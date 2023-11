Hoher Krankenstand bei einem Dienstleister am BER

Berlin. In den nächsten Tagen wird es noch einmal voll am Flughafen BER: Zum Ende der Herbstferien rechnet die Flughafengesellschaft zwischen Freitag und Sonntag mit 220.000 Reisenden, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Allein am Sonntag seien es vermutlich 80.000 Personen, die über den BER reisen, sagte sie. Dabei ist auch mit vielen Heimkehrern aus dem Urlaub zu rechnen, und entsprechend viel Gepäck, das ausgegeben werden muss. Ein Dienstleister hat jedoch mit vielen Krankheitsfällen zu kämpfen.

Insgesamt gibt es am Hauptstadtflughafen drei Bodenverkehrsdienstleister, die sich um die Abfertigung der Flugzeuge kümmern: die AAS Berlin GmbH, die Wisag und Swissport. Letzteres Unternehmen schildert momentane Schwierigkeiten. „Swissport verzeichnet aktuell am BER eine Krankenrate von bis zu 20 Prozent mit vielen Grippe- aber zum Teil auch Covid-Fällen. Dies macht die Besetzung einzelner Schichten und Bereiche an bestimmten Tagen herausfordernd“, teilt eine Sprecherin mit. Auf die Frage, wie das Unternehmen auf die Rückreisewelle vorbereitet sei, erklärt sie: „Swissport hat die Anzahl der Mitarbeiter in der Gepäckablieferung zum Ferienende verstärkt.

Flughafen BER: Leicht erhöhte Krankenquote durch die Grippewelle

Mitbewerber Wisag spricht aktuell von einer „leicht erhöhten Krankenquote, die sich aus der aktuellen Grippewelle ergibt“. Das Unternehmen rechne jedoch damit, „dass diese in den nächsten zwei Wochen wieder abnimmt“, sagt ein Sprecher. Zwar ist das für das Ferienende zu spät, Schwierigkeiten erwartet die Wisag in den nächsten Tagen dennoch nicht. „Wir sind sehr gut darauf vorbereitet und uns wird die Rückreisewelle nicht so sehr treffen, da wir mehrheitlich Linienflüge abfertigen“, so der Sprecher. Die typischen Ferienflieger werden also von den beiden anderen Bodenverkehrsdienstleistern bearbeitet.

Auch die BER-Sprecherin zeigt sich zuversichtlich, was den Betrieb am Wochenende betrifft. „Wir gehen davon aus, dass zum Ferienende ausreichend Personal vor Ort ist – und dass die Abläufe weiterhin stabil laufen“, sagt sie. In den Herbstferien hat der Flughafen BER insgesamt 1,2 Millionen Passagiere erwartet, etwa 100.000 mehr als während der Herbstferien 2022. Besonders gefragte Reiseziele waren die europäischen Mittelmeerländer Spanien, Türkei und Italien.

