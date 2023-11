Wasserverbrauch: So duscht die Stadt

Berlin. Frühmorgens aufstehen, erstmal Zähneputzen, Gesicht waschen, Kaffee aufsetzen. Duschen, Blumen gießen, eine Tasse Tee, der tägliche Abwasch. Wasserhahn auf, Wasserhahn zu. Und dann noch die Toilettenspülung, eine Ladung Wäsche waschen, Spülmaschine anstellen. Wasser zu benutzen, ist für die meisten ein alltäglicher Automatismus. Doch wofür genau verbrauchen Berlinerinnen und Berliner ihr Wasser? Und wie steht es mit dem Bewusstsein um den Wasserverbrauch? Das haben sich die Berliner Wasserbetriebe gefragt – deren Zähler den Wasserverbrauch in Berliner Häusern messen – und über 1000 Menschen vom Institut Dima Marktforschung zur Wassernutzung befragen lassen.

Herauskam, dass 90 Prozent aller Befragten von sich sagen, sparsam mit Trinkwasser umzugehen. Dabei ist die Sparbereitschaft bei jungen Menschen am höchsten. Ein Viertel aller Umfrage-Teilnehmenden wiederum, vornehmlich ältere Menschen, gaben an, schon sparsam genug mit dem Wasser umzugehen und sich bei der Wassernutzung nicht weiter einschränken zu können. Als Gründe für die Sparsamkeit im Wasserverbrauch wurde, neben steigenden Preisen und Wasserknappheit auch Umweltbewusstsein genannt. Dies betrifft vor allem jüngere Menschen bis 44 Jahre. Dazu passt auch, dass die meisten Befragten wasser- und energiesparende Programme an ihren Haushaltsgeräten nutzen und die Spülstopptaste ihrer Toilette drücken.

Die meisten Berliner sind Warmduscher

Besonders sparsam sind die Hauptstädter beim Duschen. Zehn Minuten und kürzer stehen zwei Drittel der Befragten unter der Brause. Doch: Die Hälfte gab an, einen Regenduschkopf zu besitzen. Und der ist alles andere als wassersparend, verbraucht nämlich bis zu dreimal so viel wie ein sparsamer Duschkopf. Während eine Regendusche bis zu 20 Liter Wasser in der Minute benötigt, braucht ein Sparduschkopf nur zwischen sechs und 9,5 Liter pro Minute.

Außerdem wurde in der Umfrage nach Warm-, Kalt- und Wechselduschern gefragt. Und die meisten mögen es heiß: Ebenfalls zwei Drittel der Befragten duschen lieber warm als kalt. Die meisten Warmduscher leben in Lichtenberg (82,5 Prozent) und Charlottenburg (81,6 Prozent). Den dritten Platz teilen sich Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg mit knapp 80 Prozent. Abgehärtet ist man in Mitte: 11,3 Prozent duschen dort kalt. Neukölln ist der Bezirk mit den meisten Wechselduschern, knapp 27 Prozent geben hier an, warm und kalt zu duschen.

Die Mehrheit: Weder Pool noch Planschbecken

Was die Gartenbewässerung betrifft, greift, der Umfrage zur Folge, die große Mehrheit auf Regenwasser zurück. Allerdings bewässern die meisten Berlinerinnen und Berliner einen Balkon und keinen Garten. Dafür benutzen 57 Prozent das Wasser aus der Leitung. Die eindeutige Mehrheit der in Berlin Lebenden haben zudem weder einen eigenen Pool noch ein Planschbecken. Wer jedoch eines der beiden besitzt, befüllt es mit Wasser aus der Leitung.

Mit kleinen Tricks lässt sich im alltäglichen Automatismus auf jeden Fall ordentlich Wasser sparen. Dazu zählt, Wasser nicht laufen lassen, besser duschen statt baden, Spülstopp drücken, die Waschmaschine vollbeladen und tropfende Hähne beseitigen. In die Zukunft blicken die meisten Berliner jedenfalls optimistisch: Sie glauben, dass die Stadt auch in 20 Jahren noch ausreichend Wasser zur Verfügung hat.