem Polizeieinsatz, bei dem in Berlin entsprechende Plakate entfernt wurden, hatte für Empörung gesorgt.

Es sei eine Situation gewesen, in der sich drei Polizistinnen und Polizisten über die Rechtslage nicht sicher gewesen seien. Wichtig sei, dass es in dem Punkt künftig Rechtssicherheit gebe. Die Polizei brauche außerdem vor allem Rückhalt. „Den Rückhalt durch die Politik, das war früher nicht immer der Fall, das ist jetzt aber so. Und die Berliner Polizei verdient auch den Rückhalt aller Berlinerinnen und Berliner“, sagte Wegner.

„Ich glaube, was Jüdinnen und Juden in dieser Stadt viel mehr bewegt, ist, dass es Brandanschläge auf Synagogen gibt“, so der CDU-Politiker. „Ich glaube, es bewegt Jüdinnen und Juden in dieser Stadt, wenn Davidsterne an die Häuser geschmiert werden, um zu zeigen: Wir wissen, wo du wohnst. Und da bin ich der Berliner Polizei dankbar, dass sie alles tut, dass genauso solche Bilder aus dieser Stadt nicht um die Welt gehen.“ Hier sei auf die Berliner Polizei Verlass, dass sie alles unternehmen werde, um Jüdinnen und Juden in Berlin zu schützen.

Wegner und Schwesig waren am Mittwoch zu Besuch im Jüdischen Krankenhaus und trafen sich zunächst für einen Rundgang mit der Klinikleitung, anschließend für ein Gespräch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Israel-News aus Berlin vom 31. Oktober: Polizei Berlin hängt Plakate israelischer Geiseln ab

20.35 Uhr: Ein Polizeieinsatz, bei dem in Berlin Plakate mit Bildern israelischer Geiseln entfernt wurden, hat für Empörung gesorgt. Ein am Dienstag auf der Plattform X, früher Twitter, geteiltes Video zeigt, wie Polizisten Plakate von einer Litfaßsäule entfernten. Auf diesen waren Bilder von Menschen, die von der islamistischen Terrororganisation Hamas aus Israel verschleppt worden waren. Einige Nutzer kritisierten das Vorgehen der Einsatzkräfte.

Das Video zeigt einen Einsatz vom 26.10.23 in #Friedrichshain.

Aufgrund des Verdachts unberechtigter Plakatierung entfernten unsere Kolleg. diese von der Litfaßsäule.

Eine abschließende Bewertung der @GStABerlin steht noch aus.

^yt https://t.co/1kLQCuDNYn — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 31, 2023

Laut Angaben der Polizei vom Dienstag zeigt das Video einen Einsatz vom vergangenen Donnerstag in Berlin-Friedrichshain. „Aufgrund des Verdachts unberechtigter Plakatierung entfernten unsere Kollegen diese von der Litfaßsäule“, schrieb die Behörde auf X. Eine Bewertung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft stehe noch aus.

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik äußerte ihr Bedauern. Sie könne „absolut nachempfinden, dass durch das Abnehmen der Plakate Gefühle, insbesondere von Angehörigen und Freunden der Geiseln sowie den Menschen der israelisch/jüdischen Community verletzt wurden“, teilte Slowik am Dienstagabend auf X mit. „Das macht mich betroffen und ich bedauere das außerordentlich.“ Völlig unabhängig davon stehe die rechtliche Bewertung des Plakatierens noch aus.

Israel-News aus Berlin vom 29. Oktober: Demonstranten zeigen sich mit Israel solidarisch

16.28 Uhr: Drei Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel haben in Berlin-Mitte etwa 250 Menschen gegen Antisemitismus und Islamismus demonstriert. Bei der Kundgebung am Sonntag auf dem Rosa-Luxemburg-Platz vor der Volksbühne waren einige israelische Fahnen zu sehen. Es wurde auch mindestens eine Regenbogenfahne geschwenkt, die für Vielfalt steht.

Ein Redner sagte, der Pogrom der Hamas habe sich direkt gegen Juden gerichtet. Das müsse klar benannt werden, Schweigen sei nicht angebracht. Am Rande eines Bürgersteigs waren Zettel mit Fotos und Namen von Menschen aufgeklebt, die die Hamas bei dem Angriff aus Israel entführt hat.

Auch auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor erinnerten am Sonntag Menschen an die entführten Hamas-Opfer. Die Berliner Polizei zählte hier rund 60 Demonstranten.

Pro-palästinensische Demo am Gleisdreieck

15.20 Uhr: Rund 400 Menschen haben am Sonntag am Berliner Gleisdreieck ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk zum Ausdruck gebracht. Bei einer Kundgebung forderten mehrere Redner ein Ende der Angriffe Israels auf den von Palästinensern bewohnten Gazastreifen – das Land reagiert damit auf die Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober.

In Sprechchören riefen Demonstranten Losungen wie „Stoppt den Mord, stoppt den Krieg“, „Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden in aller Welt“ oder „Hoch die internationale Solidarität“. Ein Redner warf deutschen Medien vor, nicht ausgewogen über den Nahost-Konflikt zu berichten.

Das ist die Polizei-Bilanz zu den Kundgebungen am Samstag

11.000 Menschen ziehen bei einer Pro-Palästina-Demonstration unter starkem Polizeischutz durch Kreuzberg.

Foto: Paul Zinken / DPA Images

10.07 Uhr: Auch am Samstag gab es in Berlin wieder Versammlungen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt, die von der Polizei betreut wurden. Neben Kundgebungen kam es im gesamten Stadtgebiet zu diversen Sachbeschädigungen in Form von aufgemalten Symbolen sowie israelfeindlichen und pro-palästinensischen Schriftzügen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei hat am Sonntag ihre Einsatz-Bilanz zu den Kundgebungen zum Nahost-Konflikt veröffentlicht:

Gegen 8.20 Uhr begann eine Versammlung am Wittenbergplatz mit dem Motto „Aufruf zur Freilassung der israelischen Geiseln, die am 7. Oktober von der Hamas entführt wurden“. An der störungsfreien Kundgebung, die gegen 17.15 Uhr endete, nahmen in der Spitze bis zu 30 Personen teil.

mit dem Motto „Aufruf zur Freilassung der israelischen Geiseln, die am 7. Oktober von der Hamas entführt wurden“. An der störungsfreien Kundgebung, die gegen 17.15 Uhr endete, nahmen in der Spitze bis zu 30 Personen teil. Bei einer störungsfreien Kundgebung unter dem Titel „Frieden im Nahen Osten“ am Washingtonplatz versammelten sich in der Zeit von 14 bis 15.20 Uhr rund 220 Personen.

versammelten sich in der Zeit von 14 bis 15.20 Uhr rund 220 Personen. Kurz nach 16 Uhr begann die Versammlung „Global South United!“ am Oranienplatz mit zunächst 1500 Teilnehmern. Etwa eine Stunde später setzte sich der Aufzug mit rund 4300 Personen in Bewegung und wuchs im weiteren Verlauf auf 11.000 Teilnehmer an. Auf dem Weg durch Kreuzberg stellten Polizisten gegen 17.45 Uhr fünf Personen auf dem Hochbahnviadukt an der U-Bahnstation Görlitzer Bahnhof fest. Der Strom wurde abgeschaltet. Das hatte zur Folge, dass der Zugverkehr unterbrochen war. Zudem waren die U-Bahnhöfe entlang der Aufzugsstrecke zeitweise geschlossen. Darüber hinaus wurde vereinzelt Pyrotechnik gezündet. Gegen 19.30 Uhr erreichte der Aufzug mit noch etwa 4800 Teilnehmern den Endplatz an der Puschkinallee.

mit zunächst 1500 Teilnehmern. Etwa eine Stunde später setzte sich der Aufzug mit rund 4300 Personen in Bewegung und wuchs im weiteren Verlauf auf 11.000 Teilnehmer an. Auf dem Weg durch Kreuzberg stellten Polizisten gegen 17.45 Uhr fünf Personen auf dem Hochbahnviadukt an der U-Bahnstation Görlitzer Bahnhof fest. Der Strom wurde abgeschaltet. Das hatte zur Folge, dass der Zugverkehr unterbrochen war. Zudem waren die U-Bahnhöfe entlang der Aufzugsstrecke zeitweise geschlossen. Darüber hinaus wurde vereinzelt Pyrotechnik gezündet. Gegen 19.30 Uhr erreichte der Aufzug mit noch etwa 4800 Teilnehmern den Endplatz an der Puschkinallee. Im Internet wurde für 19 Uhr zu einer Versammlung mit dem Namen „Wir sagen gemeinsam „Stop zum Genozid“ - Wir brauchen deine Stimme“ am Alexanderplatz aufgerufen. Nach einer Prüfung wurde die Spontanversammlung zugelassen, jedoch zeitlich beschränkt - und zwar auf zehn Minuten. Es formierten sich etwa 280 Personen zu einem Gebet, welches gegen 19.45 Uhr störungsfrei endete.

aufgerufen. Nach einer Prüfung wurde die Spontanversammlung zugelassen, jedoch zeitlich beschränkt - und zwar auf zehn Minuten. Es formierten sich etwa 280 Personen zu einem Gebet, welches gegen 19.45 Uhr störungsfrei endete. Bis Samstag um 19 Uhr dauerte eine am Freitag begonnene Kundgebung an der Fasanenstraße mit dem Thema „Mahnwache der jüdischen Gemeinde zu Berlin“ an. Am Sonntag nahmen 1150 Personen daran teil. Die Versammlung verlief störungsfrei.

Israel-News aus Berlin vom 28. Oktober: Veranstalter erklären Demo für beendet

19.49 Uhr: Die Demonstration wurde vom Veranstalter für beendet erklärt. Im Regen verlassen die letzten Teilnehmer die Puschkinallee. Bisher blieb alles friedlich.

Pro-Palästina-Demo am Schlesischen Tor angekommen

Palästinenser-Demo in Kreuzberg

Foto: Julian Würzer

18.44 Uhr: Die Demonstration ist am Schlesischen Tor angekommen. Die Teilnehmenden skandieren weiterhin „Free free Palestine“ oder „Stop the Genocide“. Unter den Teilnehmern sind auch viele junge Menschen sowie Familien mit Kindern.

Aufgeheizte Stimmung bei Demonstration in Kreuzberg

Demonstranten ziehen durch Kreuzberg.

Foto: Julian Würzer

17.15 Uhr: Derzeit ziehen tausende pro-palästinensische Demonstranten über die Oranienstraße in Kreuzberg. Sie rufen „Free free Palestine“. Die Stimmung wirkt weiterhin aufgeheizt, allerdings ist es bislang weitgehend friedlich. Demonstranten kletterten auf die Hochbahnbrücke der U-Bahn auf Höhe Görlitzer Bahnhof. Die Linie U1 musste deshalb kurzzeitig unterbrochen werden.

Pro-palästinensische Demo am Oranienplatz in Kreuzberg

Menschen versammeln sich zu einer Demo.

Foto: Julian Würzer

16.12 Uhr: Am Samstagnachmittag haben sich hunderte pro-palästinensische Demonstranten auf dem Oranienplatz in Kreuzberg versammelt. Die Versammlung war zunächst für 1500 Teilnehmer unter dem Titel „Global South United“ angemeldet. Die Demonstranten halten zur Minute zahlreiche Palästina-Fahnen in die Höhe. Auch ein Schild auf dem steht: „Stop crimes against humanity in Gaza“ war zu sehen. Auch Akteure der vergangenen Nacht am Brandenburger Tor, wo es zu mehreren Identitätsfeststellungen kam, sind zu sehen. Die Polizei zeigt sich mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Der Zug hat sich Richtung Schlesisches Tor in Bewegung gesetzt. Es sind Fahnen von linksextremen Organisationen wie etwa Young Struggle zu sehen. Auch Akteure von pro-palästinensischen Demonstrationen, bei denen es in den vergangenen Jahren zu antisemitischen Äußerungen kam, sind unter den Teilnehmern.

