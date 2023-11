Berlins Bildungssenatorin erwartet nach den Ferien eine angespannte Lage an den Schulen. Palästina-Symbol-Verbote bisher kaum erteilt.

Nach den Ferien Antisemitismus an Schulen: Das befürchtet die Senatorin

Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) rechnet nach den Herbstferien mit einer angespannten Lage an den Schulen wegen des Krieges im Nahen Osten. „Wir haben momentan eine Verschnaufpause an den Schulen“, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“.

Günther-Wünsch: Man könne „mit allem rechen“

Beim Schulbeginn nach den Ferien am kommenden Montag (6. November) könne man „mit allem rechnen“. „Es wird Schüler geben, die Fragen haben“, so Günther-Wünsch. „Wir gehen davon aus, dass wir auch wieder Hass-Bekundungen haben und antisemitische Äußerungen. Da werden wir vorbereitet sein.“

Ähnlich äußern sich Schulleitungsvertreter. „Natürlich rechnen wir damit“, erklärt Sven Zimmerschied, Vorstandsmitglied der Vereinigung der Berliner ISS Schulleiterinnen und Schulleiter (BISSS), die verschiedene Berliner Sekundarschulen vertritt. „Wir hatten die Hoffnung, dass sich die Situation in Nahost entspannt. Hat sie aber nicht.“

In der Friedensburg-Oberschule in Charlottenburg-Wilmersdorf, die er leitet, sei die Situation zwar entspannt, doch wisse er von anderen Schulen, dass dort pro-palästinensische Flugblätter verteilt und Flashmobs verhindert wurden. Häufig seien es aber Schmierereien, was auch kein neues Phänomen sei, so Zimmerschied.

Verbote von Palästina-Symbolen bislang kaum angewendet

Arnd Niedermöller, Vorsitzender der Vereinigung der Oberstudiendirektoren (VOB), geht ebenfalls davon aus, dass das Thema Israel-Hamas-Krieg in einzelnen Schulen und manchen Gebieten wie in Neukölln weiterhin virulent sein wird. Daher begrüßt er das Schreiben der Bildungssenatorin Günther-Wünsch, in der sie Schulleitungen auf die Möglichkeit hinwies, palästinensische Symbole verbieten zu können.

Die Bildungsverwaltung hatte die Schulen kurz nach dem Hamas-Überfall auf Israel ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie dies rechtssicher tun könnten, wenn sie den Schulfrieden gefährdet sähen. Es handele sich nicht um ein pauschales Verbot, sagte die Senatorin in ZDF-Interview. Schulleitungen hätten sich aber eine Handlungsmaxime gewünscht, die Rechtssicherheit biete. „Das, was wir gerade besprechen, ist den Schulfrieden zu wahren, um dann danach tatsächlich Begegnung und Austausch möglich zu machen und mit den Schülern ins Gespräch zu kommen“, so Günther-Wünsch.

Am 11. Oktober 2023 wurde eine vor dem Ernst-Abbe-Gymnasium in Neukölln geplante Demonstration aus Sicherheitsgründen abgesagt. An dieser Schule kam es zu einem Vorfall im Zusammenhang mit dem Israel-Konflikt.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Das kommt bei vielen Schulen gut an. „Mit dem Schreiben wurde den Schulleitungen der Rücken gestärkt, Handlungsoptionen erweitert und ihnen das Heft in die Hände gelegt“, erklärt Niedermöller vom VOB. „Wenn es in einer Schule starke Tendenzen gibt, den Schulfrieden mit politischen Äußerungen zu stören, kann das Verbot ein Instrument sein.“

Doch sei das Verbot ein scharfes Instrument, das seiner Kenntnis nach bislang noch in keiner Schule seines Verbands eingesetzt wurde – auch Zimmerschied von der BISSS habe von keiner Schule seines Verbands eine Rückmeldung bekommen, dass Verbote angewendet wurden. „Es ist immer wichtig, den Dialog mit den Schülern zu führen und mit möglichst wenig restriktiven Maßnahmen zu arbeiten.“ Dabei gehe es vornehmlich darum, umfangreich und objektiv zu informieren und trotz der emotional angespannten Lage einen Diskurs zu führen.

Schulleiter loben Weiterbildungsmöglichkeiten durch den Senat

Neben dem Schreiben, das auf die Verbotsmöglichkeiten hinwies, reagierte die Senatsbildungsverwaltung mit Weiterbildungsangeboten für Lehrkräfte. Für diese sei das Ganze eine „herausfordernde Situation“, sagte die Senatorin im ZDF. Die Bildungsverwaltung habe auch Fachleute externer Partner in die Schulen geschickt, um dabei zu helfen, den Schulfrieden zu wahren.

„Die Weiterbildungsangebote kamen sehr schnell, was bei den Schulen in unserem Verband positiv angekommen ist“, lobt Sven Zimmerschied von der BISSS. Darunter seien Materialien für den Unterricht gewesen oder Links zu Webseiten von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die zur Verfügung gestellten Mittel sollen beispielsweise beim Argumentieren gegen Antisemitismus helfen.

Seiner Erfahrung nach erreicht man die Schülerinnen und Schüler, wenn im Ethikunterricht oder in den Klassenräten über die aufgeheizte Thematik gesprochen wird. Man müsse Empathie für Andersdenkende stärken, konträre Meinungen zulassen und auch in emotional aufgeladenen Situationen nicht zu Schemata neigen, ergänzt Arnd Niedermöller von der Vereinigung der Oberstudiendirektoren.

Positionierungen zum Israel-Hamas-Krieg sind an vielen öffentlichen Stellen sichtbar.

Foto: Sean Gallup / Getty Images

„Wir müssen auch andere Meinungen wahrnehmen und nicht grundsätzlich verurteilen.“ Das sei der Kern des Bildungsauftrags, dem viele Schulen aus seiner Sicht in Form von Antidiskriminierungsprojekten oder der Einladung von Holocaust-Überlebenden bereits nachkommen. Niedermöller weist aber auch darauf hin, dass externe Einflüsse vor allem durch soziale Medien wie TiKTok, die keiner Kontrolle unterlägen, stark seien. „Hier ist die Medienkompetenz gefragt. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“

Mit dpa