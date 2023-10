Polizei sucht Zeugen: 44-jähriger Reinickendorfer vermisst

Berlin. Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Unterstützung bei der Suche nach dem 44-jährigen Manuel Rottscholl aus Reinickendorf. Er wurde am vergangenen Freitag, den 20. Oktober 2023, in Reinickendorf in der Straße Lange Enden zum letzten Mal gesehen. Er kehrte nicht mehr nach Hause zurück und wird seitdem vermisst.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- augenscheinlich 40 bis 44 Jahre alt

- etwa 180 cm bis 185 cm groß

- kräftige Statur, sportlich

- Stirnglatze, rasierte, dunkle Haare

- braune Augen

- Brillenträger

- Tattoo am rechten Oberarm (Drachenkopf), Piercing an der linken Augenbraue, Ohrring am linken Ohr

- bekleidet mit einer dunklen Steppjacke, einer grauen Arbeitshose mit schwarzen Taschen sowie einem dunklen Käppi

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

- Wer hat Herrn Rottscholl seit dem Nachmittag des 20. Oktober 2023 gesehen?

- Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten geben?

- Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord), Am Nordgraben 7 in Wittenau, unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (zur Bürodienstzeit) und 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeit) sowie per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de entgegen. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.