Demo am Hauptbahnhof: Teilnehmer fordern Frieden im Nahen Osten

15.38 Uhr: Am Berliner Hauptbahnhof haben am Samstag etwa 150 Menschen für „Frieden im Nahen Osten“ demonstriert, so der Titel der Kundgebung. Teilnehmer riefen „Stoppt den Krieg“. Redner kritisierten das gewaltsame Vorgehen Israels gegen Ziele im Gazastreifen und die Unterstützung Israels durch die Bundesregierung nach dem Terrorangriff der Hamas. Auch einige palästinensische Flaggen waren zu sehen, vereinzelt waren „Free Palestine“-Rufe zu hören.

Die Demonstranten sind überwiegend dem linken Spektrum zuzuordnen, etliche schwenkten DKP-Fahnen. Sie riefen auch „Hoch, die internationale Solidarität“. Parallel spielte jemand orientalische Flötenmusik auf der Bühne. Auf einem Transparent wurde „Frieden mit Russland“ gefordert, das derzeit einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt.

Ortswechsel: Kundgebung nun vor dem Hauptbahnhof

13.16 Uhr: Die Kundgebung mit dem Thema „Frieden im Nahen Osten“ um 14 Uhr, die ursprünglich am Platz des 18. März in Mitte stattfinden sollte, findet nun am Washingtonplatz vor dem Hauptbahnhof statt. Das teilte die Polizei beim Kurznachrichtendienst X mit.

Neuköllns Bürgermeister kritisiert Moscheevereine

Martin Hikel (SPD) ist Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln.

Foto: Christoph Soeder / DPA Images

11.21 Uhr: Der Bürgermeister des Berliner Bezirks Neukölln, Martin Hikel (SPD), hält nichts von Versuchen, durch eine Kooperation mit Moscheegemeinden islamisch geprägten Antisemitismus zu bekämpfen. „Es ist ein naiver Irrglaube, dass man mit den Moscheevereinen den Antisemitismus bekämpfen kann“, sagte Hikel der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Viele dieser Vereine hätten einen politischen Auftrag. Sie repräsentierten nur 20 Prozent der muslimischen Gläubigen, sagte Hikel der Zeitung. „Sie offiziell zu hofieren und finanziell zu fördern, halte ich für schwierig. Da wurden die falschen Signale gesetzt.“ Seit dem 7. Oktober, dem Tag des Terrorangriffs der islamistischen Hamas auf Israel, gab es nach pro-palästinensischen Kundgebungen und Demonstrationen insbesondere in Neukölln wiederholt Ausschreitungen.

Auch Neuköllns Integrationsbeauftragte Güner Balci sagte der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“: „Der Antisemitismus in der arabischen Bevölkerung ist mit den Moscheevereinen und der Tätigkeit vieler Imame, die Hass gegen Israel predigen, gewachsen. Neukölln kooperiert deshalb, anders als andere Bezirke, nicht mit reaktionären Moscheevereinen.“

Hikel kritisierte nach dem Bericht der Zeitung mit Blick auf Antisemitismus auch Teile der linken Szene. „Sie betrachten Israel als imperialen Staat oder neuerdings als Kolonialstaat. In dieser Sicht sind die Palästinenser immer die Unterdrückten, die Terroristen der Hamas die Befreiungskämpfer. Das können wir nicht länger akzeptieren.“

Vorkommnisse im Zusammenhang mit Nahost-Konflikt am Freitag – Berliner Polizei zieht Bilanz

Berlin: Aufgrund der geplanten Bodenoffensive Israels

Foto: Morris Pudwell / Pudwell

10.27 Uhr: Rund 620 Polizisten betreuten im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt am Freitag vier Versammlungen und setzten drei Versammlungsverbote durch. „Insgesamt wurden sechs Straf- und 68 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Bei 74 Personen erfolgten Freiheitsbeschränkungen, vorrangig um die Identitäten festzustellen“, teilte die Behörde am Samstag mit. Zwei Beamte wurden verletzt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen zu allen Vorkommnissen übernommen.

Polizeiauswertung zu Kundgebungen in Berlin:

An der Oranienburger Straße versammelten sich von 10 bis 18.20 Uhr bis zu 500 Personen. Die Kundgebung unter dem Motto „Mahnwache über Schabbat für die von der Hamas entführten Geiseln“ verlief störungsfrei.

versammelten sich von 10 bis 18.20 Uhr bis zu 500 Personen. Die Kundgebung unter dem Motto „Mahnwache über Schabbat für die von der Hamas entführten Geiseln“ verlief störungsfrei. An der Kundgebung ab 10 Uhr an der Fasanenstraße mit dem Thema „Mahnwache der jüdischen Gemeinde zu Berlin“ nahmen bis zu 500 Personen teil.

mit dem Thema „Mahnwache der jüdischen Gemeinde zu Berlin“ nahmen bis zu 500 Personen teil. Ohne Vorkommnisse verlief eine Kundgebung mit dem Titel „Medizinisch-humanitäre Protestaktion wegen der Zerstörung/Evakuierung von Krankenhäusern“ an der Mauerstraße von 15 bis 16 Uhr, bei der 50 Teilnehmer gezählt wurden.

von 15 bis 16 Uhr, bei der 50 Teilnehmer gezählt wurden. Zwischen 17.30 und 19 Uhr wurde mit 35 Personen eine störungsfreie Kundgebung zum Thema „Mahnwache in Solidarität mit der jüdischen Gemeinde Kahal Adass Jisroel“ an der Brunnenstraße durchgeführt.

durchgeführt. Am Fraenkelufer kamen zwischen 18.30 und 20 Uhr rund 50 Menschen zu einer ebenso störungsfreien Kundgebung mit dem Namen „Wir stehen an eurer Seite - Mahnwache zum Schutz jüdischen Lebens“ zusammen.

kamen zwischen 18.30 und 20 Uhr rund 50 Menschen zu einer ebenso störungsfreien Kundgebung mit dem Namen „Wir stehen an eurer Seite - Mahnwache zum Schutz jüdischen Lebens“ zusammen. Zudem waren drei Versammlungen um 15 Uhr auf dem Platz der Republik, um 16 Uhr am Werderschen Markt sowie um 18.30 Uhr am Alexanderplatz angezeigt und von der Versammlungsbehörde verboten worden. Am Alexanderplatz versammelten sich trotzdem rund 100 Menschen. Die Polizei sprach Platzverweise aus.

Polizeiauswertung zu weiteren Vorkommnissen in Berlin:

Gegen 22.30 Uhr stellten Polizisten am Pariser Platz rund 100 Personen mit Fahnen fest, die pro-palästinensische Parolen skandierten. Es wurde Platzverweise erteilt. Beim Verlassen des Platzes in Richtung Unter den Linden kam es wiederholt zu Ansammlungen und zum Rufen polizeifeindlicher Sprechchöre. Es gab mehrere Festnahmen. Bei der Festnahme eines Mannes an der Ecke Wilhelmstraße wurde ein Polizist verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

rund 100 Personen mit Fahnen fest, die pro-palästinensische Parolen skandierten. Es wurde Platzverweise erteilt. Beim Verlassen des Platzes in Richtung Unter den Linden kam es wiederholt zu Ansammlungen und zum Rufen polizeifeindlicher Sprechchöre. Es gab mehrere Festnahmen. Bei der Festnahme eines Mannes an der Ecke Wilhelmstraße wurde ein Polizist verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen 23.40 Uhr wurden in Höhe Schadowstraße die Identitäten von rund 70 Personen festgestellt. Bei der Festnahme eines weiteren Mannes gegen Mitternacht an der Schadowstraße wurden die Einsatzkräfte von einer etwa zehnköpfigen Gruppe bedrängt. Es wurde Pfefferspray eingesetzt. Im Anschluss flüchtete die Gruppe. Bei dem Vorfall verletzte sich ein Beamter am Arm.

die Identitäten von rund 70 Personen festgestellt. Bei der Festnahme eines weiteren Mannes gegen Mitternacht an der Schadowstraße wurden die Einsatzkräfte von einer etwa zehnköpfigen Gruppe bedrängt. Es wurde Pfefferspray eingesetzt. Im Anschluss flüchtete die Gruppe. Bei dem Vorfall verletzte sich ein Beamter am Arm. Darüber hinaus kam es im gesamtem Stadtgebiet zu diversen Sachbeschädigungen in Form von aufgemalten Symbolen sowie israelfeindlichen und pro-palästinensischen Schriftzügen. Unter anderem nahmen Zivilkräfte gegen 19.40 Uhr einen Mann an der Greifenhagener Straße fest. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie den 37-Jährigen beobachtet hatten, wie er Hakenkreuze an Hausfassaden schmierte. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte zwölf Symbole an der Schönhauser Allee, in der Stargarder Straße und Greifenhagener Straße fest, die dem Mann zugeordnet wurden. Er kam in einen Polizeigewahrsam, musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sieht nun Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sowie Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen entgegen.

Ladenbesitzer an der Sonnenallee: „Wir haben Angst“

9.15 Uhr: In Neukölln kam es in den vergangenen Wochen wiederholt zu Ausschreitungen. Laut Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat sich die Lage etwas beruhigt. Aber mit einer Ausweitung der Bodeneinsätze könnten die gewalttätigen Proteste wieder zunehmen. Wie die Stimmung in der Neuköllner Sonnenallee am Abend vor den angekündigten Kundgebungen war, berichtet Julian Würzer.

Polizei bereitet sich auf Demo-Großlage am Wochenende vor

9.12 Uhr: Vor dem Hintergrund des weiter eskalierenden Nahost-Konflikts bereitet sich die Berliner Polizei erneut auf Großlagen am Wochenende vor. Zahlreiche Demonstrationen, Kundgebungen und sonstige Aktionen pro-israelischer und pro-palästinensischer Gruppen sind angemeldet worden. Mehr über die geplanten Demos lesen Sie hier.

Israel-News aus Berlin vom 27. Oktober: 200 leere Stühle erinnern an Schabbat an die Geiseln der Hamas

Ein festlich gedeckter Schabbat-Tisch mit 220 leeren Stühlen, stellvertretend für die 220 israelischen Geiseln der Hamas, ist bei einer Solidaritätsaktion mit Schabbat-Gebet der Gemeinde zu Berlin in der Fasanenstraße in Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf zu sehen.

Foto: Christoph Soeder / DPA Images

20 Uhr: Zum Beginn des jüdischen Feiertages Schabbat haben einige hundert Menschen bei einer Solidaritätsaktion in Berlin an das Schicksal der Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas im Gazastreifen erinnert. An einem festlich gedeckten Tisch mit Wein, Brot und Kerzen vor dem Gemeindehaus der jüdischen Gemeinde zu Berlin in der Fasanenstraße blieben mehr als 200 Stühle leer. An den Plätzen waren die Gesichter der verschleppten Geiseln mit ihren Namen zu sehen. Solche Aktionen hatte es unter anderem bereits in Tel Aviv gegeben.

Die Berliner Polizei sprach von rund 350 Menschen, die sich am Freitagabend am langen Schabbat-Tisch im Westen der Hauptstadt versammelten. Darunter waren zahlreiche Landes- und Bundespolitiker, die auch ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen wollten und Angriffe gegen jüdische Einrichtungen in Deutschland verurteilten.

Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, sagte, die Familien der von der Hamas verschleppten Geiseln erlebten einen kaum vorstellbaren Albtraum. Daher sei es wichtig, ein Zeichen der Solidarität zu senden. Kultursenator Joe Chialo (CDU) forderte eine sofortige Freilassung der Entführten. Er rief: „Bring them home“. Beide dankten auch der Berliner Polizei, die Tag und Nacht im Einsatz sei, um jüdisches Leben zu schützen.

Demonstranten lassen Ballons steigen

19 Uhr: Die knapp 30 bis 40 Demonstranten wurden mittlerweile vom Bereich um die Weltzeituhr verdrängt. Ein paar von ihnen ließen ein paar Meter weiter westlich vor dem Kino „Cubix“ ein paar Ballons steigen und zogen dann weiter in Richtung Rotes Rathaus.

Organisatoren verteilen Schilder

18.42 Uhr: Mittlerweile werden die Personen auch per Lautsprecher zum Verlassen des Alexanderplatzes aufgefordert. Die Organisatoren verteilen vorgefertigte Schilder an Kinder. Einige davon halten Botschaften in die Luft, die sie selbst wohl weder lesen noch verstehen können.

