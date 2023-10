In der Nacht brachen sie in der East Side Mall ein — Diebesgut in bislang unbekannter Höhe. Die Blaulicht-News im Blog.

Berlin.

Am Sonntag sind in einer Wohnung in Treptow-Köpenick zwei tote Menschen entdeckt worden

Berlin. Am Sonntag sind bei einem Verkehrsunfall insgesamt fünf Menschen verletzt worden. Unterdessen entdeckte die Polizei in einer Wohnung in Treptow-Köpenick zwei Leichen. Die News vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 30. Oktober: Toter aus Landwehrkanal identifiziert

16.07 Uhr: Nach Hinweisen aus der Bevölkerung ist eine im Landwehrkanal gefundene Männerleiche anhand des Zahnstatus identifiziert worden. Der Leichnam wurde am 26. September 2022 aus dem Landwehrkanal in Alt-Treptow geborgen. Es handelt sich um einen 66-jährigen Mann aus Oberfranken, der dort als vermisst gemeldet war.

Australier besprüht S-Bahn – Festnahme

14.45 Uhr: Bundespolizisten haben Sonntagnacht in Friedrichshagen einen Graffiti-Sprayer festgenommen. Zunächst hatten Bahn-Mitarbeiter den Mann auf frischer Tat ertappt und die Polizei gerufen. Die Beamten konnten den 32-jährigen Australier nach kurzer Flucht stoppen. Der Mann hatte eine S-Bahn auf einer Fläche von rund 32 Quadratmetern besprüht. Die Einsatzkräfte stellten bei ihm Sprayerutensilien sicher.

Mutmaßliche Einbrecher rasen mit Auto in Juweliergeschäft

12.45 Uhr: In der Nacht auf Montag, gegen 4 Uhr, brachen Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der East Side Mall in Friedrichshain-Kreuzberg ein. Die Polizei geht momentan von zwei mutmaßlichen Tätern aus. Wie die Polizei am Montag auf Nachfrage mitteilte, rasten sie mit einem Auto von der Hedwig-Wachenheim-Straße durch eine verschlossene Eingangstür in den Innenbereich des Einkaufszentrums und dort gegen die ebenfalls verschlossene Eingangstür des Juweliergeschäfts, die dadurch aufging. Dort sollen die Tatverdächtigen mehrere Vitrinen zerschlagen und Schmuck gestohlen haben. Auf der Flucht ließen sie das Tatauto zurück und flohen mit einem anderen Wagen, der vor dem Zentrum geparkt gewesen war, in Richtung Mühlenstraße.

Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Straßenbahn verletzt

11.20 Uhr: Am Sonntagabend kollidierte eine Fußgängerin in Mitte mit einer Straßenbahn und wurde dabei verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, überquerte sie gegen 18 Uhr trotz roter Ampel die Torstraße an der dortigen Fußgängerfurt in Höhe der Gormannstraße. Dabei übersah sie offenbar die aus Richtung Mollstraße herannahende Straßenbahn. Der 30-jährige Tramfahrer habe mehrfach akustische Signale gegeben und führte eine Gefahrenbremsung durch. Dennoch konnte er den Zusammenstoß mit der Frau nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin kam daraufhin mit schweren Verletzungen, unter anderem am Kopf und am Schlüsselbein, auf die Intensivstation eines Krankenhauses. Der Tramfahrer zog sich leichte Verletzungen an Arm und Oberkörper zu. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Fahrgäste der Straßenbahn wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt

Fünf Menschen bei Kollision mit Straßenbahn verletzt

9.38 Uhr: Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Weißensee wurden insgesamt fünf Menschen verletzt. Sie mussten daraufhin ambulant behandelt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach befuhr ein 39-Jähriger mit einem Kleintransporter gegen 17.20 Uhr die Roelckestraße in Richtung Pistoriusstraße. Beim Überqueren der Langhansstraße stieß er auf der Kreuzung mit einer für ihn von rechts kommenden Straßenbahn der Linie M13 zusammen. Dabei wurde das Gespann gegen einen anderen Transporter geschoben. Rettungskräfte versorgten noch am Unfallort den 39-jährigen Kleintransporterfahrer und den 50 Jahre alten Tramfahrer. Der 51-Jährige Transporterfahrer und zwei Fahrgäste der Bahn erlitten bei dem Zusammenstoß ebenfalls Verletzungen. Die drei kamen in Krankenhäuser, welche sie nach ambulanten Behandlungen wieder verlassen konnten. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Kreuzung bis gegen 19.45 Uhr gesperrt

Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

9.30 Uhr: In der Nacht auf Montag ertappte die Polizei in Marzahn einen mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat. Wie die Polizei am Montag mitteilte, alarmierte ein Passant die Polizei, nachdem er kurz vor 3 Uhr in einer medizinischen Einrichtung in der Schwarzwurzelstraße verdächtige Geräusche hörte. Daraufhin nahm die Polizei am Ort einen 35-jährigen Mann fest. Bei den Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte zwei weitere Einbruchtaten in dem Gebäude fest, die sie demselben Tatverdächtigen zurechnen. Weiter beschlagnahmten sie Diebesgut und Einbruchswerkzeug. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen in Gewahrsam und führten eine erkennungsdienstlichen Behandlung und nahmen ihm Blut ab. Anschließend übergaben sie ihm der Kriminalpolizei.

Leichenfund in Treptow-Köpenick

6.40 Uhr: In einer Wohnung im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick sind am Sonntag zwei tote Menschen entdeckt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, alarmierten Bekannte am Mittag die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus nach Plänterwald. Demnach fanden die Einsatzkräfte gegen 12.30 Uhr in einer Wohnung in der Köpenicker Landstraße die Leichname einer 69-jährigen Frau und ihres 41-jährigen Sohnes. Beide sollen Schussverletzungen aufweisen. Bislang gehen die Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamtes von einem Totschlag mit anschließender Selbsttötung aus.