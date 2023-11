U-Bahnhof Ullsteinstraße: Sanierung noch bis Ende 2024

Berlin. Der U-Bahnhof Ullsteinstraße in Tempelhof gehört zu den Stationen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), an denen aktuell gebaut wird. Bei Regenfällen hatten diese Bauarbeiten zuletzt aber negative Auswirkungen für Fahrgäste der U-Bahn. Denn mehrfach gab es in den vergangenen Tagen die Ansage: Wegen „starken Wassereinbruchs“ werde der U-Bahnhof Ullsteinstraße zurzeit aktuell ohne Halt durchfahren. Schon in den Wochen zuvor hatten sich bei Regen zum Teil größere Pfützen auf dem Bahnsteig der Station gebildet.

Die zwischenzeitliche Sperrung bezeichnet ein Sprecher der BVG als „reine Vorsichtsmaßnahme“ aufgrund der starken Regenfälle in der vergangenen Woche. „Wegen der noch laufenden Sanierung kann es dazu kommen, dass nach Regenfällen sogenanntes Schichtenwasser eindringt“, erklärt er. Das soll künftig aber verhindert werden. „Es wurden nun weitere Maßnahmen ergriffen, um anfallendes Wasser abzuleiten“, so der Unternehmenssprecher.

U-Bahnhof Ullsteinstraße: Erst noch Sanierungsarbeiten auf dem Bahnsteig

Inzwischen hielten die Züge auch wieder wie gewohnt an der Station, doch am Dienstagabend gab es wieder die Ansage, dass die Züge wegen einer Havarie ohne Halt durchfahren würden. So oder so: Im Bereich des U-Bahnhofs – auch oberirdisch – wird es wohl noch längere Zeit zu Einschränkungen kommen. Denn die Arbeiten an dem U-Bahnhof werden noch Monate in Anspruch nehmen, wie die BVG schildert. So sollen zunächst Sanierungsarbeiten auf dem Bahnsteig abgeschlossen werden, danach widmet sich die BVG der Tunneldecke. Dafür fänden aktuell bereits „vorbereitende Maßnahmen“ statt, so der Sprecher.

Bei den Arbeiten an der Tunneldecke geht es den Angaben nach um die Abdichtung und die Fugen. Begonnen wurde damit schon im vergangenen Jahr. Ende Januar 2022 waren Schäden an den Fugen zwischen der Straßenebene und dem U-Bahnhof festgestellt worden, die durch Witterungseinflüsse und den starken Straßenverkehr verursacht wurden. Das Problem: Durch die undicht gewordenen Fugen kann Feuchtigkeit eindringen und dann auch den Beton schädigen.

Radweg verläuft weiter über den Gehweg am Tempelhofer Hafen

Die Fugenbereiche werden nun von der Oberseite des Tunnelbauwerks aus grundlegend saniert, teilweise ist das auch schon erfolgt. „In Teilabschnitten wurde die Tunnelabdichtung im Zusammenhang mit den ersten Bauabschnitten zur Fugensanierung bereits erneuert“, so der BVG-Sprecher. Kalkuliert wird aktuell, dass die Arbeiten bis Ende 2024 abgeschlossen werden.

Damit bleibt es erstmal auch dabei, dass oberirdisch auf dem Tempelhofer Damm weniger Platz für den Verkehr zur Verfügung steht. Der Radweg wird aktuell im Bereich des U-Bahnhofs am Tempelhofer Hafen über den Gehweg geführt, für den Autoverkehr ist die Straße auf eine Fahrspur verengt. Auch diese Einschränkung besteht auf der wichtigen Verbindung bereits seit Anfang 2022.

Der U-Bahnhof Ullsteinstraße gilt als in seiner Konstruktion einzigartig und sehr komplex. Grund ist, dass die Station im sogenannten Hohlkasten der Brücke liegt, die über den Teltowkanal führt. Der Bahnhof befindet sich also direkt unter der Brücke; der Straßenbelag des Tempelhofer Damms liegt wiederum unmittelbar auf dem U-Bahn-Tunnel. Damit ist der Bahnhof auch untrennbar mit dem Brückenbauwerk verbunden, was auch die Sanierung des Tunnels beeinflusst.