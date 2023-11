Hoppegarten: Frau nach Hausbrand nur noch tot geborgen

Berlin.

Zeugenaufruf: Polizei bittet um Hinweise zu tödlichem Unfall in Marzahn

In Britz erlitt ein 33-Jähriger eine Halswunde nach einer Attacke

An Halloween gab es vereinzelte Böllerwürfe auf Passanten

In Hoppegarten wurde eine Frau bei einem Hausbrand tot geborgen

Nach einem Einbruch beim Aussichtsballon in Mitte gab es Festnahmen

Berlin. Beim Brand eines Einfamilienhauses in Hoppegarten wurde die Leiche einer Frau geborgen. In Britz wurde ein 33-Jähriger ohne ersichtlichen Grund attackiert und am Hals verletzt. Vergleichsweise wenig zu tun gab es in der Nacht von Halloween für die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die News vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 1. November: Einbruch bei Aussichtsballon - Trio nach Flucht gestellt

16.55 Uhr: Nach einem Einbruch bei einem Berliner Aussichtsballon nahe dem Checkpoint Charlie hat die Polizei die mutmaßlichen Täter auf der Flucht gestellt. Zwei Männer und eine Frau sollen nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr in den Kassenraum der Touristenattraktion in Berlin-Mitte eingebrochen sein und Arbeitsgeräte gestohlen haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend seien sie in einem Auto geflüchtet.

Nach einer Verfolgungsfahrt gelang es Einsatzkräften, das Trio zu stoppen. Nach Angaben der Polizei wurden bei der Durchsuchung des Autos Einbruchswerkzeuge und die gestohlenen Geräte gefunden. Die zwei Männer im Alter von 40 und 43 Jahren sowie die 39-jährige Frau kamen vorübergehend in Polizeigewahrsam.

Zeugenaufruf: Polizei bittet um Hinweise zu tödlichem Unfall

13 Uhr: Am vergangenen Sonnabend wurde ein 80-Jähriger in Marzahn von einem Auto erfasst. Die Berliner Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Mit einem Zeugenaufruf wendet sich das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost) an die Öffentlichkeit. Am Samstag, den 28. Oktober 2023, wurde gegen 20.10 Uhr der 80-jährige Fußgänger in Marzahn bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass er wenig später in einem Krankenhaus verstarb.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer hat den Unfall beobachtet und kann sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen?

Wer kann Angaben zu den Ampelsignalen zum Zeitpunkt des Unfalls machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) in der Nipkowstraße 23 in 12489 Berlin-Adlershof unter der Rufnummer (030) 4664-372301 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Angriff auf Mann in Britz: Faustschlag mit scharfem Gegenstand.

11.30 Uhr: Am Dienstagabend wurde ein Mann in Britz im Bezirk Neukölln von einem Unbekannten niedergeschlagen. Der 33-Jährigen war er auf dem Weg zum U-Bahnhof Britz-Süd, als ihn kurz vor 20 Uhr am Grünen Weg ein unbekannter Mann nach einer Zigarette fragte. Als der 33-Jährige die Frage verneinte, soll der Unbekannte ihn unvermittelt mit der Faust an den Kopf geschlagen haben. Aus der Faust soll ein spitzer Gegenstand herausgeragt haben. Der Angegriffene erlitt eine blutende Verletzung am Hals und wurde durch Rettungskräfte erstversorgt und ambulant ins Krankenhaus eingeliefert.

Tote Frau bei Hausbrand in Hoppegarten entdeckt

9.20 Uhr: Eine Frau ist beim Brand eines Einfamilienhauses in Hoppegarten (Landkreis Märkisch-Oderland) tot aufgefunden worden. Ob es sich dabei um die Bewohnerin handele, sei bislang noch unklar, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Demnach wurden die Einsatzkräfte am frühen Morgen zu dem brennenden Haus im Ortsteil Dahlewitz-Hoppegarten gerufen. Feuerwehrleute holten die Frau aus dem Haus, ein Notarzt stellte den Tod fest. Die Löscharbeiten waren am Nachmittag weitgehend beendet. Sowohl die Brandursache als auch die Identität der Toten ist bislang unklar.

Polizei bei Halloween-Einsatz mit Böllern und Eiern beworfen

6 Uhr: Berliner Einsatzkräfte bekam es am Dienstagabend zu Halloween vor allem mit brennenden Mülltonnen und Ähnlichem zu tun. In Wedding, Gesundbrunnen und Neukölln löschte die Feuerwehr mehrere dieser Kleinbrände. In der Wolliner Straße hantierten Unbekannte mit extrem lauten Böllern.

In der Neuköllner Morrusstraße wurden Mülltonnen in Brand gesteckt.

Foto: Morris Pudwell

In der Brunnenstraße wurden Polizeibeamte von Jugendlichen mit Böllern und Eiern beworfen. Die Neuköllner High-Deck-Siedlung wurde präventiv von einem Großaufgebot der Berliner Polizei abgesichert. In ganz Berlin wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen.