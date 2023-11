Platte Reifen in Potsdam: Klimaaktivisten legen 70 SUVs lahm

Luft raus: Klimaaktivisten der Gruppe „Tyre Extinguishers“ schlugen auch schon in Berlin-Pankow, wie dieses Foto zeigt. Dieses Mal waren sie in Potsdam unterwegs.

Berlin. Klimaaktivisten haben in der Nacht zu Donnerstag zahlreiche SUVs in Potsdam lahmgelegt. Die „Tyre Extinguishers“ ließen bei rund 70 Geländelimousinen die Luft aus den Reifen ab. Ein betroffener Autobesitzer im Stadtteil Babelsberg hatte die Reifen-Manipulation an mehreren Fahrzeugen in der näheren Umgebung festgestellt und daraufhin die Polizei verständigt. Nach den Taten hatten die unbekannt gebliebenen Aktivisten Notizzettel an den Fahrzeugen hinterlassen.

„Tyre Extinguishers“ zum fünften Mal in Deutschlands SUV-Hauptstadt aktiv

Potsdam steht bei den „Tyre Extinguishers“ weit oben auf der Liste der Protestziele. Laut dem „RBB“ weist die brandenburgische Hauptstadt die höchste SUV-Dichte Deutschlands auf. Nach eigenen Angaben plätteten die Aktivisten Reifen an 100 Autos. Via X, ehemals Twitter, bezeichnete die Gruppe das Ablassen der Luft als „Entwaffnung“ und „brillanteste Form des Aktivismus“. Strafrechtlich gilt das Ablassen der Luft aus Autoreifen als Sachbeschädigung. Weil die Botschaft auf den Zetteln auf einen politischen Hintergrund schließen lassen, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Bereits zum fünften Mal schlugen die „Tyre Extinguishers“ in Potsdam bei einer konzertierten Aktion zu. Der Name der Gruppe ist ein Konstrukt aus dem englischen „fire extinguisher“ – zu deutsch: Feuerlöscher – und dem ebenfalls englischen Begriff für „Reifen“. In Anlehnung an Warnhinweise auf Zigarettenschachteln hefteten sie Zettel an die manipulierten Fahrzeuge, auf denen zu lesen war: „ACHTUNG – Ihr Spritfresser ist tödlich“. Ins Visier der Klimaschützer geraten SUVs, weil sie sich meist durch außergewöhnliche hohe klimaschädliche Schadstoff-Emissionen auszeichnen.