Personen erhalten einen Platzverweis

18.37 Uhr: Vereinzelt halten Personen Schilder hoch, um ihre Solidarität mit Palästina zu bekunden. Sie werden von den Beamten angesprochen und erhalten einen Platzverweis für den Alexanderplatz.

Trotz Demo-Verbots: Menschen versammeln sich am Alexanderplatz

Am Alexanderplatz nah der Weltzeituhr haben sich vereinzelt Menschen eingefunden, die an der verbotenen Demonstration teilnehmen wollen.

Foto: Philipp Siebert

18.29 Uhr: Am Alexanderplatz nahe der Weltzeituhr haben sich vereinzelt Menschen eingefunden, die an der verbotenen Demonstration teilnehmen wollen. Allerdings bewegt sich kaum etwas. Kräfte der Berliner Polizei und der Bundespolizei stehen überall auf dem Platz und überwachen die Einhaltung des Verbots. Immer wieder kommen sie dabei mit denen, die eigentlich protestieren wollten, ins Gespräch und erklären die Situation. Zwischenfälle gab es bislang nicht.

Jüdisches Museum entlässt freiberuflichen Guide nach „Apartheid“-Aussage

17.20 Uhr: Das Jüdische Museum Berlin hat sich „nach intensiver Diskussion“ von einem freiberuflichen Tourguide getrennt. Der nach Museumsangaben vom Freitag seit April für das Haus tätige Mann hatte den Vorgang zuvor über Instagram bekannt gemacht.

Nach seiner Darstellung geht die Trennung darauf zurück, dass er den Begriff „Apartheid“ während einer Führung verwendet habe, um die menschenrechtliche Lage im Westjordanland zu beschreiben.

Das Museum wies in einer Stellungnahme darauf hin, Guides seien beauftragt, „die Inhalte unserer Ausstellungen fundiert und differenziert vor allem an Schul- und Erwachsenengruppen zu vermitteln“. Der Guide habe die Führungen „wiederholt genutzt“, um Besucherinnen und Besucher „mit persönlichen politischen Ansichten und Wertungen zu konfrontieren“. Dies sei nicht Teil der Vereinbarung und entspreche nicht den pädagogischen Standards des Jüdischen Museums. Vor diesem Hintergrund habe das Museum nach intensiver Diskussion mit dem Guide entschieden, „keine weiteren Aufträge zu vergeben“.

Polizei verbietet wieder Demonstration

11.42 Uhr: Eine für heute Abend auf dem Alexanderplatz angezeigte Demonstration mit dem Titel „Berliner Kinder für Gaza-Kinder“ wurde untersagt. Zu dieser Entscheidung sei man „nach Bewertung aller Umstände und Erkenntnisse sowie der Abwägung sämtlicher Interessen – insbesondere des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit“ gelangt, wie die Berliner Polizei am Mittag mitteilte. Es bestehe die „unmittelbare Gefahr“, dass es bei der Versammlung zu „volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichungen, dem Vermitteln von Gewaltbereitschaft und dadurch zu Einschüchterungen sowie Gewalttätigkeiten“ komme. Das hätten unter anderem Erfahrungen der vergangenen Jahre und auch der jüngeren Vergangenheit ergeben.

Die Demonstration war für heute Abend von 18.30 bis 20.30 Uhr angezeigt worden. Die Polizei hat bis einschließlich den 6. November auch jede Ersatzveranstaltung in Berlin verboten.

Polizeipräsidentin: Bodenoffensive wird Auswirkungen auf Berlin haben

10 Uhr: Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik rechnet zu Beginn der geplanten Bodenoffensive Israels in Gaza mit erneuten Spannungen in Berlin. „Das wird definitiv Auswirkungen, natürlich auch auf Berlin, haben“, sagte Slowik am Freitag im RBB-Inforadio. Die Polizei werde versuchen, präventiv die Lage zu beruhigen, aber „auch einsatztaktisch“ vorplanen.

Barbara Slowik, Polizeipräsidentin in Berlin, befürchtet neue Spannungen in Berlin aufgrund der geplanten Bodenoffensive Israels in Gaza.

Foto: Unbekannt / Christoph Soeder/dpa

Am 7. Oktober hatten Terroristen der im Gazastreifen herrschenden Hamas in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet und mehr als 200 Menschen verschleppt. Seither bombardiert Israels Armee Ziele in dem abgeriegelten Küstengebiet und bereitet eine Bodenoffensive vor. Auch auf deutschen Straßen kommt es infolgedessen immer wieder zu Demonstrationen von Palästinensern und Unterstützern, bei denen einige Teilnehmer die islamistische Hamas bejubelten.

Israel-News aus Berlin vom 26. Oktober: Berliner Polizei zählt mehr als 800 Strafanzeigen

12.59 Uhr: Die Berliner Polizei hat seit Beginn des Angriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober insgesamt 852 Strafanzeigen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt eingeleitet. Dazu gebe es bislang 349 Tatverdächtige, teilte die Polizei am Donnerstag in Berlin mit. Ob die Strafanzeigen unmittelbar im Zusammenhang mit Kundgebungen standen, die oftmals von der Polizei zuvor verboten wurden, oder in anderem Kontext sei nicht unterscheidbar.

Die Ermittlungsverfahren wurden unter anderem wegen mutmaßlicher Bedrohung, Beleidigung, Belohnung und Billigung von Straftaten sowie Volksverhetzung eingeleitet. Hinzu kamen Anzeigen unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, Sachbeschädigungen, Bränden, Körperverletzungen und des Verbreitens von Propagandamitteln und Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.

Polizeipräsidentin: Holocaust-Überlebende Friedländer: „Ich bin enttäuscht“

9.44 Uhr: Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer hat sich enttäuscht über Auswirkungen des Gaza-Kriegs in Berlin gezeigt. Auf die Frage, was sie empfinde, wenn jüdische Einrichtungen in Berlin wieder Ziele von Angriffen werden, sagte die 101-Jährige dem Sender rbb88.8: „Ich bin enttäuscht, dass so viele sich angesteckt haben und rebellieren. [...] Man versucht das, was gewesen ist, auszulöschen. Das ist für uns wahnsinnig enttäuschend.“

Als Zeitzeugin habe sie Hunderte Danksagungen von Schülern bekommen. „Sie hören mich an und schreiben mir: „Auf uns können Sie sich verlassen!“ Und dann passiert das. Das ist doch enttäuschend.“ Friedländer rief zu Menschlichkeit auf: „Wir sind alle gleich - es gibt kein christliches, muslimisches, jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Ihr habt alle dasselbe. (...) Seid doch Menschen!“

Margot Friedländer wurde 1921 in Berlin geboren. 1944 wurde sie von den Nationalsozialisten ins Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt. Nach ihrer Befreiung lebte sie 64 Jahre lang in den USA, bevor sie im Alter von 88 Jahren zurück nach Berlin kam. Sie bemüht sich als Zeitzeugin um Aufklärung über die Verbrechen der NS-Zeit und wirbt um Toleranz und Respekt.

Erst kürzlich gründete Friedländer eine Stiftung zur Förderung von Freiheit und Demokratie. „Was war, können wir nicht mehr ändern, aber es darf nie wieder geschehen“, hatte sie bei deren Vorstellung im September 2023 in Berlin gesagt.

Lage auf Straßen etwas ruhiger

7.24 Uhr: Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik sieht nach den Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg eine gewisse Beruhigung der Lage. Es sei etwas ruhiger auf den Straßen geworden, inzwischen würden weniger Versammlungen angemeldet und es gebe auch weniger Ansammlungen, aus denen heraus Straftaten begangen würden, sagte Slowik dem rbb am Mittwochabend. Trotzdem seien die Polizeikräfte weiter stark gefordert.

Die Berliner Polizei hat nach eigenen Angaben zuletzt knapp die Hälfte der pro-palästinensischen Kundgebungen verboten. Seit dem Terroranschlag der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober seien bis Dienstag (24.10.) 35 Versammlungen angemeldet oder spontan durchgeführt worden. „Von diesen wurden 17 verboten“, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage mit.

Die Strategie der Polizei stößt insbesondere in der palästinensischen Community auf Kritik. Ungeachtet aktueller Verbote haben sich in den vergangenen zwei Wochen immer wieder zahlreiche Menschen zu Kundgebungen versammelt. Dabei gab es teils Ausschreitungen und Gewaltausbrüche.

Slowik zufolge laufen im Landeskriminalamt derzeit mehr als 740 Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Konflikt. Für den Schutz israelischer und jüdischer Einrichtungen setze die Polizei mehr als 500 Beamte ein.

Israel-News aus Berlin vom 25. Oktober: Knapp die Hälfte pro-palästinensischer Kundgebungen verboten

14.58 Uhr: Die Berliner Polizei hat nach eigenen Angaben bislang knapp die Hälfte pro-palästinensischer Kundgebungen verboten. Seit dem Terroranschlag der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober seien bis Dienstag (24.10.) 35 Versammlungen angezeigt oder spontan durchgeführt worden. „Von diesen wurden 17 verboten“, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage mit. Nach ihren Angaben wurde in zwei Fällen Widerspruch gegen die Entscheidung eingelegt. In beiden Fällen hatte das Berliner Verwaltungsgericht das Verbot im Eilverfahren bestätigt.

Die Polizei betonte, der Schutz der Meinungs- und Versammlungsfreiheit habe „höchste Priorität“. Die Behörde prüfe „in jedem Einzelfall sehr akribisch, ob und unter welchen Bedingungen Versammlungen durchgeführt werden können, um Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu verhindern“, hieß es. Dabei gelte der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Zugleich verwies die Polizei darauf, dass sich in Berlin nach dem Massaker mit mehr als 1400 Toten zahlreiche Menschen auf den Straßen versammelten und die Angriffe feierten. Dabei seien „offen gewaltverherrlichende, volksverhetzende, israelfeindliche und antisemitische Parolen“ gerufen worden, es sei zu Sachbeschädigungen gekommen und Polizei- sowie Rettungskräfte seien massiv angriffen worden, hieß es.

Vor diesem Hintergrund habe die Polizei in den vergangenen zwei Wochen mehrere Demonstrationen und deren Ersatzveranstaltungen untersagt. Die Polizei begründete dies jeweils mit der Gefahr, dass es zu antisemitischen Äußerungen und der Billigung der Gewalt der Hamas-Terroristen kommen könne. Bereits im Frühjahr hatte die Polizei palästinensische Demonstrationen untersagt, weil sie volksverhetzende und antisemitische Parolen, Gewaltausbrüche und Gewaltverherrlichung erwartete. Auch hatten Gerichte das Vorgehen gebilligt.

Die Strategie der Polizei stößt insbesondere in der palästinensischen Community auf Kritik. Ungeachtet aktueller Verbote haben sich in den vergangenen zwei Wochen immer wieder zahlreiche Menschen zu Kundgebungen versammelt. Dabei kam es teils zu Ausschreitungen und Gewaltausbrüchen. Die Polizei war mit Hunderten Einsatzkräften auf den Straßen.

Stinkende Flüssigkeit vor Haus des Handels ausgegossen

16:32 Uhr: Unbekannte haben vor dem Haus des Handels eine stinkende Flüssigkeit ausgegossen. Ob es einen Zusammenhang mit dem Israel-Konflikt gibt, ist zurzeit unklar. Lesen Sie hier mehr darüber.

Hausdurchsuchung nach Hass-Video gegen Israel auf Instagram

13.55 Uhr: Ermittler des Landeskriminalamtes haben am Dienstagmorgen im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Berlin die Wohnung eines 26-Jährigen in Spandau wegen des Tatvorwurfes der Billigung von Straftaten durchsucht. Der Beschuldigte steht im Verdacht, am 8. Oktober 2023 auf einem von ihm betriebenen Instagram-Profil ein Video veröffentlicht zu haben, das den terroristischen Angriff der Hamas auf Israel verherrlicht. In dem Video ist ein mit einem Sturmgewehr bewaffneter mutmaßlicher Kämpfer der Hamas zu sehen, der im Zuge des Angriffs auf israelische Zivilisten sinngemäß unter anderem äußert, „dass sie die Köpfe ihrer Feinde unter ihre Füße gelegt und ihre Schädel mit Schlägen zerstreut haben.“

Bei der Durchsuchung konnten Beweismittel, vor allem elektronische Kommunikations- und Speichermedien, beschlagnahmt werden. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Datenträger, dauern an.

