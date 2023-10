Kita-Urteil: Welche Kosten auf Eltern jetzt zukommen können

Berlin. Die Berliner Kitas dürfen wieder mehr Zuzahlungen von den Eltern verlangen. Das Bundesverwaltungsgericht hat am Donnerstag die in Berlin geltende Obergrenze von 90 Euro für Kita-Zuzahlungen für unwirksam erklärt. Freie Kita-Betreiber hätten die Autonomie, in ihren pädagogischen Angeboten über das hinauszugehen, was Träger der öffentlichen Jugendhilfe für erforderlich halten, begründete das Gericht in Leipzig seine Entscheidung.

„Das ist eine gute Nachricht für uns“, sagte Peter Lange, Geschäftsführer der Privaten Kant-Schulen und Kindergärten, die gegen die Obergrenze geklagt hatten, weil ihr Konzept unter anderem eine bilinguale frühkindliche Bildung vorsehe, die einen höheren Personalschlüssel erfordere. Diesen höheren Finanzbedarf hatte die Klägerin durch Zuzahlungen der Eltern gedeckt.

„Nach diesem Urteil können wir unsere Qualitätsstandards wieder erhöhen“, so Lange erfreut. Allerdings müssten die Eltern im laufenden Kitajahr noch nicht mit höheren Beiträgen rechnen. Man habe Personal entlassen und Angebote zurückgefahren, seit Berlin im September 2018 die Obergrenze auf 90 Euro festgelegt hat. „Zuzahlungen erheben wir natürlich erst, wenn wir die Voraussetzungen für zusätzliche Angebote wieder geschaffen haben.“

Chancengerechtigkeit im Fokus behalten

Der Verband der Kleinen und Mittelgroßen Kitaträger (VKMK) in Berlin, zu dem auch die Privaten Kant-Kindergärten gehören, begrüßte die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts als bedeutsamen Schritt „zur Stärkung der Qualität der frühkindlichen Bildung, der Trägerpluralität und zur Wahrung des Elternwahlrechts“. Geschäftsführer Lars Békési betonte, dass die Träger beabsichtigen, „behutsam mit dieser Entscheidung umzugehen“. Etwaige Anpassungen sollten die frühkindliche Bildung und die Chancengerechtigkeit im Fokus behalten, hieß es.

Auch Roland Kern vom Dachverband der Kinder und Schülerläden (Daks) geht nicht davon aus, dass Eltern von den Kitaträgern sofort zur Kasse gebeten werden. „Einzelfälle unter den 2900 Berliner Kitas wird es vielleicht geben“, sagt er, „aber flächendeckend wird das sicher nicht passieren.“ Die Situation sei insgesamt auch eine andere als vor fünf Jahren, als die damalige Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) gemeinsam mit Trägern der freien Jugendhilfe und Verbänden festlegte, um allen Eltern und Kindern unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten den gleichen Zugang zu allen Angeboten zu ermöglichen.

„Damals waren die Kitaplätze sehr knapp und Eltern fühlten sich genötigt, hohe Zuzahlungen in Kauf zu nehmen, um überhaupt einen Platz zu bekommen“, so Kern, „heute ist die Lage entspannter und Eltern haben wieder Wahlmöglichkeiten.“ Auch gelte weiterhin die gesetzliche Regelung, wonach Kinder, deren Eltern nicht mehr bereit seien, den vereinbarten Satz zu bezahlen, dennoch in der Kita bleiben dürften.

Neue Förderbedingungen verhandeln

Die Bildungsverwaltung kündigte an, nach der schriftlichen Urteilsbegründung Verhandlungen mit der LIGA der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und dem Dachverband der Berliner Kinder- und Schülerläden aufzunehmen. Dabei solle es unter anderem darum gehen, anhand welcher Kriterien Ausnahmen von einer Obergrenze möglich sein sollen. Alle übrigen Regelungen zu den Zuzahlungen blieben davon unberührt.

„Frühkindliche Bildung ist der Grundstein für alles, und unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Kinder einen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Bildung haben. In diesem Zusammenhang werden wir uns mit der aktuellen Herausforderung auseinandersetzen, um bestmögliche Lösungen zu entwickeln“, sagte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU).