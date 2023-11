Berliner Polizei muss Pro-Palästina-Demo allein bewältigen

Berlin. Die Verbote der Hamas und des Vereins Samidoun in Deutschland am Donnerstag könnte zu einer deutlich höheren Mobilisierung bei der pro-palästinensischen Großdemonstration in Berlin am Sonnabend führen. Es gebe zwar „nichts Konkretes, aber es ist durchaus in Erwägung zu ziehen“, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei der Morgenpost.

Aktuell gebe es keine Anhaltspunkte, dass auf dem Protestmarsch mit Straftaten zu rechnen ist. „Sollten wir im Rahmen der dauerhaften Prüfung zu entsprechenden Erkenntnissen gelangen, ist es jedoch immer noch möglich, dass wir ein Verbot aussprechen“, so der Sprecher weiter.

Da erstmals auch bundesweit mobilisiert wird, werden Tausende Teilnehmer aus ganz Deutschland erwartet. Start ist um 14 Uhr am Neptunbrunnen. Von dort geht es über die Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden, Friedrich- und Leipziger Straße zum Potsdamer Platz. Offiziell angezeigt wurde die Demonstration mit 1000 Teilnehmern, die später seitens der Veranstalter auf 2000 erhöht wurde.

Berliner Polizei wird bei Großdemo nicht von anderen Ländern unterstützt

In Berlin gibt es seit dem Beginn des Kriegs im Nahen Osten fast täglich Kundgebungen und Demonstrationen vor allem aus dem pro-palästinensischen Spektrum. Die arten mitunter in Gewalt aus, wie etwa am Wochenende des 17. und 18. Oktober in Neukölln. Seit dem 19. Oktober wird die Berliner Polizei daher von Kräften aus anderen Ländern und der Bundespolizei unterstützt. Bei der Großdemo am Sonnabend ist sie jedoch auf sich allein gestellt. Es werde keine Unterstützungskräfte geben, hieß es.

Kritik daran gibt es von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Zur Demonstration werde bundesweit aufgerufen, was auch für die Polizei gelten müsste, so der Berliner Landesvorsitzende Stephan Weh. Es sei „wieder alles in den Dienst alarmiert wurde, was noch laufen kann“. Zum Teil habe die Führung „keine zwei Tage vorher angefangen, Menschen zu alarmieren, die auch Familien haben“. Der Zenit sei seit Wochen überschritten. „Unsere Kolleginnen und Kollegen bluten mental und körperlich aus.“

Aufgerufen haben gleich mehrere Gruppen aus dem eher linken Milieu: „Palästina spricht“, „Palästina Kampagne“, „Jewish Bund“ und die „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“. Offizieller Titel ist „Demokratische Grundrechte verteidigen: Meinungsfreiheit auch für Palästinenser:innen“.

Die Route der pro-palästinensischen Demo

Foto: Babette Ackermann-Reiche / BM Infografik

Auch linksautonome Gruppen rufen zur Teilnahme auf

Inoffizielles Motto ist „Free Palestine will not be cancelled“ (dt. sinngemäß „Das freie Palästina wird nicht abgesagt“) - eine Anspielung auf die vielen Verbote entsprechender Demonstrationen in jüngster Zeit. Auch die linksautonome Szene rief dazu auf, sich am Protest zu beteiligen. Dies sei keine Überraschung und werde bei der Einsatzplanung einkalkuliert, sagte der Polizeisprecher.

Auch weitere Demonstrationen sind für Sonnabend geplant. Eine davon unter dem Titel „Kundgebung für Palästina“ soll vor der Mensa der Freien Universität in Dahlem stattfinden. Dafür wirbt eine marxistische Hochschulgruppe.

Dem Staat Israel werfen die Anmelder einen Genozid an den Menschen im Gaza-Streifen vor. Dort seien schon mehrere Tausend Menschen getötet worden. Die deutsche Bundesregierung betreibe mit ihrer Unterstützung Israels Beihilfe zum Völkermord. Auch von Apartheid ist die Rede. Gänzlich unerwähnt bleibt dabei der Terrorangriff der Hamas auf Israel vor dem Bombardement, bei dem Hunderte Menschen starben und verschleppt wurden.

Samidoun feierte den Terrorangriff der Hamas auf der Sonnenallee in Neukölln

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte der ohnehin bereits als Terrorganisation eingestuften Hamas sowie dem internationalen Netzwerk „Samidoun“ am Donnerstag ein Betätigungsverbot ausgesprochen. Der Verein Samidoun wurde in Deutschland außerdem verboten.

Samidoun bezeichnet sich selbst als „Solidaritätsorganisation für palästinensische Gefangene“, verbreite aber laut Faeser israel- judenfeindliche Propaganda. So hatten Mitglieder am 7. Oktober wenige Stunden nach dem Blutbad der Hamas an israelischen Zivilisten auf der Neuköllner Sonnenallee Süßigkeiten verteilt.

Erste Anklage im Zusammenhang mit Ausschreitungen in Neukölln erhoben

In diesem Zusammenhang hat die Berliner Staatsanwaltschaft in einem Schnellverfahren nun die erste Anklage erhoben. Ein 25-Jähriger wird unter anderem des schweren Landfriedensbruchs in Tateinheit mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, versuchter einfacher sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstand beschuldigt.

Er soll am 18. Oktober gegen 19.45 Uhr in Neukölln an einer Demonstration teilgenommen haben, aus der heraus antisemitische und israelfeindliche Parolen skandiert worden seien, schreibt die Staatsanwaltschaft. Dabei wurden auch Flaschen und Steine auf Polizisten geworfen. Der Beschuldigte soll einen Beamten dabei mit einem Pflasterstein im Rücken getroffen haben. Er wurde festgenommen, wobei er einen zweiten Polizisten im Einsatzwagen getreten haben soll. Der Haftbefehl wurde inzwischen außer Kraft gesetzt.

Die anderen Verfahren seien noch bei der Polizei, wo sie der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz bearbeitet. Dort seien nach dessen Angaben bislang 1014 Fälle im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt registriert, erklärte der Sprecher. Darunter befänden sich 322 Gewalttaten und 318 Sachbeschädigungen. Man wolle in diesem Zusammenhang die verstärkte Anwendung

