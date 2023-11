Nahostkonflikt Antisemitismus an Schulen: Was die Senatorin jetzt tun will

Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) rechnet nach den Herbstferien erneut mit einer angespannten Lage an den Schulen wegen des Krieges im Nahen Osten. Um die Lehrkräfte bei dieser pädagogischen Herausforderung zu unterstützen, wandte sie sich zum Ende der Ferien mit einem Schreiben an die Schulleitungen der öffentlichen allgemeinbildenden Schulen. „Es bleibt von entscheidender Bedeutung, Antisemitismus in jeder Form konsequent entgegenzutreten“, so die Senatorin in dem Schreiben, das der Berliner Morgenpost vorliegt.

Die Krise im Nahen Osten nehme auch weiterhin einen wesentlichen Platz in der pädagogischen Arbeit ein. Günther-Wünsch bedankte sich bei allen Lehrkräften, „die sich den aktuellen Diskussionen stellen, sich den Gefühlen und Emotionen Ihrer Schülerinnen und Schülern zuwenden und für unsere freiheitlich-demokratischen Grundwerte in der täglichen pädagogischen Arbeit einstehen“. Sie empfiehlt den Lehrkräften in dem Schreiben weiter: „Schaffen Sie deshalb für Ihre Schülerinnen und Schüler vielfältige Gelegenheiten zum Austausch und zum Gespräch im vertrauten und geschützten Raum.“

Fortbildungen und Beratungen für Lehrkräfte

Hierfür habe die Bildungsverwaltung vielfältige Angebote in Kooperation mit vielen Akteurinnen und Akteuren organisiert und erarbeitet. Sie beinhalten Fortbildungen, Beratungsmöglichkeiten, Materialübersichten und umfangreiche Unterrichtsvorschläge für die Lehrkräfte.

In einer tabellarischen Übersicht finden die Pädagogen allein bis Ende November 14 unterschiedliche Fortbildungsmöglichkeiten. Ein Angebot beschäftigt sich zum Beispiel damit, wie die Lehrkräfte den Krieg im Unterricht thematisieren können. Ein anderes ermöglicht ein Beratungsgespräch mit dem Imam Ender Çetin und dem Rabbiner Elias Dray. Das jüdisch-muslimische Tandem des Projekts „meet2respect“ erklärt unter anderem, wie Pädagogen auf kontroverse Diskussionen und die ganz unterschiedlichen vorherrschenden Meinungen reagieren können. Auch die Frage, welche Ansätze zur Konfliktbeseitigung die jeweiligen Religionen bieten, wird in dem Beratungsgespräch behandelt.

Zusätzliche finanzielle Mittel möglich

Die ebenfalls angehängte Materialsammlung richtet sich sowohl an die Grundschulen als auch an die weiterführenden Schulen. Sie umfasst Dossiers und kurze Texte, Erklärvideos, Comics bis hin zu Publikationsangeboten der Berliner Landeszentrale für Politische Bildung.

Auch zusätzliche finanzielle Mittel zur Durchführung dieser Projekte seien möglich, hierfür sollten die Schulen sich an die zuständige Schulaufsicht wenden, um weitere Möglichkeiten der finanziellen Förderung auszuloten, so Günther-Wünsch in dem Schreiben.