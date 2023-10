Bäderbetriebe ziehen positive Besucherbilanz

Rund 1,5 Millionen Badegäste kühlten sich in der Saison in Berliner Sommerbädern ab. Am Wannsee kann weiterhin sauniert werden.

Berlin. Mit der Schließung des Kreuzberger Prinzenbades endete am Montag die Freibad-Saison in Berlin. Obwohl Gewaltvorfälle in den Sommerbädern immer wieder für Sicherheitsdiskussionen gesorgt hatten, können die Berliner Bäder-Betriebe eine positive Besucherbilanz ziehen: Rund 1,5 Millionen Gäste fanden den Weg in die Bäder. Man sei zufrieden mit den guten Besuchszahlen, die in den Sommerbädern und dem Strandbad Wannsee erreicht wurden, hieß es auf Nachfrage der Berliner Morgenpost, „obwohl das Wetter in drei Wochen ausgerechnet während der Sommerferien – also der Hochsaison der Sommerbäder – nicht wirklich sommerlich war“.

Die meisten Besuche zählte das Sommerbad Kreuzberg, auch Prinzenbad genannt, mit 338.225 Badegästen – das seien sogar rund 5000 mehr als im Rekordsommer 2018, teilten die Berliner Bäder-Betriebe mit. Platz zwei nimmt das Strandbad Wannsee ein mit 172.846 Besuchern, gefolgt vom Sommerbad am Insulaner mit 168.954 Besuchern. Im Sommerbad Neukölln suchten 166.214 Badegäste Abkühlung.

Umfangreiche Sanierung im Kombibad Spandau

Nicht öffnen konnte in dieser Saison das Sommerbad des Kombibades Spandau Süd, da es umfangreich saniert werden muss. Dafür blieb während der Sommersaison die Schwimmhalle des Kombibades geöffnet, und das Sommerbad Staaken-West öffnete früher als in den Vorjahren und blieb länger geöffnet.

Im Sommerbad Olympiastadion konnten aufgrund eines Wasserrohrbruchs in dieser Saison die beiden Nichtschwimmerbecken nicht genutzt werden. Eine Reparatur war zu aufwendig und langwierig, um sie bei laufendem Betrieb durchzuführen.

Durchwachsene Zwischenbilanz

Die Zwischenbilanz der Berliner Bäder-Betriebe nach rund drei Monaten Sommersaison war zunächst eher durchwachsen ausgefallen. Die wechselhafte Witterungslage hatte für weniger Besucher gesorgt, derzeit kämen vor allem Freibad-Fans sowie Stammschwimmerinnen und -schwimmer, die die Bäder bei jeder Wetterlage aufsuchen würden, hieß es damals.

Nach wiederholten Rangeleien sorgten Polizisten vor dem Columbiabad für Sicherheit.

Foto: Carioline Bock / DPA Images

Dazu kam die Diskussion um die Sicherheitslage. In einigen Sommerbädern gab es Krawalle, Schlägereien mit Polizeieinsätzen und andere Formen von Gewalt. Als ausgerechnet am bis dahin besuchsstärksten Tag, dem 9. Juli, das Columbiabad in Neukölln wegen Rangeleien und renitenten Besuchern frühzeitig geschlossen werden musste, wurden Diskussionen um die Sicherheit weiter angeheizt. Die Folge: verschärfte Maßnahmen.

Ausgaben für Wachdienst sprunghaft gestiegen

Allein im Juli wurden nach Angaben der Berliner Bäder-Betriebe im Kreuzberger Prinzenbad 91.000 Euro für den Wachdienst ausgegeben, so viel wie nie zuvor in den vergangenen Jahren. Das waren pro Tag im Schnitt 3000 Euro. Im Freibad Pankow waren es in einem Monat rund 65.000 Euro und im Sommerbad Neukölln rund 50.000 Euro.

Zuletzt hatten die Bäder-Betriebe mit einem Anstieg der Kosten für Wachleute von früher 1,5 Millionen auf nun zwei Millionen Euro gerechnet. An heißen Wochenenden waren bis zu 170 Wachleute im Einsatz, um Konflikte zu schlichten. Ihr Einsatz hängt vom Wetter und den Prognosen zur Zahl der erwarteten Besucher ab.

153 Hausverbote erteilt

Zusätzlich wurden an den Bädereingängen Ausweiskontrollen und Videoüberwachung etabliert. Damit sollten die Hausverbote gegen renitente Badegäste besser durchgesetzt werden. Bis kurz vor Ende der diesjährigen Berliner Freibadsaison, Stand vom 19. September, haben die Bäder-Betriebe 153 Hausverbote gegen Besucher erteilt. Diese Größenordnung entspricht etwa den vergangenen fünf Jahren mit insgesamt 730 Hausverboten. Straftaten waren eher selten der Grund, überwiegend ging es um Verstöße gegen die Hausordnung. Hausverbote seien aber kaum zu kontrollieren, berichteten Konfliktlotsen.

Meist würden die Wachleute nur flüchtige Blicke auf die zahlreichen vorgezeigten Ausweise werfen. Dafür durften dann aber immer wieder harmlose Menschen ohne Ausweis nicht ins Bad. Abgewiesen wurden Touristen, die nichts von der Regelung wussten, ausländische Studenten, Mütter mit Kleinkindern und Rentner, die ihre Ausweise vergessen hatten.

Maßnahmen für mehr Sicherheit der Badegäste

Ob die neu eingeführten und umstrittenen Ausweiskontrollen auch im nächsten Sommer beibehalten werden sollen, ließen die Bäder-Betriebe offen. Nach Ende der Sommersaison wolle man zusammen mit der Senatsinnenverwaltung und der Polizei eine Bilanz ziehen und die getroffenen Maßnahmen auswerten. Wann eine Entscheidung fallen soll, wurde nicht mitgeteilt.

Auf Nachfrage der Berliner Morgenpost teilten die Berliner Bäder-Betriebe mit, dass im Laufe der Sommersaison mehrere Maßnahmen mit unterschiedlichen Ansätzen ergriffen worden seien, um den Vorfällen in den Sommerbädern entgegenzuwirken. „Das waren neben den Ausweiskontrollen auch eine Verstärkung der Securityteams sowie beispielsweise im Sommerbad Kreuzberg betreute Sportangebote für Jugendliche in Kooperation mit einem sozialen Träger“, hieß es. „Alle Maßnahmen zusammen haben gewirkt, um die Bäder für unsere Badegäste, aber auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherer zu machen.“

Saunieren am Wannsee bis 5. November

Mit dem Ende der Freibadsaison öffnet nun am 1. November auf dem Gelände des Kreuzberger Sommerbades die Schwimmhalle offiziell. Bislang konnte sie laut Bäderbetrieben nur ohne Umkleiden und Sanitäranlagen genutzt werden. Nun seien alle Bereiche nutzbar, hieß es.

Noch nicht vollständig beendet ist die Saison im Strandbad Wannsee. Hier wird auf Wunsch der Besucher die Sauna ein letztes Mal bis zum Ende der Herbstferien verlängert. Noch bis 5. November kann in zwei Fass-Saunen am Strand mit Blick auf den Wannsee sauniert werden, dafür ist das Strandbad Wannsee täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet.