Zwei Frauen bei Unfällen in Berlin lebensgefährlich verletzt

In Mitte erlitten zwei Frauen bei Unfällen lebensgefährliche Verletzungen

Freiwillige Feuerwehrleute wurden in Mitte mit Böller attackiert

In Pankow brannten drei Autos

Berlin. In Berlin hat es am Mittwoch schwere Unfälle gegeben, bei denen zwei Frauen lebensgefährlich verletzt worden sind. Außerdem wurden in Mitte Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit Böllern attackiert. In Pankow löschte die Feuerwehr drei brennende Fahrzeuge. Die News vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 2. November: Drei Autos in Pankow in Flammen – Brandstiftung vermutet

13.06 Uhr: In Pankow haben am Donnerstag drei Autos gebrannt. Wie die Polizei am Mittag mitteilte, hatte ein Anwohner gegen 3.25 Uhr Flammen an einem am Kissingenplatz abgestellten Pkw bemerkte. Er verständigte die Polizei und Feuerwehr. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte griffen die Flammen auf zwei weitere Autos über. Die Feuerwehr löschte die brennenden Fahrzeuge. Es wurden keine Personen verletzt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landekriminalamtes übernommen.

Fußgängerin wird in Wedding von Lkw überrollt

10.53 Uhr: Eine Fußgängerin ist am Mittwoch bei einem Unfall in Wedding im Bezirk Mitte lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein 33 Jahre alter Lkw-Fahrer gegen 11.10 Uhr von der Luxemburger Straße nach rechts auf die Amrumer Straße abgebogen. Dabei erfasste er eine 71-Jährige, die in dieselbe Richtung auf dem Gehweg unterwegs war und die Amrumer Straße überquerte. Die Passantin stürzte und wurde von einem Vorderreifen des Lkw überrollt. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen am Kopf und an den Beinen. In einem Krankenhaus wurde sie sofort operiert.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich Luxemburger Straße/Amrumer Straße/Föhrer Straße/Torfstraße bis 14.30 Uhr gesperrt, wovon auch der Linienbusverkehr betroffen war. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden vom Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1 (Nord) übernommen

Toter 19-jähriger Brandenburger – Staatsanwaltschaft setzt Todesermittlungen fort

10.45 Uhr: Nach dem Tod eines 19-Jährigen in Trebbin (Landkreis Teltow-Fläming) im August 2019 hat die Staatsanwaltschaft Potsdam erneut ein Todesermittlungsverfahren aufgenommen. Die Generalstaatsanwaltschaft habe die Behörde darum gebeten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Grund dafür seien Informationen, die die Anwältin der Eltern der Generalstaatsanwaltschaft habe zukommen lassen. Die Staatsanwaltschaft kenne den Inhalt der Informationen bisher nicht, führte der Sprecher aus. Zunächst hatte der RBB berichtet.

Der junge Mann war vor mehr als vier Jahren am Bahnhof in Trebbin von einem Zug überrollt worden. Die Staatsanwaltschaft habe damals keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gesehen, sagte der Sprecher. Entsprechend sei das Todesermittlungsverfahren 2021 von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Anfang 2023 billigte die Generalstaatsanwaltschaft die Einstellung. Laut dem RBB gingen die Ermittlungsbehörden von einem Unfall aus. Die Eltern des Toten waren seitdem um die Wiederaufnahme des Verfahrens bemüht, da sie von einem Drittverschulden ausgehen.

Bei einem Gespräch im August 2023 mit den Eltern habe der leitende Staatsanwalt klar gemacht, dass das Todesermittlungsverfahren wieder aufgenommen werden könnte, wenn neue Beweise vorlägen. Neue Informationen habe die Anwältin der Eltern nun der Generalstaatsanwaltschaft geliefert.

Man müsse zwischen einem Todesermittlungsverfahren und einem Ermittlungsverfahren unterscheiden, betonte der Sprecher mit Blick auf den RBB-Bericht. Im nun wieder aufgenommenen Todesermittlungsverfahren werde unter anderem geprüft, ob ein Fremdverschulden vorgelegen haben könnte. Erst danach schließe sich möglicherweise ein Ermittlungsverfahren an, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

An Demenz erkrankter Mann ist wieder bei seiner Familie

10.30 Uhr: Ein an Demenz erkrankter Senior, der seit Dienstag vermisst wurde, ist wieder da. Ein Mann war auf ihn aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Er befindet sich wieder in der Obhut seiner Familie, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Die Polizei hatte am Mittwoch zwei Fotos des Mannes veröffentlicht und die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe gebeten. Laut Vermisstenmeldung hatte der Mann am Dienstag um kurz vor 17 Uhr unbemerkt seine Wohnung in Charlottenburg verlassen.

Frau wird in Mitte von Tram erfasst – schwer verletzt

In Mitte wurde eine Frau von einer Tram erfasst.

Foto: Pudwell

6.32 Uhr: Eine Frau ist am Mittwoch in Mitte bei einem Tram-Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überquerte die 49-Jährige am Abend die Tramgleise an der Torstraße. Der Tramfahrer machte eine Notbremsung, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen die verletzte Frau unter der Bahn. Laut Polizei-Angaben erlitt sie innere Verletzungen sowie Kopfverletzungen. Sie wurde vor Ort zunächst erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnfahrer stand unter Schock und wurde ambulant versorgt.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es bis 23 Uhr zu Sperrungen der Torstraße zwischen Prenzlauer Allee und Rosa-Luxemburg-Straße, wovon auch zwei Straßenbahnlinien betroffen waren. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.

Erst am Sonntag hatte es in Weißensee und Mitte Tram-Unfälle gegeben. Es wurden mehrere Menschen verletzt, teilweise schwer. Die Zahl der Straßenbahn-Unfälle in Berlin nimmt von Jahr zu Jahr kontinuierlich zu. Mehr dazu lesen Sie hier.

Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Version schrieben wir, dass ein Mann verletzt wurde, basierend auf Informationen eines Reporters vor Ort. Laut Polizeiangaben handelt es sich aber um eine Frau.

Freiwillige Feuerwehr in Mitte mit Böllern attackiert

In Mitte wurden freiwillige Feuerwehrleute mit Böllern angegriffen.

Foto: Pudwell

6.04 Uhr: Am späten Mittwochabend ist die Freiwillige Feuerwehr Mitte an die Bernauer Straße zu einem Brand verständigt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolgen wurden die Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern attackiert. Es soll niemand verletzt worden sein. Der oder die Täter sind trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung entkommen.