Erneut judenfeindliche Vorkommnisse in Berlin

12.13 Uhr: Auch am Montag und in der Nacht zu Dienstag hat es laut Polizei in Berlin antisemitische Vorfälle gegeben. Am Montagvormittag stellten Anwohner mehrere Sachbeschädigungen auf einem Kinderspielplatz am Richardplatz in Neukölln fest und alarmierten die Polizei. An den Spielgeräten, einem Baum und auf dem Steinboden befanden sich aufgemalte Hakenkreuze und israelfeindliche sowie pro-palästinensische Schriftzüge. Die Einsatzkräfte konnten einen Teil der Farbschmierereien entfernen. Der Rest soll zeitnah in der Zuständigkeit des Bezirksamtes Neukölln beseitigt werden.

In Neukölln attackierte ein Unbekannter gestern Mittag einen Mann mit Reizgas. Laut Polizei soll der 47-jährige Mann gegen 13.10 Uhr mit dem Unbekannten an der Kreuzung Boddin- Ecke Karl-Marx-Straße zunächst in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Gegenstand des Streitgesprächs sollen pro-palästinensische Äußerungen des Unbekannten gewesen sein. Nach dem Gespräch soll der unbekannte Mann den 47-Jährigen mit Reizgas besprüht und anschließend geflüchtet sein. Der 47-Jährige klagte über eine Reizung in den Augen, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab.

Polizisten wurden gestern Nachmittag gegen 15.15 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der auf der Statue „Tanzendes Paar“ auf dem Hermannplatz in Neukölln saß. Der 24-Jährige führte eine palästinensische Fahne mit sich, sprach pro-palästinensische sowie anti-israelische Parolen aus und befestigte einen palästinensischen Schal an der Figur. Des Weiteren konnten mehrere Plakate mit politischem Inhalt vor der Skulptur festgestellt werden. Die Polizisten nahmen den Mann fest, als er von der Statue herunterkletterte. Nach der Feststellung seiner Identität konnte er seinen Weg fortsetzen. Der Schal wurde von Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr von der Figur entfernt und anschließend von den Polizisten und Polizistinnen sichergestellt. Die Plakate wurden beschlagnahmt. Die Kosten für den Feuerwehreinsatz wird der 24-Jährige tragen müssen. Die weiteren Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs dauern an.

Gestern Abend soll es in einer U-Bahn in Kreuzberg zu einem Streit über den Hamas-Angriff auf Israel zwischen einer 29-jährigen Frau und einem unbekannten Mann in einem Waggon der Linie 8 in gekommen sein. Im Laufe des Gespräches soll der Unbekannte sein Handy hervorgeholt und die 29-Jährige gefilmt haben. Dabei soll er einen pro-palästinensischen Ausruf getätigt haben. Am U-Bahnhof Hermannplatz soll der Mann aus der Bahn gestiegen und geflüchtet sein. Die weiteren Ermittlungen zum Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz sowie zur Belohnung und Billigung von Straftaten dauern an.

Israel-News aus Berlin vom 23. Oktober:

Deutsch-Israelische Gesellschaft bewertet Kundgebung positiv

17 Uhr: Die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) wertet die Kundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel vom Sonntag in Berlin als Erfolg. „Es war mit 25.000 Teilnehmern meines Wissens die größte pro-israelische Veranstaltung in der Geschichte der Republik“, sagte DIG-Präsident Volker Beck der Deutschen Presse-Agentur am Montag. „Und es war ein nie dagewesenes breites Bündnis - alle demokratischen Parteien, Arbeitgeber und Gewerkschaften, Industrie und Umweltverbände.“ Im Vergleich zu anderen ähnlichen Themen sei das aber schon noch ausbaufähig, meinte Beck.

„Es war auch notwendig, noch einmal ein Zeichen zu setzen nach der ersten Spontandemo am Brandenburger Tor am Tag nach dem Angriff der Hamas“, so der DIG-Präsident. „Und es war auch wichtig, eine große Veranstaltung hinzukriegen, nachdem es mehrere größere Pro-Hamas-Veranstaltungen gegeben hat - und da waren wir definitiv ein Vielfaches größer.“

„Es ist unsere Hoffnung, dass wir ein Signal gesetzt haben, an dem sich die Leute orientieren.„ Solche Veranstaltungen hätten auch eine Psychologie. „Die Menschen erleben, dass sie nicht alleine, sondern viele sind, so dass sie dann auch im Alltag beherzter argumentieren können“, sagte Beck. „Ständig Demonstrationen zu organisieren, davon halte ich nichts, immer im Aktionsmodus“, betonte er. „Aber zwischendrin mal den Leuten die Erfahrung zu geben „Wir sind nicht allein, wir sind schon ganz schön viele“, das stärke das Selbstbewusstsein im Umgang mit der gesellschaftlichen Debatte.“

Mehr als 400 Festnahmen: Antisemitische Vorfälle am Sonntag in Berlin – Polizei zieht Bilanz

15.41 Uhr: Die Polizei Berlin hat eine Bilanz zu antisemitischen Vorfällen am Sonntag veröffentlicht. Insgesamt waren von Nachmittag bis in die vergangene Nacht rund 1600 Polizisten im Einsatz. Dabei wurden sie von Kräften aus den Bundesländern Brandenburg, Schleswig-Holstein und Hamburg sowie von der Bundespolizei unterstützt. In den Nachmittags- und frühen Abendstunden gab es stadtweit drei angemeldete Kundgebungen und mehrere Aufrufe, die von der Polizei betreut und geschützt wurden.

Gegen 14 Uhr fand eine Kundgebung unter dem Motto: „Aufstehen gegen Terror, Hass und Antisemitismus – in Solidarität und Mitgefühl mit Israel #AmIsraelChai - #WeStandWithIsrael“ am Platz des 18. März in Mitte mit in der Spitze bis zu 10.000 Teilnehmern statt. Vier Personen führten Fahnen mit israelfeindlichem Inhalt mit sich. Einsatzkräfte schritten gegen den Versuch, die Versammlung zu stören, ein. Die Identitäten der Personen wurden festgestellt. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dabei kam es auch zu Zwangsmaßnahmen in Form von Schieben und Drücken, teilte die Behörde mit. Kurz vor 18 Uhr endete die sonst störungsfreie Kundgebung.

Gegen 18 Uhr fand die Kundgebung „Never again ist now! Gedenken an die israelischen Opfer durch den Hamas-Terror“ mit 600 Teilnehmern am Bebelplatz in Mitte statt, welche gegen 20 Uhr störungsfrei endete.

Polizisten, die am Potsdamer Platz zur Durchsetzung eines geltenden Versammlungsverbots eingesetzt waren, stellten gegen 14 Uhr rund 100 Personen fest, die pro-palästinensische Parolen riefen. Diese Personen wurden zunächst von den Einsatzkräften angesprochen und auf das Versammlungsverbot hingewiesen. Zwei Personen, die als Rädelsführerinnen ausgemacht werden konnten, wurden vorläufig festgenommen. Ihre Identitäten wurden festgestellt. Zudem erfolgten Lautsprecherdurchsagen mit der Aufforderung, den Ort zu verlassen. Die verbotene Versammlung wuchs indes auf 300 Menschen an. Eine weitere Freiheitsbeschränkung eines Rädelsführers wurde mit Zwang der Einsatzkräfte durch Schieben und Drücken durchgesetzt. Hierbei kam es auch zu Angriffen auf Polizisten. Gegen 16 Uhr erfolgten erneut Lautsprecherdurchsagen an die noch circa 60 Personen am Potsdamer Platz, mit der Aufforderung sich zu entfernen. Aus der Gruppe lösten sich zehn Personen, die geschlossen in Richtung Kreuzberg liefen. Die Einsatzkräfte stoppten die Personen an der Stresemannstraße Ecke Köthener Straße und stellten ihre Personalien fest. Im Zusammenhang mit den polizeilichen Maßnahmen am Potsdamer Platz wurden über 200Freiheitsbeschränkungen durchgeführt, insbesondere zum Zwecke der Identitätsfeststellung bei Personen, die der Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen, nicht nachkamen.

Für 19 Uhr war am Alexanderplatz eine Kundgebung „Nahostkonflikt“ angezeigt. Bereits gegen 16.30 Uhr trafen 20 Teilnehmer an der Weltzeituhr ein. Mit 350 Personen begann die Kundgebung gegen 19 Uhr. Kurz nach Beginn wuchs die Teilnehmerzahl auf 700 Personen an. Während der Kundgebung kam es zu Ausrufen des islamischen Glaubens und pro-palästinensischen Parolen. Anschließend wurde gemeinsam gebetet. In der Versammlung wurde eine Person festgestellt, die ein Pappschild mit israelfeindlicher Aufschrift hochhielt. Die Identität der Person wurde festgestellt und es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Inhalte der Redebeiträge werden derzeit durch den Staatsschutz geprüft. Im Verlauf des Einsatzes wurden insgesamt 232 Freiheitsbeschränkungen durchgeführt sowie 175 Ordnungswidrigkeiten- und 25 Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verdachts der Belohnung und Billigung von Straftaten, des Verdachts der Volksverhetzung und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefertigt. Zu den Ordnungswidrigkeitenanzeigen zählen auch Verstöße gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz Berlin. Es wurden zwei Einsatzkräfte verletzt.

Neben den Versammlungen wurde ein Krankenhaus an der Heinz-Galinski-Straße in Wedding mit einem Stein beworfen. Gegen 22 Uhr wurde an einem Fahnenmast vor einem Gebäude am Mathilde-Jacob-Platz in Moabit ein Feuer festgestellt. An dem Mast war eine israelische Flagge gehisst. Ein Zeuge sah anschließend mehrere verdächtige Personen in Richtung Bremer Straße flüchten. Die Fahne und der Fahnenmast wurden nicht beschädigt. Es wird nun wegen der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten ermittelt.

Kurz vor 23 Uhr stellten Sicherheitsmitarbeiter im U-Bahnhof Alexanderplatz eine Tatverdächtige fest, die einen Fahrstuhl sowie einen Metallkasten mit pro-palästinensischen Äußerungen beschmierte. Bei der 42-Jährigen wurde ein Stift als Tatmittel beschlagnahmt. Nach der Feststellung ihrer Identität konnte sie ihren Weg fortsetzen. Ein Strafermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Zu diesen drei Fällen wie auch zu weiteren Farbschmierereien, die im gesamten Stadtgebiet im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt festgestellt wurden, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.

Jüdisches Krankenhaus mit Stein beworfen

Ein Loch ist in einer Fensterscheibe an einem Gebäude des Jüdischen Krankenhaus Berlin zu sehen.

Foto: Sebastian Gollnow / DPA Images

10 Uhr: Nach einem Steinwurf auf das Jüdische Krankenhaus in Wedding hat das Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen übernommen. Der Staatsschutz prüfe, ob es sich bei der Sachbeschädigung um eine politische motivierte Straftat handele, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Nach seinen Angaben wurde niemand verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Steinwurf am Sonntagabend gegen 21 Uhr erfolgt. Es seien zwei Unbekannte beobachtet worden, die weggerannt seien. Polizeikräfte hätten die näher Umgebung erfolglos nach ihnen abgesucht. Die Klinik wollte sich mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht äußern.

Das Jüdische Krankenhaus Berlin.

Foto: Sebastian Gollnow / DPA Images

Das Krankenhaus gehört nach Angaben des Polizeisprechers zu den mehr als 150 jüdischen oder israelischen Einrichtungen in Berlin, die von der Polizei geschützt werden. Für derartige Objekte werden in der Hauptstadt seit langem auf Grund der besonderen Verantwortung ein hoher Grundschutz gewährt, hatte Polizeipräsidentin Barbara Slowik zuletzt betont.

