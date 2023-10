Essstörungen: Berliner Beratungsstelle in Gefahr

Essstörungen nehmen in vielen Ländern massiv zu. Auch in Berlin sind bei der einzigen Fachberatungsstelle für Menschen mit Essstörungen der Bedarf an Sprechstunden in den vergangenen Jahren angestiegen. Allerdings hat der Verein Dick und Dünn Probleme, den Betrieb mit dem zur Verfügung stehenden Budget aufrechtzuerhalten.

Berlin. Wegen der Kürzungen im Gesundheitshaushalt des Senats sind auch keine weiteren Mittel in Aussicht. „Wegen der Haushaltslage des Landes Berlin hat der Senat in seinem Entwurf des Haushaltsplans für die Jahre 2024 und 2025 eine Kürzung des Förderprogramms beschlossen, zu dem auch das Beratungszentrum für Essstörungen – Dick und Dünn – gehört“, erklärt ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit auf Morgenpost-Anfrage. Werde das Abgeordnetenhaus den Haushalt in dieser Form beschließen, werde der Senat das so umsetzen.

Für Dick und Dünn bedeutet dies finanzielle Unsicherheit. „Eine weiterhin nicht kostendeckende Finanzierung hätte fatale Auswirkungen auf die Arbeit von Dick und Dünn, weil aus dem ohnehin zu kleinen Team zwei Mitarbeiterinnen entlassen, das gesamte Beratungsangebot sehr eingeschränkt werden müsste und die Präventionsarbeit an Schulen weiterhin nicht angeboten werden kann,“ heißt es in einer Mittteilung des Vereins.

Dick und Dünn – Beratungsstelle für Essstörungen seit 1986

Seit 1986 berät Dick und Dünn in Berlin Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Angehörige zum Thema Essstörungen. Neben der Magersucht, bei der Betroffene versuchen, so wenig wie möglich zu essen, gehören zu Essstörungen auch Bulimie, bei der Essanfälle mit Erbrechen oder übermäßigem Sport kompensiert werden oder die „Binge Eating Disorder“, bei der Betroffene unter starken und als Belastung empfundenen Essanfällen leiden.

Diese psychosomatischen Krankheitsbilder werden von vielen Faktoren ausgelöst, wobei aktuelle Forschungen auf einen größeren genetischen Einfluss hindeuten als bislang angenommen, so die Einrichtungsleiterin von Dick und Dünn, Carmen Schmidt. Insbesondere die Magersucht ist lebensbedrohlich: Die Sterblichkeitsrate liegt bei zehn bis 15 Prozent. Todesursache ist bei dieser Form der dauerhaften Unterernährung häufig Organversagen, das nicht vorhergesehen werden kann.

Magersucht: 70 Prozent der Betroffenen sind Frauen und Mädchen

70 Prozent der von Magersucht Betroffenen sind Frauen und Mädchen. Das körperliche Erscheinungsbild der Erkrankten wird trotz Mangelernährung oft noch nicht als alarmierend wahrgenommen. „Wir haben in unserer Gesellschaft nach wie vor sehr ungesunde Schönheitsideale“, so Schmidt. Da die Behandlungschancen bei Essstörungen jedoch abnehmen, je länger eine Person erkrankt ist, ist eine frühe Diagnose essenziell. „Irgendwann kommt man nicht mehr an die Leute ran.“

Umso wichtiger sei die Präventionsarbeit, erklärt Schmidt. Die habe Dick und Dünn aufgrund mangelnder Mittel einstellen müssen. Zu 75 Prozent finanziert der Verein sein Angebot aus Senatsmitteln, der Rest komme aus Honoraren, Spenden und Zuzahlungen. Die hohe Arbeitsbelastung führe dazu, dass immer wieder Kolleginnen und Kollegen kündigten, so Schmidt.

Immer häufiger sind Kinder von Essstörungen betroffen

„Dick und Dünn muss endlich als Fachberatungsstelle verstetigt werden“, fordert die Einrichtungsleiterin. Momentan müssten die Mittel bei der Senatsverwaltung für Gesundheit jedes Jahr neu beantragt werden. Eigentlich bräuchte man 20 bis 30 Stunden pro Woche für die präventive Arbeit sicher finanziert, so Schmidt.

Der Druck, einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen, kommt mit den Sozialen Medien direkt ins Kinderzimmer. „Wir sehen immer mehr Kinder mit der Erkrankung, schon Elfjährige kommen zu uns“, so Schmidt. Die Beratungsfälle, die bei Dick und Dünn landen, werden zudem immer komplexer, so Schmidt. Häufig gehen Essstörungen dann mit Zwangserkrankungen, Depression oder selbstverletzendem Verhalten einher.

Dass die Prioritäten des Doppelhaushalts 2024/2025 keine Sicherung von Dick und Dünn miteinschließen, kann Schmidt nicht nachvollziehen. Auch aus rein ökonomischer Sicht: Die Kosten für Klinikaufenthalte seien am Ende weitaus höher, als was für Prävention nötig wäre.

