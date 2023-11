Bauordnung: Berlin streitet um Schottergärten, Nistkästen und Gründächer

Berlin. Mehr Begrünung von Dachflächen und Grundstücken, Niststätten für Vögel und Fledermäuse an Hausfassaden sowie Schutz vor Vogelschlag an Glasflächen, weniger Lichtverschmutzung und eine rechtssichere Verbotsmöglichkeit von Schottergärten: Darauf hatte sich die rot-grün-rote Senatskoalition in Berlin nach jahrelangem Streit geeinigt. Der neue schwarz-rote Senat hat andere Pläne – und bringt am kommenden Montag eine Novelle der Berliner Bauordnung auf den parlamentarischen Weg, die bei Naturschutzverbänden für Empörung sorgt.

„Der NABU Berlin, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND Berlin), sowie die Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz (BLN) fordern die Abgeordneten auf, den Arten-, Natur- und Klimaschutz im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens deutlich stärker als im vorliegenden Senatsentwurf zu verankern“, erklärten die drei Verbände am Donnerstag. Und kündigten für den kommenden Montag Protestaktionen vor dem Berliner Abgeordnetenhaus an.

„Wir wurden weder zur Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses eingeladen, noch wurden wir bei der Bearbeitung der Novelle angehört“, begründet Dirk Schäuble, Referent für Stadtnatur und Artenschutz beim BUND Berlin die Aktion. Der jetzige Entwurf zur Novellierung der Landesbauordnung sei ein weiteres Beispiel dafür, dass Natur-, Umwelt- und Klimaschutz in der Stadtentwicklung in Berlin nicht berücksichtigt werde.

Vogelkollisionen im Berliner Regierungsviertel

„Artenschutzmaßnahmen an Gebäuden, wie Fensterfolie gegen Vogelschlag und Nisthilfen, sind einfach und günstig umsetzbar, wenn sie frühzeitig im Bauvorhaben berücksichtigt werden“, ergänzte Juliana Schlaberg, vom NABU Berlin. Die Naturschutzreferentin verwies auf zahlreiche Gebäude im Berliner Regierungsviertel, die aufwendig und teuer mit Schutzfolien nachgerüstet werden mussten, weil dort nachweislich zahlreiche Vögel verendeten. Darunter etwa das erst 2019 eröffnete Museum Futurium oder das 2014 fertiggestellte Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Das Paul-Löbe-Haus neben dem Reichstag in Berlin wird mit seinen Glasfassaden vielen Vögeln zum Verhängnis.

Foto: Bildagentur-online/McPhoto-Schulz / picture alliance / Bildagentur-online/McPhoto-Schul

Allein am Bundestagsgebäude Paul-Löbe-Haus sind nach Zählung des NABU in nur sieben Monaten 213 Vögel an den Glasfronten verunglückt. Die Dunkelziffer liege jedoch weitaus höher. Insgesamt sollen Schätzungen zufolge allein in Berlin jährlich rund vier Millionen Vögel an Glasfronten verunglücken. Trotzdem solle in der neuen Berliner Bauordnung auf Schutzmaßnahmen verzichtet werden., so der NABU.

Gründach-Pflicht erst ab 100 Quadratmetern

Konkret fordern die Verbände weiter, den im Entwurf des rot-grün-roten Vorgängersenats enthaltenen Paragrafen 8a, der weitergehende Anforderungen an die Grundstücks- und Dachbegrünung vorsah, wieder einzuführen. Dieser hatte etwa die Pflicht zur Dachbegrünung bereits ab einer Dachfläche ab 30 Quadratmetern vorgesehen. Im aktuellen Entwurf soll sie erst ab 100 Quadratmetern gelten. „Grünflächen sind ein wertvolles Gut, sie binden CO2, verbessern das Mikroklima, speichern Wasser und bieten einen Lebensraum für Insekten“, so Naturschutzreferentin Schlaberg. Die ohnehin schon stark versiegelte Hauptstadt könne es sich nicht leisten, auf diese Flächen zu verzichten.

Die Pflicht zur Begrünung von Dächern soll erst ab einer Fläche von 100 Quadratmetern greifen.

Foto: Florian Schuh / dpa-tmn

Enttäuscht zeigten sich die Naturschutzverbände auch, dass die verbindliche Anbringung von Niststätten für Vögel und Fledermäuse entfallen sei. Diese würden nur geringe Kosten für die Bauherren verursachen, jedoch eine große Wirkung auf den Artenschutz haben. Gleiches gelte auch für die „Lichtverschmutzung“, der insbesondere Insekten zum Opfer fielen. Mit nur wenig Aufwand könnten Lichtspektrum, Ausrichtung der Beleuchtung und Zeitschaltuhren dabei helfen, das Massensterben der zum Licht gelockten Tiere zu verhindern, so Manfred Schubert von der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz (BLN).

Schottergärten: Senat hält geltende Regelungen für ausreichend

Weiter vermissen die Umweltverbände eine rechtssichere Verbotsmöglichkeit von Schottergärten. „Bologisch gesehen sind viele dieser Gärten tot, denn sie bieten den meisten Tieren und Pflanzen weder Nahrung noch Lebensraum“, so Juliane Schlaberg. Schon die Anlage eines Schottergartens sei zudem oft kostenintensiver als gedacht. Der Kies alleine kann schon mehrere hundert Euro pro Tonne kosten.

„Schottergärten rechtssicher zu verbieten, würde also das Bauen nicht verteuern“, so die Nabu-Referentin. Andere Bundesländer wie Baden-Württemberg hätten sie bereits wirksam verboten. In der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hält man das nicht für erforderlich: „Eine rechtssichere Verbotsmöglichkeit von Schottergärten ist bereits jetzt in § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 geregelt“, so Martin Pallgen, Sprecher von Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD). Demnach seien die nicht überbauten Flächen „wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen“ .

Daraus folgert Pallgen, anders als der Nabu: „Schottergärten sind bereits jetzt verboten“. Der Nabu sieht dennoch Handlungsbedarf: „Bisher scheitern unsere Bauaufsichtsämter aufgrund der schwammigen Formulierung, wenn sie versuchen, einen Eigentümer zur Renaturierung zu verpflichten“, sagte Schlaberg.

Unzufrieden sind die Verbände weiter, dass der unter dem Vorgängersenat erarbeitete Paragraf 45a, der zukünftig das Erstellen eines Rückbaukonzepts verpflichtend machen sollte, gestrichen wurde. Damit habe man die Hoffnung verbunden, dass beim Abriss von Gebäuden die Ressourcen durch die Möglichkeit der Wiederverwendung besser genutzt werden.

„Bauordnung dient er Gefahrenabwehr - nicht dem Anbringen von Nistkästen

Die Verwaltung von Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) weist die von den Verbänden

geforderte Wiederaufnahme der geänderten Regelungen mit dem Hinweis auf unnötige Doppelarbeit im

Baugenehmigungsverfahren und dadurch entstehende Verfahrensverzögerungen zurück. „Nicht jedes Fachrecht muss in der Bauordnung noch einmal abgebildet werden“, betonte Martin Pallgen, Sprecher des Senators auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Die Bauordnung diene zudem der Gefahrenabwehr, „nicht der Regelung von Nistkästen“, so Pallgen weiter. Arten- und Naturschutz sollte deshalb in den entsprechenden Fachgesetzen geregelt werden.