Israel-News aus Berlin vom 22. Oktober: Rede auf dem Alexanderplatz beendet

20 Uhr: Die Rede auf dem Alexanderplatz ist beendet, der Veranstalter löst die Versammlung auf. Die Menge zerstreut sich langsam, Zwischenfälle hat es offenbar nicht gegeben. Die Polizei steht aber weiter in Bereitschaft.

Pro-palästinensische Kundgebung am Alexanderplatz

19.40 Uhr: Auf dem Alexanderplatz haben sich mehrere hundert Menschen zu einer pro-palästinensischen Kundgebung versammelt, wie in einem Livestream auf Youtube zu sehen ist. Ein Mann hält eine kämpferische Rede, die Menschen schwenken palästinensische und türkische Fahnen und rufen immer wieder „Free, free Palestine“ oder „Allahu akbar“. Die Polizei ist vor Ort, schreitet aber bislang nicht ein.

Kundgebung am Brandenburger Tor beendet - Gedenken am Bebelplatz

18.50 Uhr: Wie die Polizei Berlin mitteilt, ist die Versammlung am Brandenburger Tor ohne Störungen beendet worden. Am Bebelplatz laufe nun eine weitere Kundgebung „in Gedenken an die israelischen Oper durch den Hamas-Terror“. Auch hier sei man vor Ort und sorge für einen störungsfreien Ablauf.

Zentralrat der Juden: „Wir verlangen Taten“

16.35 Uhr: Der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden, Daniel Botmann, fordert bei der Kundgebung am Brandenburger Tor mehr Schutz für Juden in Deutschland. „Wir verlangen mehr als Absichtserklärungen, wir verlangen mehr als Solidaritätsbekundungen“, sagt er. „Wir verlangen Taten.“

Es sei unerträglich, wenn jüdische Eltern Angst um ihre Kinder haben müssten. Botmann betont, er sei stolz auf jede einzelne jüdische Gemeinde, die ihre Schule, ihre Kita oder ihre Synagoge weiter geöffnet hat - „weil es ihr Recht ist“.

Zudem spricht er sich für härtere Konsequenzen bei Antisemitismus aus: „Wer antisemitische Parolen schreit und keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, muss ausgewiesen und notfalls auch abgeschoben werden.“ Wer die deutsche Staatsbürgerschaft habe, müsse empfindlich bestraft werden.

Zu der Demonstration gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel hatte ein breites Bündnis verschiedener Organisationen aufgerufen.

Mehrere hundert Menschen bei verbotener Kundgebung am Potsdamer Platz

Obwohl verboten, versammelten sich rund 200 Menschen zu einer Pro-Palästina-Demonstration auf dem Potsdamer Platz.

Foto: Kai Wielert

15.45 Uhr: Trotz Verbots einer pro-palästinensischen Kundgebung haben sich am Sonntag mehrere hundert Menschen am Potsdamer Platz versammelt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin kamen in der Spitze zwischen 200 und 300 Personen zu der verbotenen Versammlung. Man sei konsequent gegen die Rädelsführer vorgegangen und habe diese auch vorläufig festgenommen. Andere Teilnehmende wurden von der Polizei angesprochen und man habe sie auf das Verbot der Versammlung hingewiesen.

Israels Botschafter warnt vor Ausbreitung des Hamas-Terrors

15.36 Uhr: Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, warnt auf der Großkundgebung vor einer Ausbreitung des Terrors der Hamas. Oft werde vor einem Flächenbrand durch den Nahostkonflikt gewarnt, so Prosor. Aber auch in Deutschland müsse ein Flächenbrand verhindert werden, „sonst kommt der Terror aus dem Gazastreifen auch in Deutschland an“, sagt Prosor angesichts der antisemitischen Ausschreitungen in Deutschland der vergangenen Tage.

„In diesen Tagen sind in Deutschland Synagogen zu Zielscheiben geworden.“ Davidsterne seien auf Häuser geschmiert worden, in denen Jüdinnen und Juden leben. „Das darf nicht geduldet werden - null Toleranz für jede Form von Antisemitismus“, ruftProsor unter dem Beifall von Demonstrierenden. Prosor kündigt an: „Wir müssen jetzt im Gazastreifen die gesamte Infrastruktur des Terrors beseitigen - und wenn wir das tun, möchte ich wirklich kein „Ja, aber“ mehr hören.“ Prosor weiter: „Diesmal müssen wir bis zum Ende gehen.“

Bundespräsident appelliert vor Tausenden an „Bürgerpflicht“ – Geburtstagsständchen für Hamas-Geisel

Tausende Menschen haben sich am Sonntag vor dem Brandenburger Tor versammelt, um ihre Solidarität mit Israel zu bekunden.

Foto: Monika Skolimowska / DPA Images

14.30 Uhr: Die Straße des 17. Juni füllt sich mit Demonstranten, die ihre Solidarität mit Israel und der jüdischen Gemeinde auf Schildern und Transparenten zum Ausdruck bringen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte bei der Demonstration, alle Menschen in Deutschland seien jetzt gefordert. „Wir dürfen keinen Israelhass auf unseren Straßen dulden, von niemandem. Jeder einzelne Angriff auf eine Synagoge sei „eine Schande“. „Der Schutz jüdischen Lebens ist Staatsaufgabe, aber er ist auch Bürgerpflicht“, so Steinmeier weiter, der an alle appellierte, „diese Pflicht auch anzunehmen.“ An die Familien der Geiseln der Hamas, die zum Teil auch anwesend waren, gerichtet sagte er: „Wir wollen tun, was in unserer Macht steht, damit Ihre Angehörigen so schnell wie möglich freikommen.“

Im Anschluss intonieren Tausende ein emotionales Geburtstagsständchen, für die Israeli Yarden Romann, die ihren Jahrestag als Geisel der Hamas in Gefangenschaft fristen muss. Ihre Schwester ist eigens angereist, um in einer Rede die Freilassung ihrer Schwester und aller anderen Geiseln zu fordern.

Pariser Platz für Aufbaumaßnahmen vor Kundgebung gesperrt

13 Uhr: Auf dem Pariser Platz sind die Aufbauarbeiten für die anstehende Solidaritätsdemonstration für Israel im Gange. Vor dem Brandenburger Tor bringen Monteure eine Bühne für die Kundgebung prominenter Fürsprecher in Stellung, der Pariser Platz wird mit Absperrgittern umringt, Sicherheitsmaßnahmen werden eingeleitet. Veranstaltungsbeginn ist um 14 Uhr. Die Veranstalter rechnen mit rund 10.000 Teilnehmern, die sich friedlich gegen Gewalt und Antisemitismus positionieren sollen.

Am Mittag laufen die Vorbereitungen für die Pro-Israel-Demo vor dem Brandenburger Tor auf Hochtouren.

Foto: Jessica Hanack

Demonstranten schießen Feuerwerksraketen auf Polizei – Zwei Verletzte, mehrere Festnahmen

8 Uhr: Während es bei der Pro-Palästina-Demonstration bis zum Ende weitgehend friedlich zuging, flammte die Situation in Neukölln in der Nacht noch einmal auf. Demonstranten auf der Sonnenallee bildeten kleinere Ansammlungen und skandierten „Free Palestina“-Sprechchöre, immer wieder wurden auch Feuerwerksraketen und Böller Richtung Polizei abgefeuert. Nach mehrmaligen Aufforderungen, die Menschentraube aufzulösen, griff die Polizei, die mit einer Hundertschaft vor Ort war, ein.

Bei der Auseinandersetzung an der Ecke Sonnenallee/ Pannierstraße kam es zu mehreren Verletzten. Die Polizei nahm mindestens zwei gewalttätige Demonstranten fest.

Berlin-Neukölln: Mindestens zwei Verletzte und mehrere Festnahmen an der Sonnenallee / Reuterstraße

Foto: Morris Pudwell

Wenig später, gegen 0.30 Uhr, ging in der nahegelegenen Thiemannstraße, Höhe Weigandufer, ein Carsharing-Auto in Flammen auf. Das Fahrzeug war in Brand gesteckt worden, kurz nachdem sich die letzten Menschenansammlungen aufgelöst hatten. Die Feuerwehr bekam das Feuer schnell in den Griff.

Israel-News aus Berlin vom 21. Oktober: Polizei beendet weitere Ansammlungen

21 Uhr: Die Polizei berichtet, dass weitere Ansammlungen in Neukölln beendet würden, wobei gegebenenfalls etwas „nachgeholfen“ würde. Größere Vorkommnisse scheint es nicht zu geben. Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, gebe es ein massives Polizeiaufgebot. Menschen würden an der Ecke Sonnenallee und Reuterstraße stehen und die Vorkommnisse beobachten. Videos auf Twitter zeigen offenbar Zugriffe der Polizei.

Hunderte Menschen haben sich am Samstag auf dem Oranienplatz zu einer pro-palästinensischen Demo versammelt und ziehen durch Kreuzberg und Neukölln.

Foto: Alexander Rothe / FMG

Ansammlung und Pyros an der Sonnenallee

19.54 Uhr: Die Polizei meldet eine unerlaubte Ansammlung an der Sonnenallee Ecke Reuterstraße. Vereinzelt würden Feuerwerkskörper gezündet. Die Einsatzkräfte würden die anwesenden Personen auffordern, sich zu entfernen.

Nach Beendigung der Demo kommt es aktuell im Bereich Sonnenallee/Reuterstr. in #Neukölln zu einer unerlaubten Ansammlung. Vereinzelt wird Pyro abgebrannt.

Mit Lautsprecherdurchsagen fordern unsere Einsatzkräfte die anwesenden Personen aktuell dazu auf, sich dort zu entfernen.… — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 21, 2023

Demo friedlich beendet

19.22 Uhr: Die Demonstration ist laut Polizei ohne weitere Vorkommnisse am Hermannplatz zu Ende gegangen, die meisten Teilnehmer würden gehen. Man bleibe aber unter anderem in Neukölln präsent, so die Polizei auf X (vormals Twitter).

Stimmung wird angespannter

18.19 Uhr: Je näher die Demonstranten dem Hermannplatz kommen, desto angespannter wird die Stimmung. Zunächst wurde der Zug auf dem Kottbusser Damm Höhe Boppstraße gestoppt. Der Grund laut Polizei: Es wurden verbotene Parolen gerufen. Wie sie auf Twitter mitteilt, habe man „dem Verantwortlichen sowie auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über unsere Lautsprecherwagen“ mitgeteilt, „dass israelfeindliche Ausrufe nicht länger geduldet werden“. Erstmals tauchen Einsatzkräfte mit Helmen auf. Eine Person wurde aus der Menschenmenge von der Polizei herausgeholt.

Kundgebung nähert sich Hermannplatz – Wasserwerfer steht bereit

17.43 Uhr: Während sich die Hunderten Demonstrierenden langsam dem Hermannplatz nähern, hat die Polizei dort bereits alles weiträumig abgesperrt. Auch die Kreuzung zur Sonnenallee ist gesperrt, ein Wasserwerfer steht hier bereit. Die Einsatzkräfte scheinen auf eine Eskalation vorbereitet.

Am Hermannplatz steht ein Wasserwerfer der Polizei bereit, falls es zu Ausschreitungen kommen sollte.

Foto: Alexander Rothe / FMG

Wie die Polizei mitteilt, wurde an der Oranien-/Ecke Adalbertstraße ein Lautsprecherwagen durch die Polizei aus dem Aufzug entfernt, nachdem darüber Äußerungen in arabischer Sprache getätigt wurden, die gegen die Versammlungsbeschränkungen verstoßen.

Zug der Demonstranten am „Kotti“

17.15 Uhr: Der Zug der Demonstranten zieht über den Kotti und an der sogenannten Kotti-Wache vorbei. Bislang bleibt alles friedlich.

Pro-palästinesische Demonstranten ziehen an der Kotti-Wache vorbei.

