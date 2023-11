Studie: Eine Million Überstunden in der Gastronomie in Berlin

In vielen Gastronomiebetrieben in Berlin fehlt es an Fachkräften.

Berlin/Brandenburg. Eine Million Überstunden haben die Beschäftigten in der Gastronomie im vergangenen Jahr in Berlin geleistet, 340.000 davon unbezahlt. Das geht aus einer aktuellen Studie, dem „Überstunden-Monitor“, hervor. Sie wurde im Auftrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) vom Pestel-Institut durchgeführt. Für Sebastian Riesner, den Geschäftsführer der NGG Berlin-Brandenburg, sind diese Zahlen ein Gradmesser für den „massiven Fachkräftemangel“ in der Branche.

Wer durch Berlin und Brandenburg geht, dem fällt auf, an wie vielen Restaurants und Cafés derzeit Aushänge zu sehen sind: „Mitarbeiter gesucht“. So trifft der Fachkräftemangel das Gastgewerbe besonders hart. Die Überstunden-Studie legt nahe, dass sich dieser Mangel häufig nur noch durch den guten Willen der Angestellten ausgleichen lässt. Dadurch dürfte sich der Stress im schon immer gehetzten Gastro-Alltag durch Überstunden noch weiter erhöhen.

Berlin: Arbeitsbedingungen machen Gastronomie unbeliebt

Schon eine kürzlich veröffentlichte Befragung der Beschäftigten durch die NGG hatte verdeutlicht: Nur ein Drittel der 4000 Befragten kann sich vorstellen, langfristig in der Gastronomie zu arbeiten. Die Hauptgründe, die dagegensprechen: Personalmangel, Zeitdruck, Stress – und Überstunden.

Eine Million Überstunden der Berliner Gastro-Beschäftigten aus dem vergangenen Jahr könnten Attraktivität des Berufsfeldes weiter verringern und haben das Potenzial, den Fachkräftemangel in der Branche weiter zu verschärfen. Dabei braucht es dringend neue qualifizierte Beschäftigte. Das zeigt eine Statistik des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). Demnach sind die Ausbildungszahlen im Gastronomiegewerbe seit Jahren rückläufig.

Niedrige Ausbildungszahlen erhöhen Fachkräftemangel

2007 wurden noch mehr als 46.000 neue Ausbildungsverträge geschlossen. In den folgenden Jahren ging diese Zahl immer weiter zurück. 2021 waren nur noch gut 17.000 Neu-Azubis zu verzeichnen. Im vergangenen Jahr dann neue Hoffnung: Zum ersten Mal seit langer Zeit stiegen die Ausbildungszahlen im Vergleich zum Vorjahr wieder an.

Dennoch: Der Fachkräftemangel bleibt offenbar akut. Denn die Gewerkschaft fordert höhere Löhne. Riesner beziffert das Ziel: Für eine Köchin oder einen Restaurantfachmann müsse der Startlohn für einen Vollzeitjob perspektivisch bei 3000 Euro im Monat liegen.

Ausweg aus Überstunden: Azubis statt Mini-Jobber

So erhofft man sich wieder mehr junge Menschen von einer Ausbildung im Gastgewerbe zu überzeugen. Damit zielt die NGG auf eine Trendwende. Denn momentan kann die Lücke, die qualifizierte Fachkräfte hinterlassen, immer häufiger nur durch angelernte Beschäftigte geschlossen werden. Bei der NGG nennen sie das „Mini-Job-Schub“. Nach Angaben der Gewerkschaft sind aktuell knapp 31 Prozent der Berliner Gastro-Beschäftigten Mini-Jobber.

Die Dehoga hält die von der NGG geforderten Lohnerhöhungen hingegen für ungeeignet. Sie würden am Ende zu branchenübergreifenden Preissteigerungen führen, so Gerrit Buchhorn, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Gastronomen-Dachverbands. Das habe auch Einfluss auf die kundenseitige Nachfrage. Und am Ende könne es dann sein, „dass sich Arbeitnehmer nicht viel mehr leisten können, als vorher“, so Buchhorn weiter.

Dehoga relativiert Zahlen der NGG

Auch die von der NGG vorgelegten Zahlen relativiert er auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Buchhorn verweist darauf, dass der Fachkräftemangel nicht nur die Gastronomie betreffe. Die Überstunden, zu denen es derzeit branchenübergreifend komme, seien deshalb „unvermeidlich“.

Und dann rechnet er vor: Im vergangenen Jahr seien mehr als 74.000 Menschen im Berliner Gastgewerbe sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen. Lege man diese Zahl den insgesamt etwas mehr als einer Million Überstunden zugrunde, stünden im Ergebnis „knapp 14 Überstunden pro Mitarbeiter pro Jahr“.

Gewerkschaft: So viel Geld verschenken Beschäftigte

Buchhorn ergänzt, es sei wichtig, dass die angefallenen Überstunden angemessen ausgeglichen würden, „sei es finanziell oder in Form von Freizeit“.

Branchenübergreifend wurden in Berlin im Jahr 2023 mehr als 37 Millionen Überstunden zusätzlich geleistet. 24 Millionen davon „zum Nulltarif“, so die NGG. Rechne man konservativ und legt den Mindestlohn zugrunde, hätten die Berliner Beschäftigten den Unternehmen im vergangenen Jahr mehr als 346 Millionen Euro „quasi geschenkt“, so jedenfalls die Auffassung der Gewerkschaft