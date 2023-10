Wie angeknabbert – Partielle Mondfinsternis über Berlin

Berlin. Ein besonderes Himmelsspektaktel hat sich am Wochenende über Berlin ereignet. Am Samstag kam es zu einer partiellen Mondfinsternis. Bei dem Ereignis kreuzte der Erdtrabant zum Vollmond-Zeitpunkt die Erdbahn und trat teilweise in den Kernschatten der Erde ein. Dieses Schauspiel begann am Samstag gegen 21.35 Uhr. Zum Höhepunkt der Mondfinsternis gegen 22.14 Uhr verdunkelte der Erdschatten sechs Prozent der Mondoberfläche. Der Mond sah wie angeknabbert aus. Um 22.53 Uhr verließ der Mond den Kernschatten der Erde wieder.

Am Himmel ist eine partielle Mondfinsternis zu sehen.

Foto: Christophe Gateau / DPA Images

Die Sternwarten in Treptow und Schöneberg hatten zu kostenlosen Beobachtungsabenden geladen. Dabei konnten Interessierte auch kleine Teleskope nutzen und Fachleuten Fragen stellen. Die nächste totale Mondfinsternis wird erst wieder im Jahr 2025 erwartet.

Auch zwei Halo-Monde gab es Anfang des Jahres über Berlin

Ein Halo-Mond über Berlin.

Foto: Gordon B. / Berlin

Anfang des Jahres hatte ein anderes Naturspektakel die Berlinerinnen und Berliner zum Staunen gebracht. Ein sogenannter Halo-Mond erschien zweimal über der Hauptstadt. Für das Halo verantwortlich sind Eiskristalle in hohen Cirrus- oder Cirrostratus-Wolken auf 5000 bis 13.000 Metern. Sie sind mit bloßem Auge kaum zu erkennen, brechen das Licht aber und verpassen dem Mond so einen Heiligenschein. Nach Auskunft von Wetteronline kann das Phänomen auf einen anstehenden Wetterumschwung hindeuten und ist wegen der speziellen Bedingungen kaum vorherzusagen.

Im September zog mit C/2023 P1 „Nishimura“ erneut ein grüner Komet an der Erde vorbei.

Foto: DAN BARTLETT / NASA

Ein weiteres Himmelsphänomen gab es im Februar 2023. Ein grüner Komet näherte sich der Umlaufbahn der Erde. Seine grüne Färbung verdankt er einem Gas, das durch die Erwärmung der Sonne entsteht. Wegen der Helligkeit in Berlin war der grüne Komet in der Stadt ohne Hilfsmittel allerdings nicht zu sehen. Im September zog erneut ein grüner Komet an der Erde vorbei in Richtung Sonne. (mit hof/dpa)