Foto: Alexander Rothe / FMG

Demonstration zieht durch Kreuzberg

17 Uhr: Die pro-palästinensische Demonstration zieht durch Kreuzberg. Skandiert wird immer wieder „Free, free, Palestine“. Zahlreiche Teilnehmer schwenken Fahnen Palästinas. Anders als die angemeldeten Versammlungen am Pariser Platz und am Alexanderplatz, die von der Versammlungsbehörde verboten worden waren, ist diese genehmigt. Angemeldet wurden 500 Personen, der rbb berichtete von rund 1000 Menschen. Die Versammlungsbehörde hatte nach Prüfung der Gegebenheiten nicht erkennen können, dass es zu strafbaren Handlungen kommen würde. Zwischen 16 und 18 Uhr sollte der Aufzug durch folgende Straßen führen: Oranienplatz, Oranienstraße, Adalbertstraße, Kottbusser Tor, Kottbusser Straße, Kottbusser Damm bis hin zum Hermannplatz. Aktuell muss die Polizei nicht einschreiten.

Bei de Demonstration schwenken viele Teilnehmer die Fahne Palästinas.

Foto: Alexander Rothe / FMG

Menschen versammeln sich am Oranienplatz

16.40 Uhr: Am Oranienplatz versammeln sich am Nachmittag Menschen zu einer Kundgebung, laut Polizei nach einem Aufruf „gegen globale Unterdrückung“. Die Demonstration soll über das Kottbusser Tor zum Hermannplatz laufen. Geplant seien zudem zwei Zwischenkundgebungen. Man sei mit Einsatzkräften und Dolmetschern vor Ort, um bei möglichen strafbaren Äußerungen schnell zu reagiern, so die Polizei auf X (vormals Twitter). Es gebe Beschränkungen, verboten sei unter anderem, Fahnen öffentlich zu verbrennen, Gewalttaten zu verherrlichen, die Vernichtung des Staates Israel oder seiner Bewohner zu propagieren oder für radikale Gruppen zu werben.

Zu Beginn der Versammlung werden regulär die erteilten Versammlungsbeschränkungen bekannt gegeben.

So ist es u.a. verboten,

- Fahnen oder Ähnliches öffentlich zu verbrennen

- Gewalttaten zu verherrlichen bzw. dazu aufzurufen

- die Vernichtung des Staates Israel oder seiner… — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 21, 2023

„Palestine resists“ steht auf einem Transparent der Demonstranten.

Foto: Alexander Rothe / FMG

Nach heute erneut pro-palästinensische Demonstrationen am Alex und Brandenburger Tor verboten wurden, haben dich hunderte Protestler am #Oranienplatz versammelt. Das schmeckt nicht jedem. Demozug setzt sich nun friedlich in Bewegung. #IsraelPalestineConflict @morgenpost pic.twitter.com/K7AHEq2YeD — Alexander Rothe (@AlexRothe92) October 21, 2023

Zahlreiche Demos in Berlin – Polizei mit 850 Beamten im Einsatz

15.37 Uhr: Einsätze bei einer Reihe von Kundgebungen gehörten erneut zur Bilanz der Berliner Polizei für den Freitnachmittag und die Nacht zu Samstag. Insgesamt seien rund 850 Polizistinnen und Polizisten beteiligt gewesen, darunter auch Kräfte aus Brandenburg und Sachsen sowie von der Bundespolizei, teilte die Polizei am Samstag mit.

In den Nachmittags- und frühen Abendstunden des Freitag gab es demnach entlang der Sonnenallee in Berlin-Neukölln vereinzelte Zusammenkünfte von Personengruppen, die ihre Meinung zum derzeitigen Nahostkonflikt kundtaten. Im Bereich der Sonnenallee seien außerdem Personengruppen mit Flyern unterwegs gewesen, die Geschäftsinhabende aufgefordert hätten, ihre Geschäfte zum Zeichen des Protests geschlossen zu lassen. Rund 80 Prozent der Lokalitäten blieben in Folge dessen geschlossen, so die Polizei.

In Charlottenburg kamen bei der Kundgebung „Gegen die illegale Besetzung des israelischen Militärs in Palästina“ am Adenauerplatz am Nachmittag nach Polizeiangaben in der Spitze rund 90 Teilnehmer zusammen. Eine Person habe ein Pappschild mit einer israelfeindlichen Parole mit sich geführt. Die Polizei stellte daraufhin die Identität des Mannes fest.

Am späten Nachmittag seien außerdem auf dem Pariser Platz in der Spitze rund 120 Teilnehmende für die Kundgebung „Solidarität mit den Opfern in Gaza und in Nord Syrien Idlib“ zusammengekommen. Dabei habe es vereinzelt anti-israelische Ausrufe gegeben. Bei einer Frau wurde nach Anstimmen eines anti-israelischen Liedes die Identität festgestellt.

Bei der „Mahnwache anlässlich des versuchten Brandanschlag auf die Räume Synagoge des Vereins Kahal Adass Jisroel und die ansässige Talmud-Thora-Schule“ in der Brunnenstraße ebenfalls ab spätem Nachmittag kamen in der Spitze rund 120 Teilnehmende zusammen. Die Veranstaltung sei störungsfrei geblieben.

Das gilt auch für die die Kundgebung „Nie wieder ist jetzt. Einstehen für jüdisches Leben“ am Fraenkelufer am frühen Abend. Auch dort gibt die Polizei die Zahl der Teilnehmer mit in der Spitze 120 an.

Berlinweit hat es der Polizei zufolge etliche Farbschmierereien im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt gegeben. Unter anderem wurde eine Fensterscheibe der SPD-Parteizentrale in der Hermannstraße mit einem pro-palästinensischen Schriftzug beschmiert und beschädigt.

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stellten am Nachmittag einen pro-palästinensischen Schriftzug an einer Säule des Bundesministeriums für Gesundheit in der Friedrichstraße fest. Am Abend bemerkten Einsatzkräfte in der Kurfürstenstraße an einer dortigen Moschee ebenfalls eine Farbschmiererei mit pro-palästinensischem

Israel-News aus Berlin vom 20. Oktober: 70 antisemitische Vorfälle in Berlin seit Terrorangriff auf Israel

19.59 Uhr: Antisemitische Vorfälle in Berlin haben seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel deutlich zugenommen. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (Rias) hat bislang 70 Fälle (Stand: 18.10.) dokumentiert, wie sie am Freitag mitteilte. Dies seien dreimal so viele verifizierte Vorkommnisse wie im Vorjahreszeitraum. Damals seien 25 Fälle dokumentiert worden. Nach den Angaben liegen der Initiative zahlreiche weitere Hinweise vor. Diese Fälle müssten jedoch noch verifiziert werden.

Bekannt wurden laut der Antisemitismus-Stelle etwa ein Fall extremer Gewalt, jeweils 3 Angriffe und Bedrohungen sowie 9 gezielte Sachbeschädigungen. Der versuchte Brandanschlag auf das jüdische Gemeindezentrum in der Brunnenstraße gehöre dazu. Es seien 12 Markierungen von Wohnhäusern festgehalten worden, bei denen Davidsterne auf Türen oder in den Eingangsbereich von Häusern geschmiert worden seien. „Dies erinnert an die Kennzeichnungspraxis der Nationalsozialisten, die z.B. jüdische Geschäfte mit einem Davidstern markierten“, teilte Rias mit.

Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (Rias) hatte bereits am Mittwoch deutschlandweite Zahlen genannt. Demnach wurden seit dem Tag des Terrorangriffs am 7. Oktober bundesweit 202 Vorfälle (Stand: 15.10.) dokumentiert - 240 Prozent mehr als in derselben Zeit des Vorjahrs.

Rias ist ein Netzwerk von Meldestellen, bei denen Betroffene und Zeugen von antisemitischen Vorfällen berichten können. Die Dokumentationsstelle wird gefördert vom Bundesbeauftragten gegen Antisemitismus, Felix Klein.

Bislang ruhige Lage in Neukölln

19.45 Uhr: Am Freitagabend ist die Lage in Berlin-Neukölln bislang ruhig. Das teilte die Polizei auf Nachfrage der Morgenpost mit. Die Polizei sei vor Ort, noch sei die Lage übersichtlich, sagte ein Polizeisprecher.

Geschäfte in Berlin-Neukölln zeigen Solidarität mit Palästinensern

18.44 Uhr: Nach mehreren Abenden mit pro-palästinensischen Ansammlungen und Gewaltausbrüchen ist es am Freitagabend in Berlin-Neukölln zunächst ruhig geblieben. In der Sonnenallee hatte ein Großteil der Geschäfte, Bäckereien und Lokale nach Beobachtungen eines dpa-Reporters geschlossen. An einigen Scheiben hingen Zettel mit der Überschrift „Generalstreik“ in deutscher, englischer und arabischer Sprache. Darin wurde dazu aufgerufen, als Zeichen der Solidarität mit Palästina Geschäfte geschlossen zu halten, nicht zur Arbeit oder Schule zu gehen. Die Polizei war auf den Straßen präsent. Bei kühlem Regenwetter waren wenige Menschen unterwegs.

Verschiedene pro-palästinensische Organisationen hatten in den vergangenen Tagen den Aufruf in sozialen Medien geteilt, in dem in einer englischen Version sogar weltweit zu einem „Generalstreik“ aufgerufen wurde. Damit sollte auch der Unmut darüber verdeutlicht werden, dass „die palästinensische Solidaritätsbewegung“ von der Polizei und staatlichen Behörden „systematisch mit allen Mitteln schikaniert und kriminalisiert“ werde.

Pro-Palästina-Demo in Mitte gestartet

18.20 Uhr: Unter den Linden haben sich mehr als 100 Menschen versammelt und protestieren hier für die Freiheit Palästinas. Es fallen Rufe wie „Free, free palestine“ (deutsch:„Befreit Palästina“) und „Deutschland finanziert – Israel bombadiert“.

Nach Ausschreitungen rund 900 Polizisten im Einsatz

17.18 Uhr: Die Berliner Polizei ist auch in der Nacht zum Freitag gegen pro-palästinensische Menschenansammlungen vorgegangen. Dabei habe es 47 vorläufige Festnahmen gegeben, teilte die Polizei mit. Es seien 10 Strafanzeigen, überwiegend wegen Branddelikten, gefertigt und eine Ordnungswidrigkeit registriert worden. In der Spitze war die Polizei nach eigenen Angaben am Donnerstagabend mit rund 900 Einsatzkräften im Stadtgebiet unterwegs.

„Grundsätzlich verlief die vergangene Nacht deutlich ruhiger als insbesondere die beiden Nächte zuvor“, hieß es in einer Mitteilung der Polizei vom Freitag. Nach bisherigen Kenntnissen sei bei dem Einsatz kein Beamter verletzt worden. Zuvor hatte sich die Aggressivität bei Ansammlungen und Protesten von Unterstützern Palästinas und Gegnern Israels im aktuellen Nahost-Konflikt in Berlin von Abend zu Abend gesteigert.

Am Mittwoch ging die Polizei wegen des Verbots solcher Demonstrationen strikt und heftig gegen protestierende Menschen auf der Sonnenallee vor und nahm dabei nach eigenen Angaben 194 vorläufig fest. Zudem wurden 274 Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen geschrieben. 65 Polizistinnen und Polizisten wurden nach Angaben der Behörde verletzt. Gegen zwei Männer, die an dem Abend auf Polizisten Steine geworfen haben sollen, wurde inzwischen Haftbefehl erlassen.

Erneut palästinensische Demonstrationen von Polizei verboten

16.32 Uhr: Die Berliner Polizei setzt ihre Strategie der Verbote von palästinensischen Demonstrationen fort. Zwei für Samstag angemeldete Versammlungen in Berlin-Mitte wurden untersagt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auch jede Ersatzveranstaltung dafür ist demnach bis zum 30. Oktober verboten.

Betroffen ist eine Demonstration mit dem Titel „Frieden in Nahost – Waffenstillstand in Nah-Ost – Zwei-Staaten-Lösung“, zu der die Veranstalter nach eigenen Angaben rund 250 Menschen vor dem Brandenburger Tor erwartet haben. Auch die Versammlung „Kinder, in Gaza brauchen Hilfe gemeinsam helfen wir Kinder“ auf dem Alexanderplatz wurde untersagt.

