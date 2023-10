Berliner Linke-Abgeordneter wechselt zum Wagenknecht-Bündnis

Alexander King kündigt Parteiaustritt an und will dem Bündnis Sahra Wagenknecht beitreten. Sein Mandat will der Politiker behalten.

Berlin. Nicht nur im Bundestag, auch im Berliner Abgeordnetenhaus sorgt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) für prominente Abgänge. Wie der Berliner Linke-Abgeordnete Alexander King am Freitag erklärte, wird er die Linke verlassen und zum BSW wechseln. „Die Gründung einer neuen Partei um Sahra Wagenknecht hat das Potenzial, die Wähler-Basis für linke Politik erheblich zu erweitern“, erklärte King. Darin sehe er die Chance, den Rechtsruck in der deutschen Politik zu bremsen und umzukehren.

Linken-Chefs fordern Rückgabe des Mandats

Die Vorsitzenden der Fraktion der Linken, Anne Helm und Carsten Schatz sowie der stellvertretende Landesvorsitzende der Berliner Linken, Bjoern Tielebein, forderten King auf, sein Mandat zurückzugeben. „Das gebietet schon der Respekt vor den Wählerinnen und Wählern, die der Linken ihre Stimme gegeben haben“, schreiben sie in einer am Freitag versandten Erklärung. Alle Mitglieder der Linke-Fraktion seien in der Erwartung gewählt worden, dass sie auf Basis des Parteiprogramms Politik machten. „Es liegt in unserem Interesse, dass ein geordneter Übergang stattfindet. Deshalb fordern wir ihn auf, sein Ausscheiden aus der Fraktion vorzubereiten. Die Arbeit in den Ausschüssen und laufende Projekte müssen übergeben werden“, heißt es in der Erklärung der Fraktionsvorsitzenden.

King: „Austritt ist bundespolitisch motiviert“

Der Aufforderung will King jedoch zunächst nicht nachkommen. „Ich bleibe vorerst Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin und behalte mein Wahlkreisbüro in Marienfelde“, so King. Er hoffe, bis Ende des Jahres Mitglied der Fraktion bleiben und die dort übernommenen Aufgaben zu Ende führen zu können. Wo inhaltliche Übereinstimmungen bestünden, wolle er Initiativen der Linksfraktion „selbstverständlich auch darüber hinaus weiterhin unterstützen“.

King war bei der Linke für die Themen Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien zuständig. Zudem war er zwölf Jahre lang Mitglied des Bezirksvorstands der Linken in Tempelhof-Schöneberg, davon fünf Jahre als Bezirksvorsitzender. Sein Austritt aus der Partei sei überwiegend bundespolitisch motiviert, so King weiter.

„Ihre Führung hat die Partei einseitig auf ein grün-alternatives Wählerklientel orientiert, um das sie mit den Grünen – mehr oder weniger erfolgreich – konkurriert“, schreibt King. Damit lässt sie einen Teil des herkömmlichen linken Wählerspektrums politisch heimatlos zurück. Angesichts der gefährlichen Rechtsentwicklung in unserem Land halte er diese Ausrichtung für einen fatalen Fehler.