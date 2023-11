Palästinensertuch: Initiativen kritisieren Verbot an Schulen

Berlin. Mehrere Träger der Demokratiebildung, Beratungs- und Bildungsstellen gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt haben sich in einem offenen Brief an Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) gewandt. Sie hätten einige Punkte des Schreibens an die Schulleitungen zum „Umgang mit Störungen des Schulfriedens“ mit „Sorge und Entsetzen“ zur Kenntnis genommen und fordern sie auf, „das Schreiben in dieser Form zurückzunehmen“.

Nachdem es an einigen Schulen Sympathiebekundungen für den Hamas-Terror in Israel gegeben hatte, hatte Günther-Wünsch in einem Schreiben an die Schulleitungen klargestellt, dass Schulen Symbole, Äußerungen und Handlungen verbieten dürfen, wenn diese als Befürwortung oder Billigung der Angriffe auf Israel oder als Unterstützung der Hamas gewertet werden können.

Den Schulfrieden wahren

Solche Handlungen stellten in der aktuellen Situation eine Gefährdung des Schulfriedens dar. Laut dem Schreiben betrifft das Verbot nicht nur Hamas-Zeichen oder die Verbreitung von Hamas-Videos, was ohnehin strafrechtlich relevant sein könne. Vielmehr gehe es auch um „Symbole, Gesten und Meinungsäußerungen, die die Grenze zur Strafbarkeit noch nicht erreichen“. Als Beispiele wurden das Tragen des Palästinensertuchs genannt, Aufkleber und Sticker mit Aufschriften wie „Free Palestine“ oder eine Landkarte Israels in den Farben Palästinas.

Sollten Mobiltelefone an der Schule dazu genutzt werden, propagandistische Unterstützung für die Terrorangriffe zu verbreiten, kann Schülern auch deren Nutzung zeitweise untersagt werden.

Pauschales Verbot ist nicht zielführend

Die Unterzeichner des offenen Briefs, zu denen auch der Migrationsrat Berlin gehört, halten „die Anweisungen und Verbote in Ihrem Schreiben für kontraproduktiv und nicht zielführend“. Kleidungsstücke und Symbole wie die Kufiya dürften nicht per se als antisemitisch oder als Sympathiebekundung mit Terrorismus gleichgesetzt werden. „Hierdurch besteht die Gefahr, dass Jugendliche und Kinder, die lediglich Teile ihrer Identität positiv ausdrücken oder ihre Solidarität mit palästinensischen Zivilist*innen zeigen wollen, willkürlich kriminalisiert werden“, heißt es in dem Brief.

Lesen Sie auch: Polizei nimmt Geisel-Plakate ab: Das ist der wahre Grund

Auch von den beiden bildungspolitischen Sprechern der SPD-Fraktion kam Kritik an dem Schreiben. „Symbole der Hamas müssen an Schulen verboten und antisemitische Äußerungen konsequent geahndet werden“, erklärten Maja Lasic und Marcel Hopp. „Ein pauschales Verbot von Symbolen, Gesten und Meinungsäußerungen, die eine grundsätzliche Identifikation mit Palästina ausdrücken, setzt die Terrororganisation Hamas gleich mit moderaten, legitimen und grundgesetzlich geschützten Positionierungen aus palästinensischer Perspektive.“ Ein solches „undifferenziertes Verbot“ erscheine verfassungsrechtlich zweifelhaft und ungeeignet, den Schulfrieden zu wahren. Viel zielführender wäre es, die Maßnahmen im Bereich Demokratiebildung, Antisemitismus, Antidiskriminierung zu stärken, so die SPD-Politiker.