Ähnliche Titel trugen schon frühere Demonstrationen palästinensischer Gruppen, die nicht stattfinden durften. Das erneute Verbot gelte auch für Ersatzveranstaltung bis zum 30. Oktober, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Behörde hatte sie zuvor sieben von acht für Donnerstag angekündigten Versammlungen untersagt.

Ungeachtet der Demo-Verbote war es in den vergangenen Tagen immer wieder zu pro-palästinensischen Ansammlungen und Gewaltausbrüchen in Berlin gekommen. Polizistinnen und Polizisten seien auch am Freitag stadtweit unterwegs, um genehmigte Kundgebungen zu schützen und erlassene Versammlungsverbote durchzusetzen, teilte die Polizei auf der Plattform X, früher Twitter, mit. Unterstützt werde die Berliner Polizei dabei von der Bundespolizei sowie Einsatzkräften aus Brandenburg und Sachsen.

16 Uhr: Nach den Ausschreitungen in Neukölln ist nach Polizeiangaben gegen zwei Männer Haftbefehl erlassen worden. Es werde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte bei antisemitischen Protestbekundungen ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die jeweils 25 Jahre alten Männer sollen demnach am Mittwochabend (18. Oktober) an der Donaustraße, Ecke Reuterstraße mit Pflastersteinen auf Polizisten geworfen haben. Ein Beamter sei getroffen worden, habe jedoch keine Verletzungen davongetragen. Den Polizeiangaben zufolge kam ein Mann in Untersuchungshaft. Den anderen habe das Amtsgericht Tiergarten freigelassen.

Nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober ist es in dieser Woche mehrfach zu pro-palästinensischen Ansammlungen und Gewaltausbrüchen in Berlin gekommen, einen Schwerpunkt bildete der Stadtteil Neukölln. Am Mittwoch ging die Polizei wegen des Verbots solcher Demonstrationen strikt und heftig gegen protestierende Menschen auf der Sonnenallee vor und nahm dabei nach eigenen Angaben 174 Menschen vorläufig fest.

Breites Bündnis demonstriert Sonntag in Berlin gegen Antisemitismus

13.05 Uhr: Ein breites Bündnis von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft über Parteien und Religionsgemeinschaften bis zu Gewerkschaften hat für Sonntag zu einer Kundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel in Berlin aufgerufen. Die Veranstalter erwarten dafür am Nachmittag am Brandenburger Tor rund 10.000 Teilnehmer. „Israels Sicherheit ist nicht nur deutsche Staatsräson, Israel Existenz zu verteidigen, ist auch die Sache der deutschen Zivilgesellschaft in all ihrer Breite“, sagte der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, am Freitag. Die Organisation ist Initiator des Bündnisses.

Bei der Kundgebung sollen unter anderem der Botschafter Israels in Deutschland, Ron Prosor, Vertreter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Deutschen Bischofskonferenz, des Zentralrats der Juden in Deutschland, des Bundesverbands der Deutschen Industrie und des Deutschen Gewerkschaftsbunds sprechen. Auch Familienmitglieder von israelischen Geiseln sollen zu Wort kommen.

Deutsch-Israelische Gesellschaft verzeichnet viele Neueintritte

12.37 Uhr: Seit dem Beginn des Kriegs in Israel verzeichnet die Deutsch-Israelische Gesellschaft Berlin-Brandenburg (DIG) deutlich mehr Neueintritte. Rund 70 Menschen hätten in den vergangenen knapp zwei Wochen ihren Eintritt erklärt, teilte die Gesellschaft am Freitag mit. Ihre Mitgliederzahl habe sich damit von zuvor rund 900 auf inzwischen fast 1000 erhöht. „Es ist erfreulich, wenn so viele Menschen begreifen, dass jetzt die Stunde der Solidarität mit Israel gekommen ist und dass das „Nie wieder“ jetzt ist“, teilte der Vorsitzende der Gesellschaft, Jochen Feilcke, mit. „Dem islamistischen Mob darf nicht die Meinungshoheit überlassen werden.“

Berliner Wirtschaft verurteilt antisemitische Kundgebungen

12.06 Uhr: Wirtschaftsverbände aus Berlin und Brandenburg habe sich bestürzt über die antisemitischen Kundgebungen und Vorfälle in der Hauptstadt geäußert. „Wir verurteilen Antisemitismus in jeglicher Form auf das Schärfste“, hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung. „Die Tatsache, dass sich ausgerechnet in Deutschland Menschen jüdischen Glaubens nicht sicher fühlen, ist schwer erträglich.“ Berlin und seine Wirtschaft seien weltoffen und Heimat für Menschen, Institutionen und Unternehmen aller Nationen und jeden Glaubens. „Gerade als internationaler Wirtschaftsstandort ist Vielfalt Teil unserer DNA. Wir alle sind nun gefordert, Gesicht zu zeigen.“ Unterzeichnet haben die Erklärung mehr als 20 Wirtschaftsverbände.

Nach Anschlagsversuch: Jüdische Gemeinde will Alltag weiterleben

10.32 Uhr: Nach dem versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin-Mitte bemüht sich die Gemeinde Kahal Adass Jisroel, ihren Alltag beizubehalten. „Wir versuchen, unser Leben zu leben und wollen uns nicht beirren lassen von irgendwelchen Terroristen, Angreifern oder Randalierern“, sagte Geschäftsführerin Anna Segal der Deutschen Presse-Agentur. Die Gemeinde wünsche sich eine Verstärkung der Sicherheitskräfte.

Ein Polizeibeamter geht an der Synagoge an der Brunnenstraße 33 in Berlin entlang, die Ziel eines Anschlags war.

Foto: Soeren Stache / DPA Images

Für die Gemeindemitglieder sei es sehr schwer, mit der aktuellen Bedrohung zurechtzukommen. Besonders hart treffe es die rund 20 Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine, die Teil der Gemeinde geworden sind. „Gerade für sie ist es eine doppelte Belastung. Sie sind von einem Krieg hierher ins sichere Deutschland geflohen und sind nun antisemitischen Angriffen ausgesetzt. Vor allem für besonders traumatisierte Menschen ist dies noch einmal eine neue Eskalationsstufe.“

Die Gemeinde betreibt in der Brunnenstraße eine Synagoge und ein Gemeindezentrum. Außerdem sind Schule, Kita und Rabbinerseminar in dem Gebäudekomplex untergebracht. Für Schulklassen bietet die Gemeinde regelmäßig Führungen in der Synagoge an. Diese sollen auch beibehalten werden. „Wir sehen das als Beitrag für die Antisemitismus-Prävention, machen dies mit großer Freude und bekommen auch sehr viele Anfragen“, sagte Segal.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler sollen zwei vermummte Täter in der Nacht zu Mittwoch sogenannte Molotowcocktails in Richtung der Kahal Adass Jisroel Synagoge geworfen haben. Die Brandsätze seien auf dem Bürgersteig nahe der Synagoge aufgeschlagen. Ein Brandsatz habe von Wachleuten der Polizei rechtzeitig gelöscht werden können. Der zweite Brandsatz verlosch.

Ruhige Nacht in Neukölln

6.15 Uhr: In Berlin-Neukölln ist es in der Nacht zu Freitag ruhig geblieben: Auf ihrem Einsatzkanal bei „X“ vermeldete die Berliner Polizei keine neuen Ausschreitungen pro-palästinensischer Demonstranten im Bereich der Sonnenallee. Zwar seien Europaletten und Müll auf dem Gehweg bereitgelegt worden – möglicherweise in der Absicht, Barrikaden zu errichten. Die Gegenstände seien aber von den Einsatzkräften beseitigt worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um Menschenansammlungen aufzulösen.

Israel-News aus Berlin vom 19. Oktober: Polizei weist Gerücht über toten 13-Jährigen zurück - „Fake News“

19.32 Uhr: Die Berliner Polizei hat ein Gerücht zurückgewiesen, dass bei den Ausschreitungen und Polizeieinsätzen zum Nahost-Konflikt am Mittwochabend in Neukölln ein 13-jähriger Jugendlicher gestorben sei. Dieses Gerücht kursiere „auf verschiedenen Social-Media-Kanälen“, teilte die Polizei am Donnerstag auf der Internetplattform X (früher Twitter) mit. „Das ist ein Fake“, hieß es in dem Beitrag.

Polizisten seien in Neukölln im Einsatz gewesen, mit Steinen, Feuerwerk und brennbaren Flüssigkeiten angegriffen worden, bei der Festnahme von Verdächtigen sei es auch zu Widerstand und körperlicher Gewalt mit Verletzten gekommen. „Niemand ist deshalb gestern verstorben“, erklärte die Polizei. „Wir wissen, dass momentan viele Menschen emotionalisiert sind. Aber Fake News sind gefährlich - und führen im schlimmsten Fall zu Gewalt.“

Polizei stellt Gitter zum Schutz von Synagogen auf

Nach dem versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in der Brunnenstraße hat die Polizei Absperrgitter aufgestellt.

Foto: Sascha Meyer / DPA Images

16.10 Uhr: Angesichts der Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf Berlin will die Polizei gefährdete jüdische Einrichtungen auch durch Absperrgitter schützen. „Beim Schutz von Objekten müssen wir vermehrt auf Technik setzen. Wir werden zum Beispiel Synagogen und andere Objekte stärker abgittern“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik der Zeitung „B.Z.“.

Um Gewaltaufrufen frühzeitig zu begegnen, analysiere die Polizei Internetkanäle noch stärker, sagte Slowik. „Wir kennen das seit den Querdenkern, es bleibt eine große Herausforderung. Wir haben unsere Recherchen im Internet verstärkt. Auch da gibt es aber geschlossene Gruppen, in die auch wir nicht eindringen.“ Parallel gebe es eine Abstimmung mit der Ausländerbehörde über einen Datenaustausch bei Ausländern, die bei der Randale festgenommen würden.

Die Personallage der Polizei sei durch die ständigen großen Einsätze bei Ansammlungen von protestierenden Palästina-Unterstützern „sehr angespannt“, sagte Slowik. „Wir müssen Kolleginnen und Kollegen aus ihren freien Tagen in den Dienst beordern.“ Nötig sei auch Unterstützung durch die Bundespolizei und andere Bundesländer.

15.40 Uhr: Wer im Umfeld der pro-palästinensischen Demos lebt, hat zurzeit unruhige Nächte. Ein Erfahrungsbericht von Morgenpost-Reporterin Miriam Schaptke.

Polizei-Gewerkschaft spricht von „religiösem Krieg“ auf Berlins Straßen

13.30 Uhr: Nach den neuerlichen Ausschreitungen bei Versammlungen von Palästina-Unterstützern in Neukölln spricht die Gewerkschaft der Polizei (GdP) von einem „religiösen Krieg“, der auf Berlins Straßen getragen werde. Extremistische Terroranschläge würden verherrlicht und Terrororganisationen wie die Hamas oder die Hisbollah hofiert, teilte die GdP am Donnerstag mit. „Wer unseren Schutz, unsere Gastfreundschaft und unser demokratisches Zusammenleben sucht, der kann sich nicht gegen unsere Gesetze stellen und einen Schutzanspruch für sich verlangen.“

Polizisten seien in den vergangenen Tagen mit Steinen, Flaschen und Böllern beworfen worden. Es habe auch einen Angriff mit einer sogenannten Kugelbombe gegeben, die „nur durch Zufall nicht gezündet“ habe. Die Polizei gerate in einen „einseitig geführten Glaubenskrieg“ und werde Zielscheibe „eines religiösen Fanatismus, der sich mit zunehmender militärischer Zuspitzung in Nahost noch stärker zeigen wird“. Der GdP-Landesvorsitzende Stephan Weh forderte schnell mehr Geld für eine verbesserte technische und digitale Ausstattung bei Polizei und Justiz.

Die Berliner Polizei verbietet seit dem Terrorangriff der palästinensischen Miliz Hamas auf Israel und dem Gegenangriff der israelischen Armee fast alle Demonstrationen, die sich für Palästina und gegen Israel aussprechen. Judenfeindlich Hetze und Gewalt würden erwartet, heißt es zur Begründung. Trotzdem riefen palästinensische Gruppen zum Protest auf und immer mehr Menschen, vor allem junge Männer, versammelten sich an den vergangenen Abenden auf den Straßen in Neukölln.

