Erneut Leichen in Treptow-Köpenick gefunden

Berlin. Erneut ist es innerhalb weniger Wochen zu einer Bluttat im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag bekannt gaben, wurden zwei Menschen am Sonntagmittag in einer Wohnung in der Köpenicker Landstraße in Plänterwald tot aufgefunden. Es handelte sich dabei um die Leichen einer 69-jährigen Frau und ihres 41-jährigen Sohnes. Beide wiesen tödliche Schussverletzungen auf, hieß es.

Bekannte der Toten hatten Polizei und Rettungskräfte am Sonntag telefonisch alarmiert. Diese konnten aber nichts mehr für die beiden tun. Bislang gehen die Ermittlerinnen und Ermittler der 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes von einem Totschlag mit anschließender Selbsttötung aus. Demnach soll der Sohn seine 69-jährige Mutter aus bisher ungeklärten Gründen mit einer Schusswaffe getötet haben, um sich im Anschluss selbst zu richten.

Die Ermittlungen dauern jedoch noch an, die Leichen sollen zur Klärung des genauen Tathergangs obduziert werden. Die Wohnung in Plänterwald war aus diesem Grund bereits am Sonntag umfassend durchsucht worden. Nach Informationen der Berliner Morgenpost handelt es sich um die Wohnung der toten 69-Jährigen.

Wochenendbeziehung: Liebhaber tötete 55-Jährige mit Messer

Erst eine Woche zuvor war eine 55-Jährige auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus an der Mahlsdorfer Straße in Köpenick gegen 7 Uhr morgens von einem Mann brutal mit einem Messer angegriffen und durch Stich- und Schnittverletzungen so schwer verletzt worden, dass sie später noch am Tatort ihren Verletzungen erlag.

Der mutmaßliche Täter war einen Tag später in Kiel in Schleswig-Holstein festgenommen und nach Berlin überstellt worden. Die getötete Frau und der 52-Jährige hätten eine Wochenendbeziehung geführt, heißt es von Seiten der Staatsanwaltschaft. Dies hatten auch mehrere Zeuginnen und Zeugen am Tatort ausgesagt.

Geplanter Familiensuizid schockierte Köpenick

Wiederum eine Woche davor war es in der Kinzerallee in Köpenick zu einem schockierenden und teilweise vollendeten Familiensuizid gekommen, der das Leben eines elfjährigen Mädchens gefordert hatte. Neben der Leiche des Mädchens war auch dessen Großmutter tot aufgefunden worden. Die 68-Jährige hat sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft selbst umgebracht.

Die Frau sei an der Tötung der Enkelin nach ersten Erkenntnissen aber nicht beteiligt gewesen, hieß es. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es vielmehr die 42-jährige Mutter, die aus bisher unbekannten Gründen zunächst ihre Tochter mit einem Messer tötete und anschließend versuchte, sich selbst umzubringen.

Der Versuch misslang jedoch, sie überlebte schwer verletzt nach einer Notoperation in einem Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags. Der 70-jährige Großvater der Elfjährigen - Ehemann der 68-Jährigen und Vater der 42-Jährigen - war in einer anderen Wohnung in der Nähe des Tatorts in der Gelnitzstraße ebenfalls schwer verletzt von einer weiteren Tochter gefunden worden. Diese alarmierte im Anschluss Polizei und Rettungskräfte und verhinderte somit die weitere Tragödie.

Auch der Großvater soll derweil versucht haben, Suizid zu begehen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag durch Unterlassen vor. Er steht im Verdacht, von dem gemeinsam geplanten Suizid gewusst und nicht eingegriffen zu haben.