Volksverhetzung und Sachbeschädigung: Publizist angeklagt

Über Jahre soll er Volksverhetzung betrieben und Bücher in Tempelhof-Schöneberg zerstört haben. So wurde der Tatverdächtige überführt.

Die Liste der Vorwürfe ist lang: Der 32-jährige Publizist soll unter anderem „Steinmeyer [sic!] = Hurensohn“ an Wände geschmiert haben.

Berlin. Rund zwei Jahre soll er den Bezirk Tempelhof-Schöneberg mit volksverhetzenden Taten in Atem gehalten haben, nun scheint eine tatverdächtige Person ausgemacht worden sein. Ein 32-jähriger Mann wurde am Mittwoch von der Staatsanwaltschaft angeklagt. Er soll für Taten verantwortlich seien, über die in der Vergangenheit oft berichtet worden war und die im Bezirk für Aufschrei sorgten.

Was dem Angeklagten konkret vorgeworfen wird

Bei dem Beschuldigten soll es sich laut einem Bericht der Zeitung „Tagesspiegel“ um einen Berliner Publizisten eines kleinen Verlags handeln, der Bücher zum Thema Kaisertum und Monarchie geschrieben haben soll. Konkret wird dem Angeklagten Sachbeschädigung in mindestens 22 Fällen vorgeworfen, ein Diebstahl, Volksverhetzung sowie in vier Fällen versuchte Zerstörung von Bauwerken. In der Bezirkszentralbibliothek des Bezirks Tempelhof-Schöneberg soll er sowohl im Innen- als auch im Außenbereich Schriftzüge wie „Steinmeyer [sic!] = Hurensohn“, „Heil Trump ODP“ oder „Orden der Patrioten Pro Kaiserreich“ angebracht haben.

Zudem soll er aus zahlreichen Büchern, die sich mit dem Thema Rechtsextremismus auseinandersetzen, Seiten herausgerissen und „Heil Putin“ sowie das „Z“-Symbol, ein Zeichen der Befürwortung für den seitens der Russischen Föderation gegen die Ukraine geführten Krieg, hineingeschrieben haben.

Im Rathaus Schöneberg soll er ähnliche politische Parolen an Türen und Einrichtungsgegenständen hinterlassen, einmal sogar aus dem Sitzungssaal der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) eine große Europafahne entwendet haben soll. In Gebäuden des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg soll er mit Steinen und Papier Toiletten zum Überlaufen gebracht und so Wasserschäden verursacht haben.

Im Rathaus Schöneberg soll er unter anderem die Parole „Gebt uns unsern Kaiser-Wilhelm-Platz wieder!“ ans Rednerpult des BVV-Saals geschmiert haben. In der Mittelpunktbibliothek in Schöneberg soll er zuletzt im November 2022 Flugblätter volksverhetzenden Inhaltes ausgelegt haben, in denen der „Orden der Patrioten“ als angeblicher Urheber Migranten verunglimpfte.

In der Stadtteilbibliothek Tempelhof-Schöneberg wurden in den vergangenen Jahren mehrere Bücher zerschnitten.

Foto: Alexander Rothe

Für die Bezirksbibliothek geht eine Zeit der Ungewissheit vorbei

Für Bibliotheksleiter Boryano Rickum geht mit der Anklage eine Zeit der Ungewissheit zu Ende. Lange beschäftigten die Parolen und die zerstörten Bücher ihn und sein Team, hatten Konsequenzen für den Arbeitsalltag, führten sogar zu verstärkten Schutzmaßnahmen. „Alles scheint auf einen Einzeltäter hinzuweisen“, gibt sich Rickum erleichtert. „Ich hoffe, dass es wirklich so ist und es sich nicht um ein Netzwerk rechtsextremer Natur handelt.“ In diesem Kontext verweist er auf andere rechtsextreme Fälle in Deutschland, wo die Ermittlungen in die falsche Richtung liefen und von Einzeltätern ausgegangen wurde.

Als er erfuhr, dass der Angeklagte Bücher über das Kaisertum geschrieben haben soll, sei ihm ein Licht aufgegangen. „Vor ein paar Jahren hat jemand ein Lesezeichen hier von einem Verlag hinterlassen, der monarchistisch erschien“, erinnert sich Rickum. „Möglicherweise hatte das was mit dem Verdächtigen zu tun.“ Für ihn deuten die Taten auf eine Nähe zur Reichsbürgerszene hin.

Für den Leiter der Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg Boryano Rickum sind die zerstörten Bücher ein Ausdruck eines Kulturkampfes von rechts.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Anhaltspunkte für eine Zuordnung zu dieser oder zur Querdenker-Szene lägen laut Generalstaatsanwaltschaft jedoch nicht vor. Überführt worden sein, soll der Tatverdächtige unter anderem durch eine gezielte Installation einer Videoüberwachungsanlage durch die Polizei Berlin – eine sogenannte Täterfalle. „Weitere Taten konnten ihm anhand des Inhalts und des Schriftbildes dann zugeordnet werden“, heißt es von der Strafverfolgungsbehörden.

„Wehrhafte Demokratie“: Prozess wird als Chance wahrgenommen

Das mögliche Strafmaß für den Beschuldigten bewege sich zwischen einer Geldstrafe und eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren. „Letztlich spielen in die Strafzumessung aber eine Reihe von Faktoren hinein, die festzustellen und abzuwägen Sache des Gerichts in der Hauptverhandlung ist“, erklärt Generalstaatsanwaltschaftssprecher, Sebastian Büchner.

Bibliotheksleiter Rickum sieht in dem Prozess eine Chance: „Ich hoffe, dass nach dem Urteil klar ist, dass es sich bei den zerschnittenen Büchern und den Schmierereien nicht um eine Bagatelle handelt.“ Die Vorfälle müssten in andere rechtsextreme Übergriffe eingeordnet werden. „Es gibt sicherlich schwerwiegendere Fälle, wie die NSU-Morde, aber es handelt sich dennoch um einen antidemokratischen Vorall.“ Seine Forderung: Die Ausschöpfung aller rechtsstaatlichen Mittel, um ein Zeichen zu senden, dass die Demokratie wehrhaft ist.

Der Prozess wird laut Generalstaatsanwaltschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit öffentlich sein. Boryano Rickum will diese Gelegenheit nutzen, um die Motive des Angeklagten zu verstehen. „Ich würde mir Erkenntnisse erhoffen, die ich in jede strategische Überlegung zur weiteren Entwicklung unserer Bibliotheken einfließen lassen würde.“