Grünen-Fraktionschefin Haßelmann pocht auf Zusammenarbeit demokratischer Kräfte

11.10 Uhr: Die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann hat sich entsetzt über antisemitische Ausschreitungen in Deutschland gezeigt. „Mit Erschrecken und Entsetzen sehen wir alle die Situation in Deutschland“, sagte Haßelmann am Donnerstag im Bundestag. Sie habe sich nicht vorstellen können, dass es zu so gravierenden Anfeindungen, Angriffen und Brandanschlägen komme. „Es braucht ein entschiedenes Handeln, das steht fest“, sagte Haßelmann. „Für uns alle gilt: Nie wieder!“ Angesichts des Nahostkonflikts und des Ukraine-Kriegs forderte Haßelmann die demokratischen Kräfte in Deutschland zur Zusammenarbeit auf. Alle seien sehr beunruhigt. „Deshalb erfordern schwere Zeiten auch gemeinsame Anknüpfungspunkte.“

Generalstaatsanwaltschaft übernimmt Ermittlung nach Anschlagsversuch auf Synagoge

11 Uhr: Nach dem versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin hat die Generalstaatsanwaltschaft der Hauptstadt die Ermittlungen an sich gezogen. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit und begründete dies unter anderem mit dem eskalierenden Charakter des Angriffs. Die Generalstaatsanwaltschaft verwies auf die derzeitige politische Situation im Nahen Osten sowie auf pro-palästinensische Kundgebungen der vergangenen beiden Wochen, die von Antisemitismus und zunehmender Gewalt gegen die Polizei geprägt gewesen seien.

Das Ermittlungsverfahren richte sich gegen noch unbekannte Personen wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei vermummte Täter sogenannte Molotowcocktails in Richtung der Kahal Adass Jisroel Synagoge in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte geworfen haben. Die Brandsätze seien auf dem Bürgersteig nahe der Synagoge aufgeschlagen. Ein Brandsatz habe von Wachleuten der Polizei rechtzeitig gelöscht werden können. Der zweite Brandsatz verlosch.

Bundesinnenministerin Faeser verurteilt Ausschreitungen und Übergriffe auf Polizei

10.48 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Ausschreitungen in Berlin im Rahmen von pro-palästinensischen Demonstrationen scharf verurteilt. „Ja, wir haben eine hohe Versammlungsfreiheit und das ist auch in Ordnung, wenn auf Straßen demonstriert wird. Aber was nicht in Ordnung ist, ist die Gewaltausübung und erst recht nicht gegen Einsatzkräfte der Polizei“, sagte die SPD-Politikerin bei einem Treffen mit ihren EU-Amtskollegen am Donnerstag in Luxemburg. „Deswegen verurteile ich die Übergriffe auf Polizeibeamtinnen und -beamte letzte Nacht aufs Schärfste.“

Die EU-Innenministerinnen und -minister wollen sich bei ihrem Treffen auch über die Lage in Israel und die islamistischen Terroranschläge in Paris und Brüssel austauschen.

Bürgermeister Wegner: „Brandsätze auf Synagogen sind Brandsätze auf unsere Stadt“

10.23 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat klare Kante gegen anti-jüdische Umtriebe angekündigt. In seiner Regierungserklärung vor dem Berliner Abgeordnetenhaus betonte er die Solidarität mit Israel und den Juden: „Nie wieder heißt jetzt.“

An erster Stelle stehe aktuell „der Schutz jüdischen Lebens in Berlin“. Im Hinblick auf die jüngsten Ausschreitungen in Neukölln und den Anschlagsversuch auf die Synagoge in der Brunnenstraße betonte Wegner: „Brandsätze auf Synagogen sind Brandsätze mitten ins Herz unserer Stadt.“ Randalieren, Israel-Hassern und antisemitischen Hetzern kündigte er an: „Die Polizei wird mit allen verfügbaren Mitteln für Sicherheit sorgen.“ Die Täter würden „ermittelt und hart bestraft“ werden. In seiner Rede drückte Wegner seine Solidarität aus: „Alle Juden in Berlin sollen wissen: Ihr seid nicht allein“.

Außerdem stehe Berlin „zusammen und voll und ganz an der Seite Israels“. Wegner betonte vor den Berliner Abgeordneten das Selbstverteidigungsrecht Israels, nahm aber auch die Bürger im Gaza-Streifen in seine Rede auf: „Auch sie sind Opfer des Terrors der Hamas.“

Polizisten führen eine Teilnehmerin einer verbotenen Pro-Palästina-Demonstration an der Sonnenallee im Berliner Bezirk Neukölln ab.

Foto: Paul Zinken / DPA Images

Buschmann: Brauchen klare Trennlinie zwischen Demo und Hetze

9.38 Uhr: Nach den Ausschreitungen in Neukölln hat sich Bundesjustizminister Marco Buschmann für eine klare Trennlinie zwischen legitimen Demonstrationen und Hetze sowie Propaganda ausgesprochen. Das Demonstrationsrecht sei ein wichtiges Recht, sagte der FDP-Politiker am Donnerstag im RBB. „Aber immer dann, wenn die Grenze zum Strafrecht übertreten wird, müssen wir klarmachen, dass das nicht in Ordnung ist.“ Bei den Klimaprotesten der Gruppe Letzte Generation hätten manche noch geschmunzelt. „Jetzt wird es wirklich ernst. Da wird gehetzt gegen Menschen, da fliegen jetzt sogar Molotowcocktails auf Synagogen.“

Dies zeige, dass eine klare Trennlinie gesetzt werden müsse, sagte Buschmann. Gegen Hetze und Propaganda für Terror müsse man mit aller Strenge vorgehen. „Wer für Frieden demonstriert, wer sich für die Zwei-Staaten-Lösung ausspricht, wer seine Trauer zum Ausdruck bringen möchte und das friedlich tun will, kann das tun und soll das auch tun, wenn das seinem Bedürfnis entspricht.“ Was nicht gehe, sei unter dem Deckmantel einer Friedensdemonstration anschließend gegen Juden zu hetzen.

Buschmann hatte sich bereits am Mittwoch im Bundestag skeptisch zu einer von der Union geforderten Verschärfung des Strafrechts in Bezug auf antisemitische und anti-israelische Aktionen geäußert. Er habe den Eindruck, dass die existierenden Gesetze hier ausreichend seien, sei aber offen für mögliche Änderungen, falls sich in der Praxis doch Lücken ergeben sollten. Wichtiger sei es jedoch, dass sich die Polizei bei Protesten nicht vorwiegend darauf konzentriere, zu deeskalieren, sondern sich auch um die Beweissicherung und die Ermittlung von Tatverdächtigen kümmere.

Olaf Scholz: Bei Antisemitismus „klare Kante gefragt“

9.35 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich für eine „klare Kante“ gegenüber pro-palästinensischen Demonstrationen und antisemitischen Parolen ausgesprochen. „Die Versammlungsbehörden müssen klar sein“, sagte Scholz am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Sie dürften Versammlungen nicht zulassen, „wo befürchtet werden muss, dass antisemitische Parolen gebrüllt werden, dass der Tod von Menschen verherrlicht wird und alles das, was wir hier nicht akzeptieren können“. Hier sei „auch eine klare Kante gefragt“. „Antisemitismus ist in Deutschland fehl am Platz“, sagte Scholz. Man werde „alles dafür tun, uns gegen ihn zu stellen“, versicherte der Bundeskanzler. Das gelte für die Bürgerinnen und Bürger genauso wie für diejenigen in politischer Verantwortung. Es gehe auch darum, Gesetze und Vorschriften durchzusetzen.

Wieder schwere Ausschreitungen in Neukölln – Videos zeigen Jagdszenen

8.10 Uhr: Während mehrstündiger Krawallen haben pro-palästinensische Randalierer in der Nacht zu Donnerstag Feuerwerksraketen auf Polizisten geschossen. Außerdem warfen sie mit Flaschen, Brandsätzen und Pflastersteinen nach den Beamten. Einsatzwagen wurden mit Holzlatten und anderen Gegenständen attackiert. Auf der Sonnenallee wurden Barrikaden errichtet und teilweise in Brand gesteckt. Mehrere Einsatzkräfte erlitten bei dem Einsatz Verletzungen. Auch „Unbeteiligte“ und „Personen, die Widerstand leisteten“ hätten Verletzungen erlitten, meldete die Polizei noch in der Nacht, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Die Beamten versuchten, der Menge mit Wasserwerfern und Pfefferspray Herr zu werden. Mehrere Protestierende wurden bei den Ausschreitungen festgenommen.

Videos, die in der Nacht beim Kurznachrichtendienst „X“ kursierten, zeigen hektische Jagdszenen. Ein Clip zeigt, wie Beamte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der verbotenen Versammlung hinterherrennen und wie Feuerwerkskörper auf Einsatzkräfte geschossen werden. Zu sehen ist auch, wie ein Wasserwerfer brennende Barrikaden löscht.

Die Pro-Palästina-Proteste in Berlin-Neukölln sind in Gewalt umgeschlagen, es finden Straßenschlachten mit Feuerwerk/brennenden Barrikaden statt, Berliner Linksradikale mit islamistischen Gruppen gegen die Polizei, diese antwortet mit Wasserwerfern/Reizgas. Lage unübersichtlich: pic.twitter.com/2RwcG2LEPg — Zentrale Ermittlungsstelle (@ZentraleV) October 18, 2023

Bei den Ausschreitungen kam es zu zahlreichen Festnahmen.

Foto: Morris Pudwell

Nach Polizeiangaben brannten in der Neuköllner Highdeck-Siedlung vier Autos und ein Lastwagen, auch ein Baum fing Feuer. Bis nach Mitternacht stellten sich immer wieder kleinere Autokorsos und skandierende Menschentrauben ein. Auch in der direkten Umgebung waren brennende Mülltonnen und demolierte Fahrzeuge Zeugnis der Zerstörungswut.

Volle Eskalation in der Reuterstraße. Polizeifahrzeuge werden mit Feuerwerk, Gegenständen und Holzlatten angegriffen. #Neukölln #b1810 pic.twitter.com/hh05T91OpP — StadtrandMedia (@StadtrandMedia) October 18, 2023

Kampf-Parole in sozialen Netzwerk: „Wir werden morgen Neukölln zu Gaza“

7 Uhr: Ein Telegram-Kanal hat dazu aufgerufen, mit Schlagstöcken bewaffnet an den Ausschreitungen teilzunehmen. Wie der „Tagesspiegel“ zuerst berichtete, ging die Parole „Neukölln zu Gaza machen“ auf dem Nachrichtendienst um. Wörtlich heißt es in dem kruden Aufruf: „Am 18.10 Pannierstraße, Berlin, Neukölln um 22 Uhr habt Steine Schlagstöcker usw habt Masken oder Verdeckt eure Gesichter wir werden morgen Neukölln zu Gaza machen zündet alles an“. Die letzte Welle der Randale ebbte erst gegen 1 Uhr in der Nacht ab. Erst am Donnerstagvormittag wird eine umfängliche Bilanz über das Ausmaß an Zerstörung in Neukölln und der Sonnenallee möglich sein, hieß es.

Ein offizieller Aufruf zur Gewalt in Berlin. Sie wollen “Neukölln zu Gaza machen“ mit „Schlagstöcken und Steinen“. pic.twitter.com/O8mZdGJBqi — Sarah Cohen-Fantl (@SarahFantl) October 18, 2023

Wegner kündigt Regierungserklärung zu antiisraelischen Krawallen in Berlin an

6.30 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) kündigte an, am Donnerstagmorgen in einer Regierungserklärung Stellung zu den Ausschreitungen zu beziehen. Der Titel: „Berlin hält zusammen – Gemeinsam für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus“. Nach einer Debatte der Abgeordneten will das Parlament zudem eine Resolution gegen Antisemitismus und Israel-Hass beschließen. Als Gäste nehmen der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, und Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in Berlin an der Parlamentssitzung teil.