Neue Studie Vergleich: So teuer lebt es sich in Berlin

Wer in Berlin lebt, lebt überdurchschnittlich teuer. Das zeigt eine am Freitag veröffentlichte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Aber: Im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten lebt es sich in der deutschen Hauptstadt dennoch günstiger.

An der Spitze der teuersten Städte liegt München. In der bayerischen Landeshauptstadt sind die Wohn- und Lebenshaltungskosten um 25,1 Prozent höher als im Bundesdurchschnitt. Nach dem Preisindex für reine Wohnkosten ist München fast 54 Prozent teurer als Berlin. Aber auch Nachbar Potsdam weist der Studie zufolge leicht höhere Wohnkosten aus als die Hauptstadt.

In diesen Städten lebt es sich teurer als in Berlin

Nach dem Preisindex, der Wohnkosten und privaten Konsum wie Lebensmittel, Kleidung und Dienstleistungen abdeckt, ist auch das Leben in Frankfurt am Main, Stuttgart, Hamburg, Köln und Düsseldorf teurer als in Berlin. Die Hauptstadt rangiert in der Vergleichsskala mit allen 400 Landkreisen und kreisfreien Städten auf Platz 40.

Berücksichtigt man die Wohnkosten nicht, sind die Unterschiede bei den Lebenshaltungskosten deutlich geringer. Die Bestellung im Internet, Lebensmittel vom Discounter, Kleidung bei Modeketten oder die Eigenmarken der Supermärkte nennt das IW als Beispiele.

Drei Jahre lang haben das Wirtschaftsinstitut und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung an der Entwicklung des Preisindex gearbeitet und dabei teilweise automatische Datenabfragen im Internet genutzt. Basis der Berechnungen sind rund 24 Millionen Daten, die teils automatisch eingelesen wurden.