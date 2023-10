Zahl der Tram-Unfälle in Berlin steigt von Jahr zu Jahr

Am Sonntag knallte es in Weißensee und Mitte. Keine Einzelfälle. Die Zahl der Unfälle mit Straßenbahnen in Berlin steigt immer weiter.

Berlin. Am Sonntagabend ist es in Berlin zu gleich zwei schweren Tram-Unfällen gekommen. In Weißensee stieß ein Auto an der Kreuzung Langhansstraße mit einer Straßenbahn der Linie M13 und einem entgegenkommenden Transporter zusammen. Dabei entgleiste die Tram. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 39 Jahre alte Fahrer mit einem Kleintransporter samt Anhänger auf der Roelckestraße in Richtung Pistoriusstraße unterwegs gewesen.

Der 39-Jährige und der 50 Jahre alte Tramfahrer seien bei der Kollision leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt worden, hieß es. Der 51 Jahre alte Transporterfahrer sowie ein 44-Jähriger und eine 42-Jährige, die sich in der Tram befanden, kamen mit ebenfalls leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Feuerwehr wurde die Straßenbahn noch am Sonntagabend zurück auf die Schienen gehoben. Rund 30 Kräfte waren im Einsatz. Die Kreuzung war laut Polizei für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Personenunfall in Mitte: Tram-Fahrer stand unter Schock

Fast zeitgleich kam es in Mitte zu einem Personenunfall mit einer Tram der Linie M8. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte eine Fußgängerin bislang unbekannten Alters gegen 18 Uhr bei Rot die Torstraße in Höhe der Gormannstraße. Dabei übersah sie offenbar die aus Richtung Mollstraße herannahende Straßenbahn.

Der 30-jährige Tramfahrer gab ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge mehrfach akustische Signale und führte eine Gefahrenbremsung durch, konnte aber den Zusammenstoß mit der Frau nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin kam mit schweren Verletzungen, unter anderem am Kopf und am Schlüsselbein, auf die Intensivstation eines Krankenhauses. Der Tramfahrer zog sich leichte Verletzungen an Arm und Oberkörper zu und erlitt einen Schock. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen noch an.

212 Tram-Unfälle im ersten Halbjahr 2023

Die Zahl der Straßenbahn-Unfälle in Berlin nimmt dabei von Jahr zu Jahr kontinuierlich zu. Waren es 2018 noch 336 Unfälle, stieg die Zahl 2019 auf 367 Verkehrsunfälle. Im Jahr darauf, 2020, sanken die Unfallzahlen auf 294, vermutlich, weil viele Arbeitnehmer wegen Corona im Homeoffice saßen und nicht mit dem Auto unterwegs waren. Im folgenden Jahr waren es dann wieder 387 und 2022 stieg die Zahl auf 411. Im ersten Halbjahr dieses Jahres standen bereits 212 Tram-Unfälle in der Polizeistatistik.

Allerdings erfasst die Polizeistatistik nicht alle Straßenbahn-Unfälle in Berlin. Enthalten sind darin lediglich Kollisionen, die sich auf straßenbündigen Gleisanlagen ereignet haben. Fährt die Straßenbahn dagegen auf einem eigenen, abgetrennten Bahnkörper, gilt ein Zusammenstoß laut Polizei nicht als Verkehrs-, sondern als Betriebsunfall.